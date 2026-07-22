Lecuona Bertahan di Aruba.it Ducati untuk Musim WorldSBK 2027

Ducati telah mengumumkan perpanjangan kontrak Iker Lecuona untuk musim WorldSBK 2027.

Lecuona bergabung dengan Ducati dari Honda untuk musim 2026 dan saat ini berada di posisi kedua klasemen kejuaraan, hanya di belakang rekan setimnya, Nicolo Bulega.

Pembalap Spanyol itu meraih 18 posisi kedua berturut-turut antara putaran kedua di Portimao sampai putaran ketujuh di Misano, semuanya dari Bulega.

Lecuona akhirnya meraih kemenangan World Superbike pertamanya pada Race 1 Donington Park, mengalahkan Bulega dalam pertarungan sengit selama 23 lap yang menjadi kekalahan pertama Bulega sejak Oktober 2025.

Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK, grid. Credit: Tony Goldsmith.

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Perpanjangan kontrak Lecuona dengan tim pabrikan Ducati akan membuatnya tetap berada di sana setidaknya hingga akhir musim 2028. Rekan setimnya untuk tahun depan masih belum dipastikan, karena Bulega hampir dipastikan akan pindah ke MotoGP.

“Saya sangat bahagia,” kata Iker Lecuona. “Saya sudah beberapa kali mengatakan bagaimana hidup saya telah berubah sepenuhnya sejak bergabung dengan keluarga besar ini. Karena alasan ini, memperbarui kontrak saya dengan Aruba.it Racing Ducati sangat memuaskan.

“Saya ingin berterima kasih kepada Aruba dan Ducati karena telah memberi saya kesempatan baru ini.

“Senang rasanya memikirkan masa depan bersama, tetapi yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan musim ini dengan sebaik mungkin, mencoba menikmati diri sendiri, terus meningkatkan performa kami, dan yang terpenting, meraih hasil yang semakin penting.”

Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

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Gigi Dall’Igna, General Manager Ducati Corse, menambahkan: “Konfirmasi Iker [Lecuona] untuk dua musim ke depan merupakan pertanda penting bagi seluruh proyek Ducati di WorldSBK.

“Hanya dalam beberapa bulan, ia telah menunjukkan bahwa ia dapat menginterpretasikan Panigale V4 R dengan sebaik-baiknya, dengan cepat mengubah potensinya menjadi hasil nyata dan menunjukkan pertumbuhan yang konstan baik dari sudut pandang teknis maupun kompetitif.

“Fondasi saat ini sangat kokoh dan ruang untuk pengembangan sangat menarik. Iker telah membawa kecepatan, kepekaan berkendara, dan pengalaman, semua elemen fundamental dalam kejuaraan yang semakin kompetitif.

“Sekarang tujuannya adalah untuk terus bekerja dengan metode ini, mencoba meningkatkan level lebih jauh lagi di setiap bidang.

“Kami yakin bahwa, dengan ambisi dan keberlanjutan ini, ia juga dapat menjadi pemain utama dalam tantangan terpenting yang menanti kita dalam waktu dekat.”

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Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Bagi Team Principal Aruba.it Racing Ducati, Stefano Cecconi, perpanjangan kontrak Lecuona bukan hanya karena adaptasinya terhadap Panigale V4 R, tetapi juga terhadap tim itu sendiri.

“Kami sangat senang dapat melanjutkan perjalanan ini bersama Iker [Lecuona],” kata Cecconi.

“Sejak awal, kami percaya pada bakatnya, tetapi yang benar-benar memikat kami adalah cara dia menjadi bagian dari tim: dia beradaptasi dengan motor dan tim dengan sangat alami, selalu membawa semangat, dedikasi, dan jiwa tim yang sama yang mendefinisikan garasi kami.

“Memiliki dua musim lagi di depan kita bersama adalah prospek yang fantastis. Jalan masih panjang di depan, dan kami memiliki niat penuh untuk menempuhnya hingga akhir, dengan ambisi untuk berjuang meraih hasil terbaik.”

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