Alvaro Bautista "Membuka Pintu" untuk Pembalap MotoGP ke WorldSBK

Alvaro Bautista yakin dia telah "membuka pintu" bagi lebih banyak pembalap MotoGP yang mempertimbangkan kursi di World Superbike sebagai langkah yang baik untuk karier mereka.

Bautista kehilangan tempatnya di grid Grand Prix pada akhir musim 2018 dan bergabung dengan Ducati di World Superbike.

Ia memenangkan gelar juara dunia berturut-turut di kejuaraan bersama Ducati pada tahun 2022 dan 2023, sebelum merosot ke posisi ketiga yang jauh di dua musim sebelumnya.

Sejak 2019, sejumlah pembalap MotoGP telah bergabung dengan World Superbike setelah kehilangan tempat mereka di grid Grand Prix, termasuk Danilo Petrucci, Iker Lecuona, dan Miguel Oliveira.

Dalam sebuah wawancara dengan Sport.es, Bautista percaya bahwa ia bertanggung jawab atas semakin banyaknya pembalap MotoGP yang melihat World Superbike sebagai alternatif yang sah untuk karier mereka.

“Sangat bagus bahwa Kejuaraan Dunia Superbike sekarang menarik lebih banyak pembalap,” kata pembalap Spanyol itu.

“Kesempatan itu muncul, dan saya berkata, ‘Saya tidak ingin masuk ke Kejuaraan Dunia Superbike; itu tidak memotivasi saya.’

“Tetapi tahun itu saya membuka pintu bagi semua orang, baik untuk pembalap lain maupun untuk publik.

“Selangkah demi selangkah, semuanya berkembang, dan level kejuaraan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2019.

“Sekarang semua pembalap jauh lebih profesional, dan saya merasa bertanggung jawab atas perubahan ini.

“Tahun ini, 2026, pembalap MotoGP seperti [Somkiat] Chantra, [Miguel] Oliveira, dan [Jake] Dixon bergabung.

“Kejuaraan ini telah menjadi alternatif nyata bagi MotoGP. Kejuaraan ini berkembang, dan reputasinya semakin membaik.

“Semoga, dengan pembalap baru dan tingkat persaingan yang terus meningkat, kami dapat terus menawarkan pertarungan yang bagus dan pertunjukan yang layak untuk membuka lebih banyak pintu dan menarik lebih banyak penggemar, terutama di Spanyol, di mana hal itu masih agak sulit.”