WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Lanjutkan Dominasi di Kandang

Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Emilia-Romagna di Sirkuit Misano, putaran 7 musim 2026.

Nicolo Bulega, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose
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Nicolo Bulega memastikan hattrick di Misano lewat kemenangan dominan di Race 2, unggul 5,1 dari rekan setimnya di Aruba.It Ducati, Iker Lecuona.

Yari Montella melengkapo podium, memastikan urutan yang sama di ketiga balapan Misano. Axel Bassani awalnya menguasai posisi posisi ketiga, sampai akhirnya terjatuh di lap terakhir pada Lap 8.

Alex Lowes menempati posisi keempat di depan Tarran Mackenzie, yang finis kelima merupakan hasil terbaik pribadinya di WorldSBK dalam balapan kering.

Alberto Surra melengkapi enam besar di depan Andrea Locatelli, Remy Gardner, Michael van der Mark, dan Sam Lowes yang melengkapi sepuluh besar.

WorldSBK Emilia-Romagna 2026 - Misano - Hasil Race 2

PosPembalapNATTimMotorLap/Gaps
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R21 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R5.101
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R14.016
4Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99815.959
5Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R18.733
6Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R20.258
7Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R122.107
8Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R122.886
9Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR27.624
10Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R27.661
11Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R129.545
12Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR29.562
13Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R31.979
14Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R33.114
15Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R34.074
16Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R151.403
17Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:01.535
18Ryan VickersGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:05.902
DNFAxel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998DNF
DNFMiguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RRDNF
DNFAlvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFBahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R1DNF

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WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Lanjutkan Dominasi di Kandang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.