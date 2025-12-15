BMW Membahas Kualitas yang Dibawa Oliveira ke WorldSBK

Setelah tujuh musim di MotoGP dengan lima kemenangan Grand Prix, Miguel Oliveira pindah ke World Superbike dengan BMW pada tahun 2026.

Ia menggantikan juara World Superbike tiga kali, Toprak Razgatlioglu, yang pada gilirannya mengambil kursinya di Pramac Yamaha.

Oliveira akan bergabung dengan mantan bintang MotoGP lainnya, Danilo Petrucci, di BMW tahun depan.

Pembalap Portugal itu baru-baru ini mencoba motor WorldSBK BMW pada tes pasca-musim Jerez, di mana pendekatannya sudah membuat tim terkesan.

“Miguel lebih introspektif, seorang pemikir,” kata Shaun Muir kepada media Jerman Speedweek.

“Sebelum dia membicarakan sesuatu, dia ingin menganalisis semuanya dan memikirkannya secara matang.

“Setelah hanya satu tes, masih terlalu dini untuk mengatakan apa pun tentang gaya berkendara dan umpan baliknya.

“Tapi dia jelas seorang pembalap yang sangat bijaksana yang tahu persis apa yang dia inginkan dari motornya. Bagi kami, itu adalah kualitas yang baik.”

Oliveira memiliki pengetahuan luas tentang berbagai jenis motor dari pengalamannya di MotoGP, setelah mengendarai motor KTM, Aprilia, dan Yamaha.

Di World Superbikes, ia harus mempelajari rem, elektronik, dan ban yang berbeda, karena seri ini menggunakan ban Pirelli.

Namun, menurut Muir, kesan awalnya terhadap BMW cukup positif.

“Miguel sendiri terkesan dengan paket kami, terutama elektroniknya,” katanya. “Dia juga sangat tertarik dengan rem mesin dan ingin mengeksplorasi kemampuan pengereman keras yang telah ditunjukkan Toprak secara mengesankan dalam beberapa tahun terakhir.”

Oliveira bukan satu-satunya nama MotoGP yang akan menuju World Superbikes pada tahun 2026, karena pembalap rookie LCR Honda, Somkiat Chantra, juga bergabung dengan tim pabrikan HRC.

Pembalap Thailand ini akan berpasangan dengan pemenang balapan Moto2, Jake Dixon, yang meninggalkan paddock grand prix untuk World Superbikes tahun depan.