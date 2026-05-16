WorldSBK Ceko 2026: Bulega Catat Kemenangan Pertamanya di Most

Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Ceko 2026 di Autodrom Most, balapan pembuka putaran kelima musim ini.

Nicolo Bulega memimpin di awal Race 1, tetapi itu hanya bertahan satu putaran setelah Danilo Petrucci memicu bendera merah dikibarkan akibat kecelakaan di Tikungan 13.

Petrucci dilarikan ke rumah sakit setelah kecelakaan tersebut karena mengalami memar di punggung bawah dan pinggul kiri, serta memar di jari pertama, keempat, dan kelima tangan kirinya.

Bulega mempertahankan posisinya saat restart di depan Yari Montella, tetapi pembalap Barni Ducati itu disalip oleh Iker Lecuona pada Lap 2. Selanjutnya, Lecuona mendekat ke rekan setim yang belum terkalahkan musim ini.

Pembalap Spanyol itu menunggu sampai Lap 15 saat ia memimpin balapan, tetapi ia tidak bisa menggoyahkan Bulega yang balik memimpin saat balapan menyisakan tiga lap.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Kecepatan Bulega terbukti lebih unggul dan ia memperbesar jaraknya menjadi lebih dari satu detik atas Lecuona, yang meraih posisi kedua ke-10 berturut-turut.

Yari Montella berada di posisi ketiga yang cukup jauh, dengan Garrett Gerloff dan Axel Bassani melengkapi lima besar.

Read More

Sam Lowes terjatuh akibat kontak dengan Alberto Surra, yang mengakibatkan long-lap penalty untuk pembalap Italia itu.

Surra akhirnya finis di urutan kesembilan, di depan Stefano Manzi yang melengkapi posisi 10 besar.

WorldSBK Ceko 2026 - Autodrom Most - Hasil Race 1 Pos Pembalap NAT Tim Motor Lap/Gap 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 21 Laps 2 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1.330 3 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 11.222 4 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 14.094 5 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 14.568 6 Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 15.168 7 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 22.584 8 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 23.957 9 Alberto Surra ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 25.637 10 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 27.500 11 Tarran Mackenzie GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4 R 28.349 12 Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 28.378 13 Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R 28.387 14 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 31.510 15 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 31.516 16 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 39.309 17 Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 47.932 18 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 48.660 DNF Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R DNF DNF Danilo Petrucci ITA ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR DNF DNF Yuki Kunii JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R DNF

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT