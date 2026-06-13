WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Pole, Alex Lowes Baris Depan
Hasil lengkap Kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Emilia-Romagna 2026 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Hasil kualifikasi Superpole WorldSBK Emilia-Romagna 2026 di Misano.
Nicolo Bulega meraih pole kandang dengan keunggulan 0,2 detik atas Iker Lecuona. Namun, upaya sapu bersih baris depan Ducati untuk tujuh putaran beruntun digagalkan Alex Lowes, yang menempatkan Bimota miliknya di posisi ketiga yang luar biasa.
Bagi Lowes, ini adalah start baris depan pertamanya tahun ini. Sementara itu Bulega menyamai rekor Jonathan Rea dengan delapan pole beruntun. Tetapi, satu didapatnya dari akhir 2025 di Jerez, yang berarti dia baru menyamai rekor tersebut dalam satu musim jika meraih pole di Donington.
Meskipun bukan penguasaan baris depan oleh Ducati, barisan kedua dikuasai oleh para pembalap Ducati independen, dengan Yari Montella di depan Lorenzo Baldassarri dan Alberto Surra.
Axel Bassani berada di urutan ketujuh di depan Andrea Locatelli dan Tommy Bridewell, pembalap Inggris itu berada di urutan kesembilan meskipun mengalami kecelakaan di tikungan kedua.
Sam Lowes menjadi yang tercepat di FP3, tetapi kehilangan kesempatan untuk meraih hasil bagus di kualifikasi karena mengalami kecelakaan di tikungan 13 pada lap kedua. Miguel Oliveira dan Tarran Mackenzie akan bergabung dengan Lowes di baris keempat.
Garrett Gerloff juga kehilangan kesempatan untuk lolos kualifikasi dengan baik karena mengalami kecelakaan pada lap pertamanya di tikungan 14. Ia akan memulai balapan dari posisi terakhir, seperti yang terjadi saat ia mengalami kecelakaan di kualifikasi di Magny-Cours tahun lalu.
WorldSBK Emilia-Romagna 2026 - Misano - Hasil Kualifikasi Superpole
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:31.343
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:31.570
|3
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:32.000
|4
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.053
|5
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.218
|6
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.305
|7
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:32.409
|8
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:32.579
|9
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.584
|10
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.627
|11
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:32.637
|12
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.682
|13
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:32.790
|14
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:32.799
|15
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:32.803
|16
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:32.823
|17
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:33.120
|18
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:33.387
|19
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:33.403
|20
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:33.464
|21
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:34.094
|22
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|No Time Set