WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Lanjutkan Dominasi di Kandang

Nicolo Bulega memastikan hattrick di Misano lewat kemenangan dominan di Race 2, unggul 5,1 dari rekan setimnya di Aruba.It Ducati, Iker Lecuona.

Yari Montella melengkapo podium, memastikan urutan yang sama di ketiga balapan Misano. Axel Bassani awalnya menguasai posisi posisi ketiga, sampai akhirnya terjatuh di lap terakhir pada Lap 8.

Alex Lowes menempati posisi keempat di depan Tarran Mackenzie, yang finis kelima merupakan hasil terbaik pribadinya di WorldSBK dalam balapan kering.

Alberto Surra melengkapi enam besar di depan Andrea Locatelli, Remy Gardner, Michael van der Mark, dan Sam Lowes yang melengkapi sepuluh besar.

WorldSBK Emilia-Romagna 2026 - Misano - Hasil Race 2 Pos Pembalap NAT Tim Motor Lap/Gaps 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 21 Laps 2 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 5.101 3 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 14.016 4 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 15.959 5 Tarran Mackenzie GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4 R 18.733 6 Alberto Surra ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 20.258 7 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 22.107 8 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 22.886 9 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 27.624 10 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 27.661 11 Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 29.545 12 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 29.562 13 Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 31.979 14 Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R 33.114 15 Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 34.074 16 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 51.403 17 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:01.535 18 Ryan Vickers GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:05.902 DNF Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 DNF DNF Miguel Oliveira POR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR DNF DNF Alvaro Bautista ESP Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R DNF DNF Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 DNF

Read More

Article continues below ADVERTISEMENT