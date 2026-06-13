Petrucci Targetkan Comeback di Putaran Donington Park

Danilo Petrucci menargetkan kembali di putaran WorldSBK Donington Park setelah mengalami "salah satu yang terburuk" dalam kariernya di putaran Republik Ceko pada bulan Mei.

Petrucci absen di kedua balapan hari Minggu di Most serta Race 1, di mana pembalap Italia itu mengalami cedera patah tulang kaki serta kerusakan ligamen. Parahnya cedera tersebut membuatnya juga absen di Aragon dan putaran Emilia-Romagna akhir pekan ini.

Danilo Petrucci, 2026 Dutch WorldSBK, pit box. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Meski tidak berkendara di Misano, dia hadir di paddock bersama timnya, BMW, dan mengatakan proses pemulihannya berjalan baik.

“Saya baik-baik saja,” kata Danilo Petrucci kepada WorldSBK.com pada hari Jumat di Misano.

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“Sejujurnya, itu kecelakaan besar, salah satu yang terburuk dalam karier saya, terutama karena rasa sakitnya. Saya mendarat telentang, di kaki kanan saya, dan kemudian saya terguling-guling, jadi saya sangat menderita.

“Saya mengalami beberapa luka di sekitar tubuh – bukan luka besar, tetapi terutama dua patah tulang kecil dan beberapa kerusakan ligamen dan otot, terutama di kaki kiri; dua memar besar, jadi mereka harus memotong dan mengeluarkan semua darah.

“Saya langsung merasa sangat lemah selama 10 hari pertama dan tidak bisa bergerak, tidak bisa tidur, jadi ini sangat sulit.

“Lalu, 10 hari terakhir saya berusaha sekeras mungkin, mencoba untuk bugar untuk balapan ini, tetapi lutut saya masih belum bisa menekuk sepenuhnya, jadi kami memutuskan untuk melewatkan balapan ini dan fokus pada balapan berikutnya.

“Mungkin di Donington saya akan dalam kondisi 100 persen untuk balapan.”

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Danilo Petrucci, 2026 Hungarian WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Petrucci menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi ketika ia mencoba menyalip Axel Bassani di awal Balapan 1.

“Saya memulai dengan baik,” katanya. “Sejujurnya, di Most, kami melakukan reset setelah Balaton, kami benar-benar memulai dari awal sejak FP1, terutama di sisi elektronik, dan kami melakukannya dengan baik.

“Kualifikasi bukanlah yang terbaik, tetapi jujur ​​saja, baris ketiga sudah bagus.

“Startnya bagus. Saya, katakanlah, bertarung dengan Bassani.

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“Saya memutuskan untuk menyalipnya, tetapi ketika saya mulai terlalu agresif, motor itu mulai lebih agresif daripada saya, dan saya mengubah arah sehingga terjadi perpindahan beban dan dalam transisi saya beralih dari gigi keempat ke gigi kedua, motor mulai bergoyang, dan itu membuat saya terlempar ke udara.

Danilo Petrucci, 2026 Portuguese WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Itu benar-benar menakutkan karena pada saat itu saya membayangkan para pembalap lain melaju di bawah saya, lalu saya mendarat, tetapi sejak saat itu saya hanya merasakan sakit yang luar biasa di tulang paha kiri.

“Saya pikir tulang paha kiri saya hilang, saya takut melihat kaki saya karena rasa sakit dalam dua jam pertama sangat luar biasa, terutama saat berbaring sangat menyakitkan karena saya pikir saya mendarat di punggung, di bokong dan kaki saya, jadi saya sangat kesulitan.”

Petrucci mengakui bahwa sulit untuk absen dari Putaran Aragon.

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“Sayangnya, sangat sulit untuk duduk [selama] Aragon menonton balapan dari sofa,” katanya.

“Saya ingat saya menonton balapan. Saat saya menonton, ada grid, dan saya berkeringat seperti berada di Aragon, tetapi saya duduk di sofa saya. Itu sangat sulit.

“Pikiran saya ada di Aragon tetapi tubuh saya ada di sofa di rumah.

“Sangat sulit untuk menonton pembalap lain berlomba, tetapi untungnya Miguel [Oliveira, yang juga harus absen dari Putaran Aragon karena cedera] ada di sini akhir pekan ini dan mungkin mulai balapan berikutnya kami berdua akan kembali mencoba untuk lebih cepat dari sebelumnya.”