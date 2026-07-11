WorldSBK Inggris 2026: Bulega Akhirnya Kalah dari Lecuona

Iker Lecuona meraih kemenangan WorldSBK pertamanya pada Race 1 Donington Park, akhirnya mengakhiri rentetan kemenangan Nicolo Bulega yang telah berlangsung selama 25 balapan.

Bulega memulai dari pole, tetapi Lecuona langsung merebut pimpinan selepas start. Bulega tampak puas mengikuti di paruh pertama balapan, tetapi mulai meningkatkan intensitas tekanannya menjelang akhir, melakukan beberapa upaya menyalip di beberapa lap terakhir.

Semua upaya Bulega digagalkan oleh Lecuona, yang kemudian mampu memposisikan motornya dengan baik di sisi dalam tikungan sebelum tikungan terakhir di lap terakhir untuk mencegah pembalap Italia itu masuk dari sisi dalam.

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Bagi Lecuona, ini bukan hanya kemenangan WorldSBK pertamanya, tetapi juga kemenangan balapan kejuaraan dunia pertamanya, setelah pertama kali naik ke balapan kejuaraan dunia di Moto2 10 tahun yang lalu.

Di belakang dua pembalap terdepan, Yari Montella melengkapi podium di depan Sam Lowes, Tommy Bridewell, dan Lorenzo Baldassarri yang menjadikan enam besar semuanya diisi oleh pembalap Ducati.

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Alex Lowes menjadi pembalap non-Ducati terbaik di posisi ketujuh, di depan Garrett Gerloff, Axel Bassani, dan Xavi Vierge yang melengkapi sepuluh besar.