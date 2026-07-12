WorldSBK Inggris 2026: Bulega Lengkapi Double, Lecuona Pulih dari P10

Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Inggris 2026 di Donington Park, putaran 8 dari 12.

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Nicolo Bulega memastikan kemenangan ganda hari Minggu dengan mendominasi Race 2 WorldSBK Inggris 2026 dari start sampai finis di Donington Park.

Untuk sebagian besar balapan, Bulega memimpin Yari Montella, tetapi serangan Iker Lecuona dari posisi ke-10 setelah kecelakaan Superpole Race akhirnya membawanya ke roda belakang pebalap Barni dan pembalap Spanyol itu mampu dengan cepat naik ke posisi kedua, di mana ia akhirnya finis.

Montella kembali melengkapi podium yang seluruhnya diisi oleh pembalap Ducati dengan meraih posisi ketiga untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.

Axel Bassani menjadi pembalap non-Ducati terbaik untuk tim Bimota di posisi keempat, di depan Alex Lowes, Garrett Gerloff, Sam Lowes, Lorenzo Baldassarri, Xavi Vierge, dan Alvaro Bautista yang melengkapi posisi 10 besar.

WorldSBK Inggris 2026 - Donington Park - Hasil Race 2

PosPembalapNATTimMotorLaps/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R23 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R4.161
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R6.850
4Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99815.346
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99815.582
6Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR16.656
7Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R22.438
8Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R24.748
9Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R125.293
10Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R26.627
11Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R128.455
12Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR29.428
13Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R131.609
14Jonathan ReaGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R32.178
15Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR39.728
16Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R142.288
17Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R43.820
18Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R150.244
19Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R14L
DNFTommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFSomkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-RDNF

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World Superbikes
WorldSBK Inggris 2026: Bulega Lengkapi Double, Lecuona Pulih dari P10
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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