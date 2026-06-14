WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Menahan Lecuona di Superpole Race
Hasil lengkap Superpole Race WorldSBK Emilia-Romagna 2026 di Sirkuit Misano.
Nicolo Bulega meraih kemenangan WorldSBK lainnya, kali ini Superpole Race di Misano dengan memimpin seluruh 10 lap.
Iker Lecuona kembali finis kedua, di depan Yari Montella yang melengkapi podium.
Axel Bassani berada di posisi keempat di depan Lorenzo Baldassarri dan Miguel Oliveira yang melengkapi enam besar.
Baldassarri dan Oliveira sama-sama naik satu posisi setelah bendera finis dikibarkan ketika Alberto Surra dikenai penalti tiga detik karena masuk kembali ke lintasan secara tidak aman di Tikungan 14.
Surra melebar saat bertarung dengan Bassani dan kembali ke jalur balap tepat di depan Oliveira.
Awalnya ia dikenai penalti turun satu posisi, tetapi ini diubah menjadi penalti tiga detik setelah balapan.
Oliveira sendiri tertinggal di belakang Baldassarri ketika ia melebar di tikungan 14 pada lap terakhir.
Di belakang Surra, Andrea Locatelli dan Tarran Mackenzie menempati dua posisi poin terakhir. Stefano Manzi melengkapi posisi 10 besar.
WorldSBK Emilia-Romagna 2026 - Misano - Hasil Superpole Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laps/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|10/Laps
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1.133
|3
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|7.422
|4
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|11.940
|5
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|13.754
|6
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|14.143
|7
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|15.960
|8
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|16.572
|9
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|16.638
|10
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|18.668
|11
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|18.936
|12
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|19.155
|13
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|19.982
|14
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|20.143
|15
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|24.498
|16
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|25.377
|17
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|27.662
|18
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|34.712
|DNF
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|DNF
|DNF
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|DNF