WorldSBK Inggris 2026: Bulega Lengkapi Double, Lecuona Pulih dari P10

Nicolo Bulega memastikan kemenangan ganda hari Minggu dengan mendominasi Race 2 WorldSBK Inggris 2026 dari start sampai finis di Donington Park.

Untuk sebagian besar balapan, Bulega memimpin Yari Montella, tetapi serangan Iker Lecuona dari posisi ke-10 setelah kecelakaan Superpole Race akhirnya membawanya ke roda belakang pebalap Barni dan pembalap Spanyol itu mampu dengan cepat naik ke posisi kedua, di mana ia akhirnya finis.

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Montella kembali melengkapi podium yang seluruhnya diisi oleh pembalap Ducati dengan meraih posisi ketiga untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.

Axel Bassani menjadi pembalap non-Ducati terbaik untuk tim Bimota di posisi keempat, di depan Alex Lowes, Garrett Gerloff, Sam Lowes, Lorenzo Baldassarri, Xavi Vierge, dan Alvaro Bautista yang melengkapi posisi 10 besar.

WorldSBK Inggris 2026 - Donington Park - Hasil Race 2 Pos Pembalap NAT Tim Motor Laps/Gap 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 23 Laps 2 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 4.161 3 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 6.850 4 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 15.346 5 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 15.582 6 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 16.656 7 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 22.438 8 Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 24.748 9 Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 25.293 10 Alvaro Bautista ESP Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 26.627 11 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 28.455 12 Miguel Oliveira POR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 29.428 13 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 31.609 14 Jonathan Rea GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R 32.178 15 Danilo Petrucci ITA ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 39.728 16 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 42.288 17 Jake Dixon GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R 43.820 18 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 50.244 19 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 4L DNF Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R DNF DNF Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R DNF

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