WorldSBK Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Donington Park

Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk WorldSBK Inggris 2026 di Sirkuit Donington Park, putaran 8 dari 12.

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Nicolo Bulega memuncaki Free Practice 2 WorldSBK Inggris, menyapu bersih latihan Jumat di Donington Park saat ia melanjutkan dominasinya di musim 2026.

Bulega mencatatkan laptime 1 menit 25,460 detik, memperbaiki catatan waktunya dari FP1 untuk unggul 0,2 detik dari Yari Montella di posisi kedua.

Iker Lecuona melengkapi tiga besar di depan Alex Lowes dan Tarran Mackenzie, yang melengkapi lima besar.

Kecelakaan yang dialami Mackenzie di 10 menit terakhir sesi tersebut menyebabkan bendera merah dikibarkan setelah ia membentur kepalanya saat terjatuh di tikungan terakhir. Ia dibawa ke pusat medis dan sesi dapat dilanjutkan dan diselesaikan.

Alvaro Bautista berada di posisi keenam di depan Lorenzo Baldassarri, Garrett Gerloff, Tommy Bridewell, dan Jonathan Rea yang melengkapi sepuluh besar.

WorldSBK Inggris 2026 - Donington Park - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:25.460
2Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:25.667
3Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:25.710
4Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:25.730
5Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:25.988
6Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:26.121
7Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:26.125
8Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:26.149
9Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:26.180
10Jonathan ReaGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:26.241
11Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:26.253
12Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:26.360
13Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:26.412
14Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:26.432
15Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:26.462
16Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:26.608
17Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:26.724
18Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:26.761
19Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:26.765
20Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:26.840
21Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:26.953
22Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:26.998
23Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:27.075

FP1

WorldSBK Inggris 2026 - Donington Park - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:25.870
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:25.955
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:26.026
4Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:26.102
5Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:26.194
6Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:26.230
7Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:26.298
8Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:26.324
9Jonathan ReaGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:26.555
10Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:26.653
11Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:26.697
12Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:26.737
13Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:26.788
14Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:26.833
15Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:26.859
16Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:27.023
17Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:27.077
18Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:27.121
19Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:27.162
20Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:27.286
21Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:27.523
22Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:27.846
23Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:28.228

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World Superbikes
WorldSBK Inggris 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Donington Park
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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