WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Menahan Lecuona di Superpole Race

Hasil lengkap Superpole Race WorldSBK Emilia-Romagna 2026 di Sirkuit Misano.

Nicolo Bulega, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK. Credit: Gold and Goose
Nicolo Bulega, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK. Credit: Gold and Goose
© Gold & Goose
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Nicolo Bulega meraih kemenangan WorldSBK lainnya, kali ini Superpole Race di Misano dengan memimpin seluruh 10 lap.

Iker Lecuona kembali finis kedua, di depan Yari Montella yang melengkapi podium.

Axel Bassani berada di posisi keempat di depan Lorenzo Baldassarri dan Miguel Oliveira yang melengkapi enam besar.

Baldassarri dan Oliveira sama-sama naik satu posisi setelah bendera finis dikibarkan ketika Alberto Surra dikenai penalti tiga detik karena masuk kembali ke lintasan secara tidak aman di Tikungan 14.

Surra melebar saat bertarung dengan Bassani dan kembali ke jalur balap tepat di depan Oliveira.

Awalnya ia dikenai penalti turun satu posisi, tetapi ini diubah menjadi penalti tiga detik setelah balapan.

Oliveira sendiri tertinggal di belakang Baldassarri ketika ia melebar di tikungan 14 pada lap terakhir.

Di belakang Surra, Andrea Locatelli dan Tarran Mackenzie menempati dua posisi poin terakhir. Stefano Manzi melengkapi posisi 10 besar.

WorldSBK Emilia-Romagna 2026 - Misano - Hasil Superpole Race

PosPembalapNATTimMotorLaps/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R10/Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1.133
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R7.422
4Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99811.940
5Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R13.754
6Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR14.143
7Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R15.960
8Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R116.572
9Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R16.638
10Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R118.668
11Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR18.936
12Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R19.155
13Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R119.982
14Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR20.143
15Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R24.498
16Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R125.377
17Ryan VickersGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R27.662
18Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R134.712
DNFAlex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998DNF
DNFTommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFSam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 RDNF
DNFXavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R1DNF

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WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Menahan Lecuona di Superpole Race
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.