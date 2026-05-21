Tes WorldSBK Misano 2026: Hasil Akhir Hari Kamis (17:00)

Hasil lengkap hari kedua tes WorldSBK Misano 2026 pada pukul 17:00 waktu trek.

Nicolo Bulega, 2026 Czech WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega kembali berada di puncak catatan waktu pada Kamis sore di Misano, menyelesaikan tes dua hari tersebut dengan catatan waktu tercepat secara keseluruhan, unggul lebih dari 0,4 detik dari Iker Lecuona.

Pembalap Italia itu sekali lagi menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu di bawah 1 menit 31 detik.

Sekali lagi, ada enam motor Ducati di tujuh besar dan, seperti pagi tadi, sebuah motor Bimota yang memecah dominasi enam besar, meskipun kali ini Alex Lowes yang berada di posisi kelima.

Yari Montella dan Sam Lowes melengkapi dominasi empat besar untuk Ducati, sementara Tarran Mackenzie dan Lorenzo Baldassarri masing-masing berada di posisi keenam dan ketujuh.

Axel Bassani, Xavi Vierge, dan Andrea Locatelli melengkapi sepuluh besar.

Tes WorldSBK Misano 2026 - Misano World Circuit Marco Simoncelli - Hasil Sesi 2 (17:00)

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:31.769
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:32.182
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:32.282
4Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:32.284
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:32.496
6Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:32.561
7Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:32.718
8Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:32.816
9Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:33.059
10Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:33.119
11Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:33.309
12Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:33.345
13Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:33.346
14Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:33.405
15Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:33.475
16Jonathan ReaGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:33.652
17Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:33.744
18Alessandro DelbiancoITA Yamaha R11:34.148
19Hannes SoomerEST BMW M1000 RR1:34.273
20Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:34.825
21Michele PirroITA  1:37.060
22Kevin ZannoniITA  1:37.458
23Mattia CasadeiITA  1:38.026
24Matteo FerrariITA  1:38.699
25Riccardo RossiITA  1:39.370
26Philipp Oettl 2GER  1:39.548

13:00

Nicolo Bulega memimpin sesi pagi kedua dari tes Misano, pembalap Italia itu menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu di bawah 1 menit 31 detik dan hampir 0,2 detik lebih baik daripada yang ia raih pada hari Rabu.

Sam Lowes dan Alberto Surra melengkapi tiga besar yang semuanya diisi oleh pembalap Ducati. Tiga pembalap Ducati lainnya berada di tujuh besar berkat Yari Montella, Iker Lecuona, dan Lorenzo Baldassarri di posisi kelima hingga ketujuh.

Axel Bassani on the Bimota was the only rider to prevent an all-Ducati top-six on Thursday morning.

Remy Gardner and Xavi Vierge also featured in the top-10 for Yamaha, while Tarran Mackenzie finished Thursday morning 10th on the MGM Ducati.

Tes WorldSBK Misano 2026 - Misano World Circuit Marco Simoncelli - Hasil Sesi 2 (13:00)

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:31.871
2Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:32.364
3Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:32.399
4Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:32.430
5Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:32.447
6Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:32.491
7Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:32.515
8Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:32.561
9Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:32.737
10Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:32.909
11Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:32.909
12Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:32.997
13Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:33.059
14Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:33.095
15Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:33.218
16Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:33.479
17Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:33.512
18Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:33.589
19Jonathan ReaGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:33.735
20Hannes SoomerEST BMW M1000 RR1:34.000
21Alessandro DelbiancoITA Yamaha R11:34.407
22Philipp Oettl 1GER  1:36.909
23Michele PirroITA  1:37.226
24Mattia CasadeiITA  1:37.890
25Kevin ZannoniITA  1:38.284
26Riccardo RossiITA  1:38.534
27Matteo FerrariITA  1:38.669

Rekor lap resmi Misano WorldSBK:

  • Toprak Razgatlioglu, BMW, 1m 32.687s (2024).

