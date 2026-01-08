Oliveira Butuh Waktu untuk Beradaptasi di World Superbike

Setelah berlomba di paddock Grand Prix sejak 2012, kepindahan Miguel Oliveira ke World Superbike tahun ini bisa dibilang merupakan perubahan paling signifikan dalam kariernya dengan motor, tim, ban, dan paddock baru.

Itu adalah tugas besar bagi pemenang lima kali balapan MotoGP, tetapi ia antusias menyambutnya menjelang balapan pertama pada 18-20 Februari di Australia.

“Saya sangat bersemangat,” kata Miguel Oliveira kepada WorldSBK.com. “Ini jelas merupakan perubahan besar, tetapi saya cukup termotivasi untuk memulai babak baru dalam karier saya.”

“Mengganti motor saja sudah merupakan perubahan besar, tetapi berganti paddock dan bertemu orang-orang baru juga merupakan tantangan lain.

“Namun saya sangat yakin akan dikelilingi oleh yang terbaik, dan tim pasti akan membantu saya untuk beradaptasi dengan cepat.”

Oliveira mendapat kesempatan pertamanya untuk menguji M1000 RR pada tes Jerez pada bulan November.

Pembalap Portugal itu mengaku bahwa ia butuh waktu untuk beradaptasi dengan motor dan cara berkendara di World Superbike, serta dengan ban Pirelli.

“Sebagai perubahan besar, Anda perlu menyesuaikan hal-hal teknis, tentu saja, dalam gaya berkendara Anda – posisi berkendara tentu saja juga berbeda – dan itulah pendekatan yang Anda ambil terhadap jalur yang Anda lalui di lintasan balap, bagaimana Anda melakukan pengereman, gas, ban – semuanya sangat berbeda,” katanya.

“Namun saya percaya hanya dibutuhkan sedikit waktu dan kesabaran untuk mencapai kecepatan yang optimal dan mulai berpikir tentang bagaimana menjadi kompetitif.”

Pembalap Portugal itu tidak memberikan jawaban pasti ketika ditanya tentang tujuannya untuk tahun 2026.

“Kita harus fokus pada setiap balapan,” katanya. “Tentu saja, bergabung dengan tim yang telah menjadi Juara Dunia selama dua musim terakhir menempatkan taruhan pada level yang cukup tinggi.

“Saya perlu meningkatkan kecepatan dan mencapai level kompetitif di mana saya dapat memenuhi harapan mereka. Jadi, itulah targetnya.”

Oliveira, bersama rekan setim barunya Danilo Petrucci, kembali ke trek minggu ini pada tanggal 6 Januari di Portimao dengan motor jalan raya M1000 RR. Aksi trek akan berlanjut di Jerez pada tanggal 21–22 Januari, yang menandai uji coba resmi pertama tahun ini.