Lecuona Bertahan di Aruba.it Ducati untuk Musim WorldSBK 2027

Ducati mengumumkan perpanjangan kontrak Iker Lecuona untuk musim WorldSBK 2027.

Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK, podium. Credit: Tony Goldsmith.
Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK, podium. Credit: Tony Goldsmith.

Ducati telah mengumumkan perpanjangan kontrak Iker Lecuona untuk musim WorldSBK 2027.

Lecuona bergabung dengan Ducati dari Honda untuk musim 2026 dan saat ini berada di posisi kedua klasemen kejuaraan, hanya di belakang rekan setimnya, Nicolo Bulega.

Pembalap Spanyol itu meraih 18 posisi kedua berturut-turut antara putaran kedua di Portimao sampai putaran ketujuh di Misano, semuanya dari Bulega.

Lecuona akhirnya meraih kemenangan World Superbike pertamanya pada Race 1 Donington Park, mengalahkan Bulega dalam pertarungan sengit selama 23 lap yang menjadi kekalahan pertama Bulega sejak Oktober 2025.

Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK, grid. Credit: Tony Goldsmith.
Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK, grid. Credit: Tony Goldsmith.

Perpanjangan kontrak Lecuona dengan tim pabrikan Ducati akan membuatnya tetap berada di sana setidaknya hingga akhir musim 2028. Rekan setimnya untuk tahun depan masih belum dipastikan, karena Bulega hampir dipastikan akan pindah ke MotoGP.

“Saya sangat bahagia,” kata Iker Lecuona. “Saya sudah beberapa kali mengatakan bagaimana hidup saya telah berubah sepenuhnya sejak bergabung dengan keluarga besar ini. Karena alasan ini, memperbarui kontrak saya dengan Aruba.it Racing Ducati sangat memuaskan.

“Saya ingin berterima kasih kepada Aruba dan Ducati karena telah memberi saya kesempatan baru ini.

“Senang rasanya memikirkan masa depan bersama, tetapi yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan musim ini dengan sebaik mungkin, mencoba menikmati diri sendiri, terus meningkatkan performa kami, dan yang terpenting, meraih hasil yang semakin penting.”

Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Gigi Dall’Igna, General Manager Ducati Corse, menambahkan: “Konfirmasi Iker [Lecuona] untuk dua musim ke depan merupakan pertanda penting bagi seluruh proyek Ducati di WorldSBK.

“Hanya dalam beberapa bulan, ia telah menunjukkan bahwa ia dapat menginterpretasikan Panigale V4 R dengan sebaik-baiknya, dengan cepat mengubah potensinya menjadi hasil nyata dan menunjukkan pertumbuhan yang konstan baik dari sudut pandang teknis maupun kompetitif.

“Fondasi saat ini sangat kokoh dan ruang untuk pengembangan sangat menarik. Iker telah membawa kecepatan, kepekaan berkendara, dan pengalaman, semua elemen fundamental dalam kejuaraan yang semakin kompetitif.

“Sekarang tujuannya adalah untuk terus bekerja dengan metode ini, mencoba meningkatkan level lebih jauh lagi di setiap bidang.

“Kami yakin bahwa, dengan ambisi dan keberlanjutan ini, ia juga dapat menjadi pemain utama dalam tantangan terpenting yang menanti kita dalam waktu dekat.”

Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Bagi Team Principal Aruba.it Racing Ducati, Stefano Cecconi, perpanjangan kontrak Lecuona bukan hanya karena adaptasinya terhadap Panigale V4 R, tetapi juga terhadap tim itu sendiri.

“Kami sangat senang dapat melanjutkan perjalanan ini bersama Iker [Lecuona],” kata Cecconi.

“Sejak awal, kami percaya pada bakatnya, tetapi yang benar-benar memikat kami adalah cara dia menjadi bagian dari tim: dia beradaptasi dengan motor dan tim dengan sangat alami, selalu membawa semangat, dedikasi, dan jiwa tim yang sama yang mendefinisikan garasi kami.

“Memiliki dua musim lagi di depan kita bersama adalah prospek yang fantastis. Jalan masih panjang di depan, dan kami memiliki niat penuh untuk menempuhnya hingga akhir, dengan ambisi untuk berjuang meraih hasil terbaik.”

Tags:

Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
Lecuona Bertahan di Aruba.it Ducati untuk Musim WorldSBK 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

World Superbikes Results
Tes WorldSBK Misano: Hasil Akhir Hari Rabu (Sesi 1 & Sesi 2)
Nicolo Bulega, Iker Lecuona, Aruba.it Ducati.
World Superbikes News
"Kami Bekerja Keras, itu Terbayar" - Bulega Catat 19 Kemenangan Beruntun
Nicolo Bulega, 2026 Czech WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
World Superbikes Results
Klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 1 Putaran Hungaria
Nicolo Bulega, 2026 Hungarian WorldSBK, Race 1 'victory lane'. Credit: Gold and Goose.
World Superbikes News
Lecuona Yakin Bulega yang Dominan Masih Bisa Dikejar
Iker Lecuona, 2026 Dutch WorldSBK, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
World Superbikes News
Bulega Klaim WorldSBK Menghadapi "Era yang Baik" di Tengah Dominasinya
Nicolo Bulega, 2026 Dutch WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
World Superbikes Results
Klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 2 Putaran Belanda
Nicolo Bulega celebrates after winning 2026 Dutch WorldSBK Superpole Race. Credit: Gold and Goose.

Latest News

WSBK News
Lecuona Bertahan di Aruba.it Ducati untuk Musim WorldSBK 2027
10m ago
Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK, podium. Credit: Tony Goldsmith.
WSBK News
Apakah BMW M1000 RR Baru Bisa Menantang Dominasi Ducati?
7h ago
Miguel Oliveira, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
WSBK News
Dominasi Ducati akan Sulit Dibendung oleh Regulasi WorldSBK
20/07/26
Yari Montella leads Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK, Race 2. Credit: Tony Goldsmith.
WSBK News
"Ini Bukan Akhir Dunia" - Bulega Telan Kekalahan Pertamanya di 2026
12/07/26
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK, grid. Credit: Tony Goldsmith.
WSBK News
Jonathan Rea Puas dengan Persiapannya untuk Suzuka 8 Hours
03/07/26
Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours Wednesday test, pit box. Credit: Honda Racing Corporation.

More News

WSBK News
Lecuona Frustrasi setelah Kembali Finis Kedua dari Bulega di Misano
16/06/26
Iker Lecuona, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Petrucci Targetkan Comeback di Putaran Donington Park
13/06/26
Danilo Petrucci, 2026 Hungarian WorldSBK, pit box. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Dixon Kembali Absen di WorldSBK Misano, Honda Tunjuk Pengganti
03/06/26
Jake Dixon, 2026 Aragon WorldSBK.
WSBK News
Jake Dixon Mendapat Lampu Hijau untuk Comeback di Aragon
28/05/26
Jake Dixon, May 2026 Misano WorldSBK Test. Credit: Honda HRC.
WSBK News
BMW Umumkan Pengganti Oliveira dan Petrucci di WorldSBK Aragon
27/05/26
Danilo Petrucci, Miguel Oliveira, WorldSBK 2026.