BMW Umumkan Pengganti Oliveira dan Petrucci di WorldSBK Aragon

Tim ROKiT BMW Motorrad WorldSBK telah mengkonfirmasi pengganti Miguel Oliveira dan Danilo Petrucci menjelang putaran Aragon.

Dengan kedua pembalap reguler mereka absen karena cedera, BMW memutuskan untuk memanggil Michael Van Der Mark dan Hannes Soomer.

Oliveira, yang juga absen pada putaran WorldSBK Ceko terbaru di Autodrom Most, masih dalam masa pemulihan dari beberapa patah tulang yang dideritanya di Balaton Park.

Miguel Oliveira, Hungarian WorldSBK 2026. © Gold and Goose

Sementara itu, Petrucci dipastikan absen setelah mengalami highside besar di Race 1 putaran Ceko, yang menyebabkan dia absen di Superpole Race dan Race 2.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ini berarti Van Der Mark akan melanjutkan balapan untuk akhir pekan kedua berturut-turut menggantikan Oliveira, sementara Soomer kembali ke WorldSBK setelah lebih dari tiga tahun untuk menggantikan Petrucci.

Danilo Petrucci, Czech WorldSBK 2026. © Gold and Goose

Penampilan terakhir Soomer di WorldSBK terjadi pada tahun 2023 untuk tim Petronas MIE Racing Honda.

Berbicara tentang keputusan untuk mengganti kedua pembalap tersebut, Kepala BMW Motorrad Motorsport, Sven Blusch, mengatakan: “Tentu saja, ini adalah situasi yang sangat disayangkan bagi kami karena kedua pembalap reguler tim harus absen karena cedera.

“Pada saat yang sama, kami beruntung dapat dengan cepat dan mudah mengandalkan pembalap pengganti yang kuat dari dalam keluarga pembalap pabrikan BMW Motorrad kami.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Mickey sudah mendukung kami dengan sangat baik di Most. Di sisi lain garasi, Hannes sekarang akan menggantikan Danilo. Hannes, yang juga merupakan bagian dari susunan pembalap endurance kami, sangat mengenal BMW M 1000 RR.

“Selain itu, kedua pembalap tersebut menyelesaikan tes WorldSBK di Misano untuk kami minggu lalu. Itu berarti kami sudah siap. Namun, fokus utama saat ini adalah pemulihan Miguel dan Danilo.

“Kami terus berkomunikasi dengan kedua pembalap. Miguel menunjukkan kemajuan yang luar biasa, dan proses pemulihannya berjalan sesuai harapan.

“Diagnosis Danilo lebih baru, tetapi dia juga bekerja keras untuk kembali beraksi. Saat ini, masih belum jelas kapan kita akan melihat kedua pembalap kembali beraksi.

“Tidak ada tekanan waktu; yang penting adalah tidak ada yang terburu-buru dan kedua pembalap dalam kondisi prima saat kembali mengendarai motor BMW M 1000 RR mereka.”

Article continues below ADVERTISEMENT