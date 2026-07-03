Jonathan Rea Puas dengan Persiapannya untuk Suzuka 8 Hours

Jonathan Rea kembali berlaga di Suzuka 8 Hours, kali ini dengan Honda.

Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours Wednesday test, pit box. Credit: Honda Racing Corporation.
Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours Wednesday test, pit box. Credit: Honda Racing Corporation.
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Pekan ini telah berlangsung uji coba terakhir menjelang Suzuka 8 Hours 2026, dengan Jonathan Rea dari Honda mengakhiri dua hari tersebut dengan catatan positif.

Rea akan berpasangan dengan pemenang Suzuka 8 Hours tujuh kali, Takumi Takahashi, dan pembalap pabrikan Honda WorldSBK, Somkiat Chantra, untuk edisi tahun ini dari balapan ketahanan Jepang ikonik yang pernah dimenanginya dua kali, termasuk sekali bersama Honda.

Kondisi cuaca membawa hujan selama hari kedua tes, membuat Rea merasa siap menghadapi kondisi apa pun menjelang sesi kualifikasi hari Jumat.

Jonathan Rea & Takumi Takahashi, 2026 Suzuka 8 Hours Wednesday test, pit box. Credit: Honda Racing Corporation.
Jonathan Rea & Takumi Takahashi, 2026 Suzuka 8 Hours Wednesday test, pit box. Credit: Honda…

“Saya puas dengan kerja keras kami selama dua hari ini,” kata Jonathan Rea setelah uji coba hari Rabu.

“Ini adalah Suzuka 8 Hours pertama bagi Chantra, tetapi kami telah berbagi motor dan ketiga pembalap telah menunjukkan kecepatan yang baik.

“Kondisi cuaca berbeda hari ini, tetapi saya senang karena saya dapat memahami ban dan motor dalam kondisi basah. Apa pun cuaca yang kita hadapi pada hari Minggu, setidaknya kita akan siap untuk kedua kondisi tersebut.

“Dari sisi tim, saya sangat senang bisa berbagi garasi dengan Somkiat dan Takumi [Takahashi].

“Chantra melakukan pekerjaan yang sangat baik. Selangkah demi selangkah dia semakin cepat dan dia sangat mengesankan pagi ini.

“Tentu saja, kapan pun saya bisa, saya mencoba membantunya karena saya memiliki pengalaman yang baik dan ini adalah pertama kalinya dia di Suzuka 8 Hours. Dia memiliki semua bakat untuk menjadi cepat, tetapi terkadang saya dapat memberikan beberapa masukan tentang motor, kondisi, atau sirkuit.

Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours Wednesday test. Credit: Honda Racing Corporation.
Jonathan Rea, 2026 Suzuka 8 Hours Wednesday test. Credit: Honda Racing Corporation.

“Takumi adalah pembalap paling sukses dalam sejarah Suzuka 8 Hours. Dia orang yang hebat dan sangat cepat baik dalam kondisi basah maupun kering. 

"Hari demi hari saya mencoba untuk sedikit membuka cangkangnya karena dia sangat pendiam, jadi mungkin pada hari Minggu kita bisa sedikit lebih bersemangat di garasi.

“Di sini kita adalah satu tim. Kita bekerja seperti keluarga karena semua orang memiliki tujuan yang sama. Mengenai tim lain, saya tidak terlalu memikirkan tim lain karena kita sudah cukup fokus di dalam garasi kita sendiri.

“Tentu saja ada banyak tim kuat dalam kedua kondisi tersebut, tetapi selama pengujian sulit untuk memahami siapa yang tercepat karena setiap orang memiliki strategi yang berbeda. Saya merasa puas dengan pekerjaan kami dan jika kami terus bekerja seperti ini, kami dapat melakukan pekerjaan yang baik.”

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Jonathan Rea Puas dengan Persiapannya untuk Suzuka 8 Hours
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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