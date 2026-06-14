Klasemen WorldSBK setelah Race 2 Putaran Emilia-Romagna

Klasemen lengkap WorldSBK 2026 setelah Race 2 putaran Emilia-Romagna di Misano.

Nicolo Bulega, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose
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Nicolo Bulega menegaskan posisinya di klasemen pembalap setelah Race 2 Misano, dengan keunggulan poinnya kini menjadi 121 poin dari Iker Lecuona setelah menyapu bersih 21 kemenangan dari 21 balapan yang digelar musim ini.

Hattrick podium di Misano membuat Yari Montella kini unggul 14 poin atas Alex Lowes di posisi ketiga. Sam Lowes terpaut 8 poin lebih jauh di posisi kelima, tetapi unggul 20 poin dari Axel Bassani yang jatuh dari posisi tiga di Race 2.

Klasemen WorldSBK 2026 - Putaran Emilia-Romagna - Race 2

PosPembalapNatTimMotorPoin
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R434
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R313
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R170
4Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998156
5Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R148
6Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998128
7Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R123
8Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R99
9Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR97
10Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R95
11Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR91
12Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R191
13Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R81
14Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R165
15Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR46
16Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R45
17Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R138
18Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R134
19Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR23
20Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R8
21Tetsuta NagashimaJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R7
22Jonathan ReaGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R4
23Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R14
24Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R12
25Ryan VickersGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1
26Twan SmitsNEDTeam AprecoYamaha R10
27Yuki KuniiJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R0
28Hannes SoomerESTROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR0

In this article

Klasemen WorldSBK setelah Race 2 Putaran Emilia-Romagna
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.