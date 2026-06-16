Lecuona Frustrasi setelah Kembali Finis Kedua dari Bulega di Misano

Tiga posisi runner-up untuk Iker Lecuona terasa berbeda dengan 15 kali sebelumnya, menurut pembalap Spanyol itu, dan membuat pembalap Ducati itu "frustrasi" setelah WorldSBK Misano.

Setelah Misano, Lecuona kini telah finis kedua di belakang Nicolo Bulega untuk 18 balapan beruntun. Tapi di Misano, mantan pembalap MotoGP itu tertinggal semakin jauh dari rekan setimnya di Ducati.

Meskipun ia puas dengan tiga posisi kedua lagi, jarak ke barisan depanlah yang membuat Lecuona tidak puas dengan akhir pekannya di Emilia-Romagna WorldSBK.

Iker Lecuona, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Tentu saja saya harus senang karena semua orang ingin berada di posisi kedua,” kata Iker Lecuona kepada WorldSBK.com setelah Race 2 dengan perspektif seorang pembalap yang menghabiskan empat tahun kesulitan untuk finis enam besar bersama Honda.

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“Tapi saya tidak senang bukan karena posisinya, saya tidak senang karena saya jauh dibandingkan dengan Nicolo [Bulega].

“Tentu saja, saya mengurangi kecepatan dan berhasil menjaga jarak [di belakang], tetapi bahkan dengan begitu Nicolo bisa melaju tiga atau empat detik lebih cepat selama balapan.

“Saya frustrasi karena alasan itu.

“Saya senang ketika finis di Aragon, meskipun finis kedua, karena saya berjuang dari lap pertama hingga lap terakhir untuk meraih kemenangan. Saat ini, saya bertarung untuk berada di posisi kedua sepanjang balapan.

“Sejujurnya, saya frustrasi hanya karena alasan itu. Finis kedua tidak sulit diterima, yang sulit adalah finis jauh dari rekan satu tim.”

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Nicolo Bulega leads Iker Lecuona, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Lecuona melakukan perubahan motor jelang Superpole Race yang meningkatkan performanya dibanding Sabtu, tetapi perubahan lebih lanjut untuk Race 2 tidak membuahkan hasil saat ia kembali finis lima detik di belakang Bulega.

“Sedikit lebih baik pagi ini, jujur ​​saja kami mengambil risiko – kami banyak mengubah motor yang belum pernah kami lakukan sebelumnya,” kata Lecuona.

“Di Superpole Race saya menemukan sesuatu pada motor, saya merasa baik, nyaman, hanya 1,1 detik [di belakang] Nicolo, itu tidak terlalu buruk, jujur ​​saja.

“Jadi, mungkin kita melihat sedikit cahaya di luar terowongan, tetapi kenyataannya adalah kami mengubah motor lagi untuk [Race 2].

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“Secara keseluruhan bagus, tetapi di sektor cepat, sektor tiga, Curvone [Tikungan 11], saya masuk ke zona hijau mungkin tujuh atau delapan kali, jadi saya perlu mengurangi kecepatan agar tidak mendapat penalti.”

Iker Lecuona, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Lecuona kemudian melakukan kesalahan di tikungan 13, identik dengan yang dilakukannya di Race 1, dan sejak saat itu ia puas dengan posisi kedua, menjaga jarak dengan pembalap di belakangnya.

“Saat saya melebar di tikungan 13, sangat lebar, saya melakukan hal yang sama seperti kemarin, hanya menjaga pembalap di belakang dan menjaga jarak dengan Yari [Montella],” katanya.

“Sekali lagi, saya harus senang karena kami berada di posisi kedua di klasemen kejuaraan, kami mendapatkan empat poin ekstra dari Yari, sekarang jaraknya lebih dari dua akhir pekan penuh.

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“Jadi, saya senang karena alasan itu, saya senang untuk tim, untuk Ducati, kami bertiga Ducati berada di tiga besar, 1-2 untuk tim lagi sepanjang akhir pekan.

“Tapi saya sangat frustrasi hanya karena—bukan karena posisi kedua, hanya karena performa saya yang tidak maksimal, saya tidak menemukan selisih dua persepuluh detik yang dimiliki Nicolo. Saya frustrasi.

“Di Aragon, saya finis kedua tetapi sangat senang; di sini tidak [senang] karena saya sangat jauh.

“Inilah situasi sebenarnya saat ini, saya berjuang sepanjang akhir pekan. Hanya waktu untuk belajar, beristirahat, bekerja, dan mari kita lihat di balapan berikutnya.”