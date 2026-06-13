WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Pole, Alex Lowes Baris Depan

Hasil lengkap Kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Emilia-Romagna 2026 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Nicolo Bulega, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose
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Hasil kualifikasi Superpole WorldSBK Emilia-Romagna 2026 di Misano.

Nicolo Bulega meraih pole kandang dengan keunggulan 0,2 detik atas Iker Lecuona. Namun, upaya sapu bersih baris depan Ducati untuk tujuh putaran beruntun digagalkan Alex Lowes, yang menempatkan Bimota miliknya di posisi ketiga yang luar biasa.

Bagi Lowes, ini adalah start baris depan pertamanya tahun ini. Sementara itu Bulega menyamai rekor Jonathan Rea dengan delapan pole beruntun. Tetapi, satu didapatnya dari akhir 2025 di Jerez, yang berarti dia baru menyamai rekor tersebut dalam satu musim jika meraih pole di Donington.

Meskipun bukan penguasaan baris depan oleh Ducati, barisan kedua dikuasai oleh para pembalap Ducati independen, dengan Yari Montella di depan Lorenzo Baldassarri dan Alberto Surra.

Axel Bassani berada di urutan ketujuh di depan Andrea Locatelli dan Tommy Bridewell, pembalap Inggris itu berada di urutan kesembilan meskipun mengalami kecelakaan di tikungan kedua.

Sam Lowes menjadi yang tercepat di FP3, tetapi kehilangan kesempatan untuk meraih hasil bagus di kualifikasi karena mengalami kecelakaan di tikungan 13 pada lap kedua. Miguel Oliveira dan Tarran Mackenzie akan bergabung dengan Lowes di baris keempat.

Garrett Gerloff juga kehilangan kesempatan untuk lolos kualifikasi dengan baik karena mengalami kecelakaan pada lap pertamanya di tikungan 14. Ia akan memulai balapan dari posisi terakhir, seperti yang terjadi saat ia mengalami kecelakaan di kualifikasi di Magny-Cours tahun lalu.

WorldSBK Emilia-Romagna 2026 - Misano - Hasil Kualifikasi Superpole

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:31.343
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:31.570
3Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:32.000
4Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:32.053
5Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:32.218
6Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:32.305
7Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:32.409
8Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:32.579
9Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:32.584
10Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:32.627
11Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:32.637
12Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:32.682
13Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:32.790
14Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:32.799
15Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:32.803
16Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:32.823
17Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:33.120
18Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:33.387
19Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:33.403
20Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:33.464
21Ryan VickersGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:34.094
22Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RRNo Time Set

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WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Pole, Alex Lowes Baris Depan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.