"Ini Bukan Akhir Dunia" - Bulega Telan Kekalahan Pertamanya di 2026

Kekalahan Nicolo Bulega di Race 1 WorldSBK Inggris mengakhiri rangkaian kemenangan terpanjang dalam sejarah kejuaraan tersebut.

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK, grid. Credit: Tony Goldsmith.
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK, grid. Credit: Tony Goldsmith.

Rasanya sudah lama sekali sejak Bulega menyamai rekor 13 kemenangan beruntun Toprak Razgatlioglu, yang dicatatnya di Assen pada bulan April lalu.

Saat WorldSBK tiba di Donington untuk putaran kedelapan, Bulega masih tak terkalahkan sejak Superpole Race di Estoril Oktober lalu, dan hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menggandakan total kemenangan Razgatlioglu dengan kemenangan beruntun ke-26.

Ternyata, hal itu tidak terjadi. Pembalap Italia itu dikalahkan oleh rekan setimnya, Iker Lecuona, yang sendiri mengakhiri rentetan 18 kali finis di posisi kedua secara berturut-turut pada Race 1 Donington Park.

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

“Posisi kedua tidak apa-apa, itu hasil yang bagus,” Nicolo Bulega merenungkan setelah Race 1. “Oke, posisi pertama lebih baik, tetapi jika saya finis kedua kadang-kadang tidak apa-apa, itu bukan akhir dunia.”

Dia menambahkan: “Menang bukanlah perasaan yang buruk. Jadi, jika saya bisa melanjutkan [rentetan kemenangan], saya akan sedikit lebih bahagia. Bagaimanapun, saya baik-baik saja karena hari ini saya telah mengerahkan 100 persen kemampuan saya.”

Lecuona mengatakan balapan bahwa ia menang karena kekuatannya di bagian stop-and-go di akhir lap, yang membuat Bulega kesulitan menyalip tanpa melebar dan membuka peluang bagi Lecuona untuk merebut kembali posisi tersebut.

Bulega setuju dengan rekan setimnya: “Di bagian awal sirkuit, saya sangat kuat; di bagian akhir Iker [Lecuona] lebih kuat dari saya.”

“Saya kurang dalam hal akselerasi – saya tidak memiliki banyak grip di bagian awal pedal gas. Jadi, dia memberi saya beberapa meter di dua gigi pertama, dan kemudian saya harus mengejar ketertinggalan saat pengereman, jadi setiap kali saya mencoba menyalipnya, saya selalu terlalu jauh.

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

“Jadi, sangat sulit untuk menyalip Iker hari ini karena, di dua tikungan tajam terakhir, akselerasinya sangat bagus.

“Jadi, bagi saya, untuk mencoba menyalipnya, saya harus selalu memulai dari tiga atau empat motor di belakang.

“Sangat sulit untuk menyalipnya hari ini, jadi selamat kepadanya, dia pantas mendapatkan kemenangan ini. Saya senang untuknya dan timnya – mereka bekerja lebih baik daripada kami akhir pekan ini.”

“Oke, ini belum selesai, jadi sekarang saya pasti akan pergi ke garasi dan mencoba mencari sesuatu untuk besok.”

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Tanpa tekanan untuk melanjutkan rentetan kemenangannya, Anda mungkin berharap Bulega merasa lebih bebas karena tidak ada tekanan yang telah menumpuk sejak akhir musim lalu.

Namun, ia merasa bahwa tidak ada yang berbeda baginya sekarang dibandingkan setelah kemenangan beruntun ke-25 di Misano tiga minggu lalu.

“Jujur, bagi saya, itu tidak mengubah apa pun,” katanya. “Ketika saya turun ke lintasan, saya selalu berusaha untuk menjadi yang pertama, saya selalu berusaha untuk berjuang meraih kemenangan. Saya melakukannya selama 25 kali berturut-turut.

“Jadi, jika suatu saat saya finis kedua, itu bukan sesuatu yang dramatis. Bagi saya, itu tidak mengubah pendekatan dalam balapan.

“Menurut saya, finis kedua hari ini bagus, karena mungkin ketika Anda memenangkan banyak balapan berturut-turut, Anda berpikir bahwa Anda telah mencapai batas maksimal.

“Namun, hari ini saya mengerti bahwa di beberapa area kita harus lebih kuat. Jadi, finis kedua hari ini bagus karena saya ingin meningkatkan performa untuk besok.”

Area yang perlu ditingkatkan adalah sektor terakhir dan cara untuk melakukannya adalah melalui elektronik, menurut Bulega.

“Sangat sulit bagi saya untuk melakukan overtaking dengan bersih karena saya selalu berada di belakang,” katanya.

“Kita harus menyesuaikan elektroniknya karena di dua tikungan terakhir dia memberi saya akselerasi yang sangat besar.

“Saya pikir, jika saya bisa lebih dekat di dua tikungan terakhir, maka di sisa sirkuit hari ini saya akan lebih cepat darinya.”

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Nicolo Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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