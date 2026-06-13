WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Tak Tertandingi, Ducati Kunci Podium

Nicolo Bulega tampil dominan untuk meraih kemenangan WorldSBK pertamanya di Misano, menang dengan keunggulan 6,1 detik dari pole dan memimpin seluruh 21 lap.

Bulega sempat tertinggal dari Iker Lecuona pada Lap 1 setelah pembalap Spanyol itu melakukan start sedikit lebih baik. Namun, ia kembali memimpin di Tikungan 8.

Lecuona tidak mendekati rekan satu timnya di akhir balapan, tetapi jauh di depan Yari Montella yang berada di posisi ketiga.

Montella melaju dengan nyaman ke posisi ketiga setelah Lorenzo Baldassarri terjatuh dari posisi keempat pada lap kelima di tikungan kelima, dan ia unggul hampir empat detik dari Axel Bassani di akhir balapan.

Bassani memenangkan pertarungan antara dirinya dan Alex Lowes di belakang tiga motor Ducati di depan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Besarnya keunggulan Ducati terlihat jelas dari lembar hasil, dengan Bassani, pembalap non-Ducati terdepan, berada di posisi keempat, terpaut 17 detik dari pemenang.

Alex Lowes melengkapi lima besar, di depan Alberto Surra, Andrea Locatelli, Miguel Oliveira, Alvaro Bautista, dan Stefano Manzi yang melengkapi sepuluh besar.

Read More

Sam Lowes kemungkinan besar akan berpeluang meraih posisi lima besar meskipun memulai balapan dari posisi ke-10.

Ia sedang mengejar dua pembalap Bimota ketika ia mengalami kecelakaan di tikungan kelima, kecelakaan yang mirip dengan yang dialami Baldassarri.

WorldSBK Emilia-Romagna 2026 - Misano - Hasil Race 1 Pos Pembalap NAT Tim Motor Lap/Gap 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 21 Laps 2 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 6.117 3 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 13.823 4 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 17.626 5 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 20.746 6 Alberto Surra ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 24.702 7 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 26.442 8 Miguel Oliveira POR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 27.847 9 Alvaro Bautista ESP Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 29.285 10 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 30.448 11 Tarran Mackenzie GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4 R 30.882 12 Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 33.185 13 Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R 36.540 14 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 36.602 15 Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 44.842 16 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 49.544 17 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:21.157 DNF Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R WIN DNF Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R WIN DNF Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 WIN DNF Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR WIN DNF Ryan Vickers GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R WIN

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT