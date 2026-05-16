WorldSBK Ceko 2026: Bulega Catat Kemenangan Pertamanya di Most

Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Ceko di Autodrom Most, putaran kelima musim 2026.

Nicolo Bulega, 2026 Czech WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega memimpin di awal Race 1, tetapi itu hanya bertahan satu putaran setelah Danilo Petrucci memicu bendera merah dikibarkan akibat kecelakaan di Tikungan 13.

Petrucci dilarikan ke rumah sakit setelah kecelakaan tersebut karena mengalami memar di punggung bawah dan pinggul kiri, serta memar di jari pertama, keempat, dan kelima tangan kirinya.

Bulega mempertahankan posisinya saat restart di depan Yari Montella, tetapi pembalap Barni Ducati itu disalip oleh Iker Lecuona pada Lap 2. Selanjutnya, Lecuona mendekat ke rekan setim yang belum terkalahkan musim ini.

Pembalap Spanyol itu menunggu sampai Lap 15 saat ia memimpin balapan, tetapi ia tidak bisa menggoyahkan Bulega yang balik memimpin saat balapan menyisakan tiga lap.

Kecepatan Bulega terbukti lebih unggul dan ia memperbesar jaraknya menjadi lebih dari satu detik atas Lecuona, yang meraih posisi kedua ke-10 berturut-turut.

Yari Montella berada di posisi ketiga yang cukup jauh, dengan Garrett Gerloff dan Axel Bassani melengkapi lima besar.

Sam Lowes terjatuh akibat kontak dengan Alberto Surra, yang mengakibatkan long-lap penalty untuk pembalap Italia itu.

Surra akhirnya finis di urutan kesembilan, di depan Stefano Manzi yang melengkapi posisi 10 besar.

WorldSBK Ceko 2026 - Autodrom Most - Hasil Race 1

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R21 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1.330
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R11.222
4Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR14.094
5Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99814.568
6Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R15.168
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99822.584
8Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R123.957
9Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R25.637
10Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R127.500
11Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R28.349
12Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R128.378
13Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R28.387
14Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR31.510
15Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R131.516
16Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R139.309
17Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R47.932
18Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R148.660
DNFSam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 RDNF
DNFDanilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RRDNF
DNFYuki KuniiJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-RDNF

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.