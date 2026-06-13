WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Tak Tertandingi, Ducati Kunci Podium
Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Emilia-Romagna di Sirkuit Misano, putaran 7 dari 12.
Nicolo Bulega tampil dominan untuk meraih kemenangan WorldSBK pertamanya di Misano, menang dengan keunggulan 6,1 detik dari pole dan memimpin seluruh 21 lap.
Bulega sempat tertinggal dari Iker Lecuona pada Lap 1 setelah pembalap Spanyol itu melakukan start sedikit lebih baik. Namun, ia kembali memimpin di Tikungan 8.
Lecuona tidak mendekati rekan satu timnya di akhir balapan, tetapi jauh di depan Yari Montella yang berada di posisi ketiga.
Montella melaju dengan nyaman ke posisi ketiga setelah Lorenzo Baldassarri terjatuh dari posisi keempat pada lap kelima di tikungan kelima, dan ia unggul hampir empat detik dari Axel Bassani di akhir balapan.
Bassani memenangkan pertarungan antara dirinya dan Alex Lowes di belakang tiga motor Ducati di depan.
Besarnya keunggulan Ducati terlihat jelas dari lembar hasil, dengan Bassani, pembalap non-Ducati terdepan, berada di posisi keempat, terpaut 17 detik dari pemenang.
Alex Lowes melengkapi lima besar, di depan Alberto Surra, Andrea Locatelli, Miguel Oliveira, Alvaro Bautista, dan Stefano Manzi yang melengkapi sepuluh besar.
Sam Lowes kemungkinan besar akan berpeluang meraih posisi lima besar meskipun memulai balapan dari posisi ke-10.
Ia sedang mengejar dua pembalap Bimota ketika ia mengalami kecelakaan di tikungan kelima, kecelakaan yang mirip dengan yang dialami Baldassarri.
WorldSBK Emilia-Romagna 2026 - Misano - Hasil Race 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Lap/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|21 Laps
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|6.117
|3
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|13.823
|4
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|17.626
|5
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|20.746
|6
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|24.702
|7
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|26.442
|8
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|27.847
|9
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|29.285
|10
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|30.448
|11
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|30.882
|12
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|33.185
|13
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|36.540
|14
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|36.602
|15
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|44.842
|16
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|49.544
|17
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:21.157
|DNF
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|WIN
|DNF
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|WIN
|DNF
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|WIN
|DNF
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|WIN
|DNF
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|WIN