WorldSBK Ceko 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Most
Hasil lengkap sesi Practice hari Jumat untuk WorldSBK Ceko di Autodrom Most.
Nicolo Bulega melanjutkan dominasinya dengan memimpin sesi latihan pembuka WorldSBK Ceko di Autodrom Most.
Sesi sempat dihentikan saat Alex Lowes mengalami kecelakaan hebat di tikungan ke-20, saat motor Bimota-nya terjebak di pembatas ban.
Namun, ketika FP1 dilanjutkan, Bulega tak tertandingi saat ia mencetak beberapa lap tercepat. Pembalap Italia itu akhirnya memimpin sesi dengan catatan waktu 1 menit 31.130 detik, unggul dua persepuluh detik dari Sam Lowes.
Tercepat ketiga adalah rekan setim Bulega, Iker Lecuona, sementara Ducati lain melengkapi lima besar dengan Yari Montella di posisi keempat dan Lorenzo Baldassarri di posisi kelima.
WorldSBK Ceko 2026 - Autodrom Most - Hasil FP1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:31.130
|2
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:31.388
|3
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:31.443
|4
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:31.560
|5
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:31.719
|6
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:31.727
|7
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:31.994
|8
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:32.000
|9
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:32.010
|10
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.032
|11
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:32.057
|12
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:32.161
|13
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:32.408
|14
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:32.436
|15
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.479
|16
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:32.524
|17
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:32.803
|18
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.817
|19
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.822
|20
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:33.321
|21
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:34.060
|22
|Yuki Kunii
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:34.836