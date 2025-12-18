WorldSBK Umumkan Format Akhir Pekan Baru untuk Musim 2026

Penyelenggara World Superbike telah mengumumkan jadwal acara baru untuk musim WorldSBK 2026, mengikuti langkah yang diambil oleh MotoGP beberapa tahun lalu.

Format akhir pekan baru ini secara khusus berfokus pada hari Sabtu dan Minggu suatu acara, dengan Feature Race World Superbike ditempatkan sebagai kontes terakhir setiap hari.

Sebelumnya, balapan World Superbike digelar sebelum balapan kategori kejuaraan lainnya.

Namun, menyusul langkah yang diambil MotoGP yang juga dikelola Dorna dalam beberapa tahun terakhir, format balapan telah diubah untuk menetapkan hierarki yang sebenarnya.

Aksi balapan pada hari Sabtu akan dimulai dengan putaran pertama WorldWCR pada siang hari, diikuti oleh kelas World Sportsbike yang baru pada pukul 1 siang.

World Supersport akan berlangsung selanjutnya pada pukul 2 siang, sebelum balapan utama World Superbike pertama mengakhiri aksi pada pukul 3:30 sore.

Program hari Minggu akan dimulai dengan balapan Superpole World Superbike pada pukul 11:10 pagi, dengan struktur yang sama seperti hari Sabtu untuk balapan selanjutnya.

Menurut siaran pers dari kejuaraan tersebut, “jadwal yang diperbarui telah dikembangkan dengan masukan dari para pemangku kepentingan utama, dan dirancang untuk menciptakan alur yang lebih intuitif dan menarik untuk akhir pekan balapan.

“Dengan menutup kedua hari balapan dengan WorldSBK dan perayaan podiumnya di Paddock Show, jadwal baru ini memungkinkan para penggemar untuk merasakan puncak olahraga hari itu di jantung paddock, memberikan puncak yang sesuai untuk aksi di lintasan dan pengalaman WorldSBK secara keseluruhan.”

Ditambahkan: “Struktur ini menggarisbawahi hierarki olahraga kejuaraan sambil memberikan pertunjukan intensitas tinggi dan berhadiah tinggi di seluruh program.”

Musim WorldSBK 2026 dimulai pada tanggal 20-22 Februari di Phillip Island.