BMW Umumkan Pengganti Oliveira dan Petrucci di WorldSBK Aragon

BMW akan tampil tanpa Miguel Oliveira dan Danilo Petrucci di WorldSBK Aragon mendatang.

Danilo Petrucci, Miguel Oliveira, WorldSBK 2026.
Danilo Petrucci, Miguel Oliveira, WorldSBK 2026.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Tim ROKiT BMW Motorrad WorldSBK telah mengkonfirmasi pengganti Miguel Oliveira dan Danilo Petrucci menjelang putaran Aragon.

Dengan kedua pembalap reguler mereka absen karena cedera, BMW memutuskan untuk memanggil Michael Van Der Mark dan Hannes Soomer.

Oliveira, yang juga absen pada putaran WorldSBK Ceko terbaru di Autodrom Most, masih dalam masa pemulihan dari beberapa patah tulang yang dideritanya di Balaton Park.

Miguel Oliveira, Hungarian WorldSBK 2026.
Miguel Oliveira, Hungarian WorldSBK 2026.
© Gold and Goose

Sementara itu, Petrucci dipastikan absen setelah mengalami highside besar di Race 1 putaran Ceko, yang menyebabkan dia absen di Superpole Race dan Race 2.

Ini berarti Van Der Mark akan melanjutkan balapan untuk akhir pekan kedua berturut-turut menggantikan Oliveira, sementara Soomer kembali ke WorldSBK setelah lebih dari tiga tahun untuk menggantikan Petrucci.

Danilo Petrucci, Czech WorldSBK 2026.
Danilo Petrucci, Czech WorldSBK 2026.
© Gold and Goose

Penampilan terakhir Soomer di WorldSBK terjadi pada tahun 2023 untuk tim Petronas MIE Racing Honda.

Berbicara tentang keputusan untuk mengganti kedua pembalap tersebut, Kepala BMW Motorrad Motorsport, Sven Blusch, mengatakan: “Tentu saja, ini adalah situasi yang sangat disayangkan bagi kami karena kedua pembalap reguler tim harus absen karena cedera.

“Pada saat yang sama, kami beruntung dapat dengan cepat dan mudah mengandalkan pembalap pengganti yang kuat dari dalam keluarga pembalap pabrikan BMW Motorrad kami.

“Mickey sudah mendukung kami dengan sangat baik di Most. Di sisi lain garasi, Hannes sekarang akan menggantikan Danilo. Hannes, yang juga merupakan bagian dari susunan pembalap endurance kami, sangat mengenal BMW M 1000 RR.

“Selain itu, kedua pembalap tersebut menyelesaikan tes WorldSBK di Misano untuk kami minggu lalu. Itu berarti kami sudah siap. Namun, fokus utama saat ini adalah pemulihan Miguel dan Danilo.

“Kami terus berkomunikasi dengan kedua pembalap. Miguel menunjukkan kemajuan yang luar biasa, dan proses pemulihannya berjalan sesuai harapan.

“Diagnosis Danilo lebih baru, tetapi dia juga bekerja keras untuk kembali beraksi. Saat ini, masih belum jelas kapan kita akan melihat kedua pembalap kembali beraksi.

“Tidak ada tekanan waktu; yang penting adalah tidak ada yang terburu-buru dan kedua pembalap dalam kondisi prima saat kembali mengendarai motor BMW M 1000 RR mereka.”

In this article

Danilo Petrucci
Michael Van Der Mark
Miguel Oliveira
World Superbikes
MotorLand Aragon, Circuito de Alcañiz, Aragon, Spain
BMW Umumkan Pengganti Oliveira dan Petrucci di WorldSBK Aragon
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

World Superbikes Results
WorldSBK Belanda 2026: Hasil Race 1 dari Sirkuit Assen
18/04/26
Nicolo Bulega, 2026 Dutch WorldSBK round at Assen.
World Superbikes Results
WorldSBK Belanda 2026: Hasil Kualifikasi Superpole di Sirkuit Assen
18/04/26
Nicolo Bulega, 2026 Dutch WorldSBK round at Assen.
World Superbikes News
Miguel Oliveira Menentang Penalti Performa untuk Ducati
06/04/26
Nicolo Bulega leads Miguel Oliveira, Iker Lecuona, 2026 Portuguese WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
World Superbikes News
Miguel Oliveira Tidak Puas Meski Raih Hattrick Podium di WorldSBK
31/03/26
Miguel Oliveira, 2026 Portuguese WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
World Superbikes News
Masalah Misterius Hantui Miguel Oliveira di WorldSBK Portugal
28/03/26
Miguel Oliveira, 2026 Portuguese WorldSBK, pit box. Credit: Gold and Goose.
World Superbikes Results
WorldSBK Australia 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Phillip Island
20/02/26
Nicolo Bulega, 2026 Australian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.