Apakah BMW M1000 RR Baru Bisa Menantang Dominasi Ducati?

BMW sedang mempersiapkan motor baru untuk menantang hegemoni Ducati di World Superbike.

Miguel Oliveira, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Miguel Oliveira, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Setahun setelah diperkenalkannya Ducati Panigale V4 R baru, BMW siap membawa M1000 RR baru ke paddock World Superbike. 

Namun, apakah itu cukup untuk menantang Panigale yang sejauh ini belum terkalahkan masih sulit dipastikan saat ini, menurut Team Principal ROKiT BMW Motorrad, Shaun Muir.

Setelah 24 balapan di tahun 2026, Panigale V4 R baru telah memenangkan 24 kali, 23 di antaranya berkat Nicolo Bulega dan satu dari Iker Lecuona

Dominasi Ducati begitu besar sehingga mereka memenangkan kejuaraan pabrikan setelah putaran kedelapan, sebelum jeda musim panas, dan tim pabrikan mereka memenangkan gelar tim.

Perbedaan antara Ducati dan pabrikan lain begitu besar sehingga motor baru tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk memangkas jarak tanpa campur tangan dari kejuaraan, tapi itupun juga tidak menjadi jaminan.

Yari Montella leads Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Yari Montella leads Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

BMW sudah mempersiapkan model baru untuk dilombakan pada tahun 2027, M1000 RR yang diperbarui dengan sasis M Motorsport generasi ketiga dengan dinding rangka yang 30 persen lebih tipis, pengurangan bobot 1,3 kg, dan kekakuan sasis yang direvisi.

Namun, apakah motor baru ini akan membawa BMW ke level Ducati masih harus dilihat.

“Sulit untuk mengatakannya,” kata Shaun Muir tentang potensi motor baru tersebut saat berbicara kepada media menjelang WorldSBK Inggris.

“Kami jelas telah menguji banyak material yang digunakan dalam motor ini bersama tim penguji.”

2027 BMW M1000 RR. Credit: BMW.
2027 BMW M1000 RR. Credit: BMW.

“Satu hal yang pasti, kami belum sepenuhnya memanfaatkan manfaat dan potensi dari paket yang ada saat ini. [...] Kami kehilangan banyak waktu latihan di lintasan, masih banyak yang belum kami manfaatkan. Itu cukup jelas.

“Saya pikir, sirkuit yang akan kami kunjungi adalah tempat yang belum sering dikunjungi Miguel [Oliveira] sebelumnya, jadi kami membutuhkan waktu ini di atas motor, dan, sampai kami dapat memanfaatkan sepenuhnya paket yang sudah ada di depan kami, sulit untuk mengatakan apa yang akan kami dapatkan dari balapan berikutnya.

“Yang kita ketahui hanyalah bahwa apa yang akan datang akan lebih baik.

“Tentu saja, kita tidak bisa duduk di sini sekarang dan mengatakan ‘Ini akan lebih baik secara elektronik, atau pada sasis, atau pada sistem penggerak’, tetapi paketnya semakin membaik dan itu cukup jelas dengan pekerjaan tim uji yang telah kami lakukan.”

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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
Apakah BMW M1000 RR Baru Bisa Menantang Dominasi Ducati?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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