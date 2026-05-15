WorldSBK Ceko 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Most

Nicolo Bulega melanjutkan dominasinya dengan memimpin sesi latihan pembuka WorldSBK Ceko di Autodrom Most.

Sesi sempat dihentikan saat Alex Lowes mengalami kecelakaan hebat di tikungan ke-20, saat motor Bimota-nya terjebak di pembatas ban.

Namun, ketika FP1 dilanjutkan, Bulega tak tertandingi saat ia mencetak beberapa lap tercepat. Pembalap Italia itu akhirnya memimpin sesi dengan catatan waktu 1 menit 31.130 detik, unggul dua persepuluh detik dari Sam Lowes.

Tercepat ketiga adalah rekan setim Bulega, Iker Lecuona, sementara Ducati lain melengkapi lima besar dengan Yari Montella di posisi keempat dan Lorenzo Baldassarri di posisi kelima.

WorldSBK Ceko 2026 - Autodrom Most - Hasil FP1 Pos Pembalap NAT Tim Motor Laptime 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:31.130 2 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 1:31.388 3 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:31.443 4 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:31.560 5 Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 1:31.719 6 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:31.727 7 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:31.994 8 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 1:32.000 9 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1:32.010 10 Alvaro Bautista ESP Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:32.032 11 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:32.057 12 Danilo Petrucci ITA ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:32.161 13 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 1:32.408 14 Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:32.436 15 Alberto Surra ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 1:32.479 16 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:32.524 17 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:32.803 18 Tarran Mackenzie GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4 R 1:32.817 19 Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R 1:32.822 20 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:33.321 21 Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:34.060 22 Yuki Kunii JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:34.836

