WorldSBK Ceko 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Sirkuit Most

Nicolo Bulega, 2026 Hungarian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega melanjutkan dominasinya dengan memimpin sesi latihan pembuka WorldSBK Ceko di Autodrom Most.

Sesi sempat dihentikan saat Alex Lowes mengalami kecelakaan hebat di tikungan ke-20, saat motor Bimota-nya terjebak di pembatas ban.

Namun, ketika FP1 dilanjutkan, Bulega tak tertandingi saat ia mencetak beberapa lap tercepat. Pembalap Italia itu akhirnya memimpin sesi dengan catatan waktu 1 menit 31.130 detik, unggul dua persepuluh detik dari Sam Lowes.

Tercepat ketiga adalah rekan setim Bulega, Iker Lecuona, sementara Ducati lain melengkapi lima besar dengan Yari Montella di posisi keempat dan Lorenzo Baldassarri di posisi kelima.

WorldSBK Ceko 2026 - Autodrom Most - Hasil FP1

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:31.130
2Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:31.388
3Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:31.443
4Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:31.560
5Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:31.719
6Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:31.727
7Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:31.994
8Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:32.000
9Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:32.010
10Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:32.032
11Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:32.057
12Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:32.161
13Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:32.408
14Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:32.436
15Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:32.479
16Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:32.524
17Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:32.803
18Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:32.817
19Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:32.822
20Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:33.321
21Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:34.060
22Yuki KuniiJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:34.836

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.