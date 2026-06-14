WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Lanjutkan Dominasi di Kandang
Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Emilia-Romagna di Sirkuit Misano, putaran 7 musim 2026.
Nicolo Bulega memastikan hattrick di Misano lewat kemenangan dominan di Race 2, unggul 5,1 dari rekan setimnya di Aruba.It Ducati, Iker Lecuona.
Yari Montella melengkapo podium, memastikan urutan yang sama di ketiga balapan Misano. Axel Bassani awalnya menguasai posisi posisi ketiga, sampai akhirnya terjatuh di lap terakhir pada Lap 8.
Alex Lowes menempati posisi keempat di depan Tarran Mackenzie, yang finis kelima merupakan hasil terbaik pribadinya di WorldSBK dalam balapan kering.
Alberto Surra melengkapi enam besar di depan Andrea Locatelli, Remy Gardner, Michael van der Mark, dan Sam Lowes yang melengkapi sepuluh besar.
WorldSBK Emilia-Romagna 2026 - Misano - Hasil Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Lap/Gaps
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|21 Laps
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|5.101
|3
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|14.016
|4
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|15.959
|5
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|18.733
|6
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|20.258
|7
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|22.107
|8
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|22.886
|9
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|27.624
|10
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|27.661
|11
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|29.545
|12
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|29.562
|13
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|31.979
|14
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|33.114
|15
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|34.074
|16
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|51.403
|17
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:01.535
|18
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:05.902
|DNF
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|DNF
|DNF
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|DNF
|DNF
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|DNF