Tim Independen WorldSBK akan Membuat "Kelompok Kerja" di Kejuaraan

Tim Independen WorldSBK sedang membentuk grup baru yang akan mewakili kepentingan mereka dalam kejuaraan tersebut.

Yari Montella, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Yari Montella, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Sebuah “kelompok kerja” baru dirancang untuk mewakili tim independen di WorldSBK dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh untuk tim-tim non-pabrikan.

Kelompok ini, yang disebut sebagai Asosiasi Tim Independen Superbike atau SITA, diajukan oleh pemilik Go Eleven, Dennis Sacchetti, dan telah mendapatkan dukungan dari Tim Independen lainnya di kejuaraan tersebut.

Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
© Gold and Goose

“Kami telah menulis dan menyerahkan surat,” kata Sacchetti, seperti yang dilaporkan oleh Motosprint, “yang ditandatangani secara bulat oleh semua tim non-pabrikan, oleh karena itu, tim Independen.

“Kami mengirimkannya kepada Promotor, MSMA, dan FIM. Oleh karena itu, lembaga-lembaga kejuaraan dunia telah mengetahuinya.”

Sacchetti menambahkan: “Menganggap bahwa kami ingin berperang atau semacamnya adalah salah. Justru, untuk menyatukan kelompok kerja, kami memikirkan tentang asosiasi.

“Semua orang langsung berkata 'Ya, saya ikut': kami di Go Eleven, Motocorsa, Barni, MGM, Advocates, Marc VDS, dan Motoxracing.

“Ini adalah tim-tim yang akan diwakili oleh seorang individu yang akan dipilih melalui pemungutan suara.”

Yari Montella, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Yari Montella, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Sacchetti menambahkan bahwa kelompok tersebut ingin terlibat dalam pertemuan MSMA agar Tim Independen memiliki suara dalam keputusan yang dibuat tentang WorldSBK, atau setidaknya agar mereka mengetahui keputusan yang sedang dibuat.

“Kami ingin diterima di dewan MSMA, tempat berbagai keputusan dibuat,” katanya.

“Berdasarkan tema hari itu, kami akan menyampaikan sudut pandang kami dan apa yang kami anggap sesuai untuk kejuaraan.”

Tarran Mackenzie, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Tarran Mackenzie, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Sacchetti menyebutkan pengumuman baru-baru ini bahwa Brembo akan menjadi pemasok rem tunggal WorldSBK mulai tahun 2027 sebagai contoh keputusan yang dibuat tentang seri tersebut tanpa berkonsultasi dengan Tim Independen.

“Kisah rem Brembo dan pasokan satu kali mulai tahun 2027,” katanya.

“Hebat, tapi siapa yang tahu? Hanya Pabrikan, karena mereka hadir di MSMA.

“Promotor, tentu saja, lalu FIM. Kami, roda terakhir dari gerbong, terkadang bahkan tidak terpasang.

“Apakah inisiatif masa depan ini akan membutuhkan biaya? Jika ya, berapa biayanya? Apakah berkelanjutan? Saya percaya bahwa ini adalah pertanyaan yang sah dan layak diajukan.

“Pertimbangan ini juga menyangkut biaya untuk menyiapkan pengujian, harga bensin khusus, dan tempat di jaringan listrik.”

Bos Go Eleven juga ingin melihat batasan biaya diperkenalkan pada kejuaraan, di luar batasan yang diberlakukan pada biaya produksi motor yang menjadi dasar motor balap.

“Setiap tahun perkiraan disesuaikan ke atas,” katanya. “Batasan anggaran harus diperkenalkan.

“Saat ini persiapan motor telah mencapai angka yang mencengangkan. Saya akan menyebutnya berlebihan.”

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Tim Independen WorldSBK akan Membuat
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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