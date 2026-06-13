WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Tak Tertandingi, Ducati Kunci Podium

Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Emilia-Romagna di Sirkuit Misano, putaran 7 dari 12.

Nicolo Bulega, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose
Add as a preferred source

Nicolo Bulega tampil dominan untuk meraih kemenangan WorldSBK pertamanya di Misano, menang dengan keunggulan 6,1 detik dari pole dan memimpin seluruh 21 lap.

Bulega sempat tertinggal dari Iker Lecuona pada Lap 1 setelah pembalap Spanyol itu melakukan start sedikit lebih baik. Namun, ia kembali memimpin di Tikungan 8.

Lecuona tidak mendekati rekan satu timnya di akhir balapan, tetapi jauh di depan Yari Montella yang berada di posisi ketiga.

Montella melaju dengan nyaman ke posisi ketiga setelah Lorenzo Baldassarri terjatuh dari posisi keempat pada lap kelima di tikungan kelima, dan ia unggul hampir empat detik dari Axel Bassani di akhir balapan.

Bassani memenangkan pertarungan antara dirinya dan Alex Lowes di belakang tiga motor Ducati di depan.

Besarnya keunggulan Ducati terlihat jelas dari lembar hasil, dengan Bassani, pembalap non-Ducati terdepan, berada di posisi keempat, terpaut 17 detik dari pemenang.

Alex Lowes melengkapi lima besar, di depan Alberto Surra, Andrea Locatelli, Miguel Oliveira, Alvaro Bautista, dan Stefano Manzi yang melengkapi sepuluh besar.

Sam Lowes kemungkinan besar akan berpeluang meraih posisi lima besar meskipun memulai balapan dari posisi ke-10.

Ia sedang mengejar dua pembalap Bimota ketika ia mengalami kecelakaan di tikungan kelima, kecelakaan yang mirip dengan yang dialami Baldassarri.

WorldSBK Emilia-Romagna 2026 - Misano - Hasil Race 1

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R21 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R6.117
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R13.823
4Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99817.626
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99820.746
6Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R24.702
7Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R126.442
8Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR27.847
9Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R29.285
10Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R130.448
11Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R30.882
12Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R133.185
13Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R36.540
14Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR36.602
15Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R44.842
16Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R149.544
17Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:21.157
DNFLorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 RWIN
DNFSam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 RWIN
DNFRemy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R1WIN
DNFMichael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RRWIN
DNFRyan VickersGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-RWIN

In this article

WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Tak Tertandingi, Ducati Kunci Podium
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.