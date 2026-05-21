Tes WorldSBK Misano 2026: Hasil Akhir Hari Kamis (17:00)
Hasil lengkap hari kedua tes WorldSBK Misano 2026 pada pukul 17:00 waktu trek.
Nicolo Bulega kembali berada di puncak catatan waktu pada Kamis sore di Misano, menyelesaikan tes dua hari tersebut dengan catatan waktu tercepat secara keseluruhan, unggul lebih dari 0,4 detik dari Iker Lecuona.
Pembalap Italia itu sekali lagi menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu di bawah 1 menit 31 detik.
Sekali lagi, ada enam motor Ducati di tujuh besar dan, seperti pagi tadi, sebuah motor Bimota yang memecah dominasi enam besar, meskipun kali ini Alex Lowes yang berada di posisi kelima.
Yari Montella dan Sam Lowes melengkapi dominasi empat besar untuk Ducati, sementara Tarran Mackenzie dan Lorenzo Baldassarri masing-masing berada di posisi keenam dan ketujuh.
Axel Bassani, Xavi Vierge, dan Andrea Locatelli melengkapi sepuluh besar.
Tes WorldSBK Misano 2026 - Misano World Circuit Marco Simoncelli - Hasil Sesi 2 (17:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:31.769
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.182
|3
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.282
|4
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.284
|5
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:32.496
|6
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.561
|7
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.718
|8
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:32.816
|9
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:33.059
|10
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:33.119
|11
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:33.309
|12
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:33.345
|13
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:33.346
|14
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:33.405
|15
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:33.475
|16
|Jonathan Rea
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:33.652
|17
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:33.744
|18
|Alessandro Delbianco
|ITA
|Yamaha R1
|1:34.148
|19
|Hannes Soomer
|EST
|BMW M1000 RR
|1:34.273
|20
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:34.825
|21
|Michele Pirro
|ITA
|1:37.060
|22
|Kevin Zannoni
|ITA
|1:37.458
|23
|Mattia Casadei
|ITA
|1:38.026
|24
|Matteo Ferrari
|ITA
|1:38.699
|25
|Riccardo Rossi
|ITA
|1:39.370
|26
|Philipp Oettl 2
|GER
|1:39.548
13:00
Nicolo Bulega memimpin sesi pagi kedua dari tes Misano, pembalap Italia itu menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu di bawah 1 menit 31 detik dan hampir 0,2 detik lebih baik daripada yang ia raih pada hari Rabu.
Sam Lowes dan Alberto Surra melengkapi tiga besar yang semuanya diisi oleh pembalap Ducati. Tiga pembalap Ducati lainnya berada di tujuh besar berkat Yari Montella, Iker Lecuona, dan Lorenzo Baldassarri di posisi kelima hingga ketujuh.
Axel Bassani on the Bimota was the only rider to prevent an all-Ducati top-six on Thursday morning.
Remy Gardner and Xavi Vierge also featured in the top-10 for Yamaha, while Tarran Mackenzie finished Thursday morning 10th on the MGM Ducati.
Tes WorldSBK Misano 2026 - Misano World Circuit Marco Simoncelli - Hasil Sesi 2 (13:00)
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:31.871
|2
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.364
|3
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.399
|4
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:32.430
|5
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.447
|6
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.491
|7
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.515
|8
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:32.561
|9
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:32.737
|10
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.909
|11
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:32.909
|12
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:32.997
|13
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:33.059
|14
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:33.095
|15
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:33.218
|16
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:33.479
|17
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:33.512
|18
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:33.589
|19
|Jonathan Rea
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:33.735
|20
|Hannes Soomer
|EST
|BMW M1000 RR
|1:34.000
|21
|Alessandro Delbianco
|ITA
|Yamaha R1
|1:34.407
|22
|Philipp Oettl 1
|GER
|1:36.909
|23
|Michele Pirro
|ITA
|1:37.226
|24
|Mattia Casadei
|ITA
|1:37.890
|25
|Kevin Zannoni
|ITA
|1:38.284
|26
|Riccardo Rossi
|ITA
|1:38.534
|27
|Matteo Ferrari
|ITA
|1:38.669
Rekor lap resmi Misano WorldSBK:
- Toprak Razgatlioglu, BMW, 1m 32.687s (2024).