WorldSBK Inggris 2026: Bulega Akhirnya Kalah dari Lecuona
Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Inggris 2026 dari Sirkuit Donington Park, putaran 8 dari 12.
Iker Lecuona meraih kemenangan WorldSBK pertamanya pada Race 1 Donington Park, akhirnya mengakhiri rentetan kemenangan Nicolo Bulega yang telah berlangsung selama 25 balapan.
Bulega memulai dari pole, tetapi Lecuona langsung merebut pimpinan selepas start. Bulega tampak puas mengikuti di paruh pertama balapan, tetapi mulai meningkatkan intensitas tekanannya menjelang akhir, melakukan beberapa upaya menyalip di beberapa lap terakhir.
Semua upaya Bulega digagalkan oleh Lecuona, yang kemudian mampu memposisikan motornya dengan baik di sisi dalam tikungan sebelum tikungan terakhir di lap terakhir untuk mencegah pembalap Italia itu masuk dari sisi dalam.
Bagi Lecuona, ini bukan hanya kemenangan WorldSBK pertamanya, tetapi juga kemenangan balapan kejuaraan dunia pertamanya, setelah pertama kali naik ke balapan kejuaraan dunia di Moto2 10 tahun yang lalu.
Di belakang dua pembalap terdepan, Yari Montella melengkapi podium di depan Sam Lowes, Tommy Bridewell, dan Lorenzo Baldassarri yang menjadikan enam besar semuanya diisi oleh pembalap Ducati.
Alex Lowes menjadi pembalap non-Ducati terbaik di posisi ketujuh, di depan Garrett Gerloff, Axel Bassani, dan Xavi Vierge yang melengkapi sepuluh besar.
WorldSBK Inggris 2026 - Donington Park - Hasil Race 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laps/Gap
|1
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|23 Laps
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|0.165
|3
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|6.711
|4
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|11.668
|5
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|14.272
|6
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|16.830
|7
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|17.269
|8
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|22.662
|9
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|24.127
|10
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|26.842
|11
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|28.689
|12
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|30.693
|13
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|30.866
|14
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|33.631
|15
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|36.349
|16
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|38.226
|17
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|40.228
|18
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|40.995
|19
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|47.244
|20
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|58.659
|DNF
|Jonathan Rea
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|DNF