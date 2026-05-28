Jake Dixon Mendapat Lampu Hijau untuk Comeback di Aragon

Setelah melewatkkan lima putaran pertama WorldSBK 2026, Jake Dixon akhirnya diizinkan untuk balapan di Putaran Aragon.

Posisi Dixon di starting grid WorldSBK Aragon masih belum dipastikan karena pembalap Inggris itu masih harus melakukan pemeriksaan medis setelah FP1, namun itu masih menjadi langkah besar bagi pembalap Honda itu.

Dixon absen sejak mengalami patah tulang pergelangan tangan kiri pada hari kedua tes Phillip Island menjelang putaran pertama, yang membuatnya belum melakukan debut WorldSBK-nya sampai saat ini.

Jake Dixon, January 2026 Jerez WorldSBK Test, pit box. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Aragon menjadi lokasi uji coba setelah Misano pada 20-21 Mei yang menyaksikan Dixon mengendarai CBR1000RR-R untuk pertama kalinya sejak kecelakaan di Phillip Island, dan sirkuit ini memberi kenangan manis saat meraih kemenangan Moto2 tahun 2024.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya sangat senang bisa kembali bersama tim dan akhirnya memulai musim saya; ini terasa seperti ronde pertama bagi saya,” kata Jake Dixon.

“Saya telah dinyatakan fit, dengan pemeriksaan lebih lanjut setelah FP1, dan saya menghargai fakta bahwa semuanya ditangani dengan sangat hati-hati oleh staf medis dan tim. Kesehatan adalah yang utama, jadi kita akan menjalani semuanya langkah demi langkah.”

Jake Dixon, May 2026 Misano WorldSBK Test. Credit: Honda HRC.

“Untuk saat ini, saya masih menganggap ini hampir seperti bagian dari fase pengujian, karena saya belum tahu berapa banyak putaran yang bisa saya lakukan atau persisnya di mana posisi kami.

“Ini akan menjadi akhir pekan kering penuh pertama saya dengan motor dan akhir pekan balapan pertama saya bersama tim, jadi tidak ada ekspektasi. Kami akan membangunnya secara bertahap dan melihat bagaimana hasilnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Mengenai trek, saya menang di sini pada tahun 2024, jadi saya memiliki kenangan indah tentang Aragon. Kami akan mencoba memanfaatkan akhir pekan ini sebaik mungkin.”

Somkiat Chantra, May 2026 Misano WorldSBK Test, leaving pit box. Credit: Honda HRC.

Somkiat Chantra juga bergulat dengan cedera di tahun 2026 di sisi lain pit HRC, tetapi ia mampu balapan di dua putaran terakhir tanpa masalah dan menyelesaikan lebih dari 200 lap di tes Misano selama dua hari.

“Aragon adalah salah satu trek Kejuaraan WorldSBK yang saya kenal dan juga salah satu yang saya sukai, jadi saya menantikan akhir pekan ini,” kata pembalap Thailand itu menjelang akhir pekan di Aragon.

“Minggu lalu kami menyelesaikan tes positif di Misano, dan kami akan mencoba untuk membangun momentum dari kerja keras yang telah kami lakukan selama dua hari yang sangat intens tersebut. Kita akan lihat bagaimana hasilnya selama sesi pertama, tetapi targetnya adalah terus bekerja keras dan membangun pengalaman kami.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Seperti biasa, saya akan berusaha sebaik mungkin bersama tim, dan saya berharap para penggemar akan mendukung kami sepanjang akhir pekan.”