Klasemen WorldSBK setelah Race 2 Putaran Emilia-Romagna
Klasemen lengkap WorldSBK 2026 setelah Race 2 putaran Emilia-Romagna di Misano.
Nicolo Bulega menegaskan posisinya di klasemen pembalap setelah Race 2 Misano, dengan keunggulan poinnya kini menjadi 121 poin dari Iker Lecuona setelah menyapu bersih 21 kemenangan dari 21 balapan yang digelar musim ini.
Hattrick podium di Misano membuat Yari Montella kini unggul 14 poin atas Alex Lowes di posisi ketiga. Sam Lowes terpaut 8 poin lebih jauh di posisi kelima, tetapi unggul 20 poin dari Axel Bassani yang jatuh dari posisi tiga di Race 2.
Klasemen WorldSBK 2026 - Putaran Emilia-Romagna - Race 2
|Pos
|Pembalap
|Nat
|Tim
|Motor
|Poin
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|434
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|313
|3
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|170
|4
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|156
|5
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|148
|6
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|128
|7
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|123
|8
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|99
|9
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|97
|10
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|95
|11
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|91
|12
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|91
|13
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|81
|14
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|65
|15
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|46
|16
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|45
|17
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|38
|18
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|34
|19
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|23
|20
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|8
|21
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|7
|22
|Jonathan Rea
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|4
|23
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|4
|24
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|2
|25
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1
|26
|Twan Smits
|NED
|Team Apreco
|Yamaha R1
|0
|27
|Yuki Kunii
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|0
|28
|Hannes Soomer
|EST
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|0