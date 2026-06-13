WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Bulega Pole, Alex Lowes Baris Depan

Hasil kualifikasi Superpole WorldSBK Emilia-Romagna 2026 di Misano.

Nicolo Bulega meraih pole kandang dengan keunggulan 0,2 detik atas Iker Lecuona. Namun, upaya sapu bersih baris depan Ducati untuk tujuh putaran beruntun digagalkan Alex Lowes, yang menempatkan Bimota miliknya di posisi ketiga yang luar biasa.

Bagi Lowes, ini adalah start baris depan pertamanya tahun ini. Sementara itu Bulega menyamai rekor Jonathan Rea dengan delapan pole beruntun. Tetapi, satu didapatnya dari akhir 2025 di Jerez, yang berarti dia baru menyamai rekor tersebut dalam satu musim jika meraih pole di Donington.

Meskipun bukan penguasaan baris depan oleh Ducati, barisan kedua dikuasai oleh para pembalap Ducati independen, dengan Yari Montella di depan Lorenzo Baldassarri dan Alberto Surra.

Axel Bassani berada di urutan ketujuh di depan Andrea Locatelli dan Tommy Bridewell, pembalap Inggris itu berada di urutan kesembilan meskipun mengalami kecelakaan di tikungan kedua.

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Sam Lowes menjadi yang tercepat di FP3, tetapi kehilangan kesempatan untuk meraih hasil bagus di kualifikasi karena mengalami kecelakaan di tikungan 13 pada lap kedua. Miguel Oliveira dan Tarran Mackenzie akan bergabung dengan Lowes di baris keempat.

Garrett Gerloff juga kehilangan kesempatan untuk lolos kualifikasi dengan baik karena mengalami kecelakaan pada lap pertamanya di tikungan 14. Ia akan memulai balapan dari posisi terakhir, seperti yang terjadi saat ia mengalami kecelakaan di kualifikasi di Magny-Cours tahun lalu.

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