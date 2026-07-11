WorldSBK Inggris 2026: Bulega Samai Rekor dengan Pole Donnington

Hasil lengkap kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Inggris 2026 di Donington Park, putaran 8 dari 12.

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Nicolo Bulega meraih pole position di Donington, tetapi ia butuh lap terakhirnya untuk mengungguli Iker Lecuona pada kualifikasi Superpole WorldSBK Inggris 2026.

Lap pertama Bulega dibatalkan karena bendera kuning akibat kecelakaan Remy Gardner, yang akibatnya tidak mencatatkan waktu di sesi tersebut dan akan memulai balapan dari posisi terakhir. Kemudian Bulega mencatatkan laptime pertamanya, yang menempatkannya setengah detik di belakang Lecuona.

Baru pada upaya keduanya Bulega mencatatkan laptime 1 menit 24,410 detik, unggul 0,052 detik dari rekan satu timnya untuk pole.

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Pole position di Donington ini adalah yang kedelapan bagi Bulega musim ini dari delapan balapan. Satu-satunya pembalap lain yang pernah meraih pole position kedelapan di musim WorldSBK adalah Jonathan Rea pada tahun 2021.

Lap Lecuona cukup bagus untuk menempati posisi kedua di depan Yari Montella. Sam Lowes gagal meraih posisi terdepan dengan selisih 0,100 detik dan akan start di posisi ketiga di depan Xavi Vierge, pembalap Yamaha yang lolos kualifikasi sebagai pembalap non-Ducati terbaik di posisi kelima.

Lorenzo Baldassarri berada di urutan keenam tercepat dan melengkapi baris kedua, di depan Alex Lowes, Axel Bassani, dan Tommy Bridewell di baris ketiga.

Jonathan Rea melengkapi 10 besar kualifikasi di depan Garrett Gerloff dan Miguel Oliveira di baris keempat.

Tarran Mackenzie tidak ikut serta dalam sesi Superpole setelah kecelakaan yang dialaminya di FP2 kemarin. Alberto Surra juga absen setelah mengalami masalah bahu setelah FP3.

WorldSBK Inggris 2026 - Donington Park - Hasil Kualifikasi Superpole

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:24.410
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:24.462
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:24.608
4Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:24.708
5Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:25.240
6Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:25.314
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:25.373
8Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:25.395
9Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:25.396
10Jonathan ReaGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:25.429
11Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:25.468
12Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:25.480
13Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:25.552
14Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:25.663
15Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:25.735
16Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:25.747
17Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:25.817
18Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:25.921
19Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:26.374
20Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:26.403
21Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R1No Time Set

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World Superbikes
WorldSBK Inggris 2026: Bulega Samai Rekor dengan Pole Donnington
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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