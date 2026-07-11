WorldSBK Inggris 2026: Bulega Akhirnya Kalah dari Lecuona

Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Inggris 2026 dari Sirkuit Donington Park, putaran 8 dari 12.

Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Iker Lecuona meraih kemenangan WorldSBK pertamanya pada Race 1 Donington Park, akhirnya mengakhiri rentetan kemenangan Nicolo Bulega yang telah berlangsung selama 25 balapan.

Bulega memulai dari pole, tetapi Lecuona langsung merebut pimpinan selepas start. Bulega tampak puas mengikuti di paruh pertama balapan, tetapi mulai meningkatkan intensitas tekanannya menjelang akhir, melakukan beberapa upaya menyalip di beberapa lap terakhir.

Semua upaya Bulega digagalkan oleh Lecuona, yang kemudian mampu memposisikan motornya dengan baik di sisi dalam tikungan sebelum tikungan terakhir di lap terakhir untuk mencegah pembalap Italia itu masuk dari sisi dalam.

Bagi Lecuona, ini bukan hanya kemenangan WorldSBK pertamanya, tetapi juga kemenangan balapan kejuaraan dunia pertamanya, setelah pertama kali naik ke balapan kejuaraan dunia di Moto2 10 tahun yang lalu.

Di belakang dua pembalap terdepan, Yari Montella melengkapi podium di depan Sam Lowes, Tommy Bridewell, dan Lorenzo Baldassarri yang menjadikan enam besar semuanya diisi oleh pembalap Ducati.

Alex Lowes menjadi pembalap non-Ducati terbaik di posisi ketujuh, di depan Garrett Gerloff, Axel Bassani, dan Xavi Vierge yang melengkapi sepuluh besar.

WorldSBK Inggris 2026 - Donington Park - Hasil Race 1

PosPembalapNATTimMotorLaps/Gap
1Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R23 Laps
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R0.165
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R6.711
4Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R11.668
5Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R14.272
6Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R16.830
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99817.269
8Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR22.662
9Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99824.127
10Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R126.842
11Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR28.689
12Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R130.693
13Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R130.866
14Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R33.631
15Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR36.349
16Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R138.226
17Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R140.228
18Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R40.995
19Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R147.244
20Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R58.659
DNFJonathan ReaGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-RDNF

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World Superbikes
WorldSBK Inggris 2026: Bulega Akhirnya Kalah dari Lecuona
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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