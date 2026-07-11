WorldSBK Inggris 2026: Bulega Samai Rekor dengan Pole Donnington
Hasil lengkap kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Inggris 2026 di Donington Park, putaran 8 dari 12.
Nicolo Bulega meraih pole position di Donington, tetapi ia butuh lap terakhirnya untuk mengungguli Iker Lecuona pada kualifikasi Superpole WorldSBK Inggris 2026.
Lap pertama Bulega dibatalkan karena bendera kuning akibat kecelakaan Remy Gardner, yang akibatnya tidak mencatatkan waktu di sesi tersebut dan akan memulai balapan dari posisi terakhir. Kemudian Bulega mencatatkan laptime pertamanya, yang menempatkannya setengah detik di belakang Lecuona.
Baru pada upaya keduanya Bulega mencatatkan laptime 1 menit 24,410 detik, unggul 0,052 detik dari rekan satu timnya untuk pole.
Pole position di Donington ini adalah yang kedelapan bagi Bulega musim ini dari delapan balapan. Satu-satunya pembalap lain yang pernah meraih pole position kedelapan di musim WorldSBK adalah Jonathan Rea pada tahun 2021.
Lap Lecuona cukup bagus untuk menempati posisi kedua di depan Yari Montella. Sam Lowes gagal meraih posisi terdepan dengan selisih 0,100 detik dan akan start di posisi ketiga di depan Xavi Vierge, pembalap Yamaha yang lolos kualifikasi sebagai pembalap non-Ducati terbaik di posisi kelima.
Lorenzo Baldassarri berada di urutan keenam tercepat dan melengkapi baris kedua, di depan Alex Lowes, Axel Bassani, dan Tommy Bridewell di baris ketiga.
Jonathan Rea melengkapi 10 besar kualifikasi di depan Garrett Gerloff dan Miguel Oliveira di baris keempat.
Tarran Mackenzie tidak ikut serta dalam sesi Superpole setelah kecelakaan yang dialaminya di FP2 kemarin. Alberto Surra juga absen setelah mengalami masalah bahu setelah FP3.
WorldSBK Inggris 2026 - Donington Park - Hasil Kualifikasi Superpole
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:24.410
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:24.462
|3
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:24.608
|4
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:24.708
|5
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:25.240
|6
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:25.314
|7
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:25.373
|8
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:25.395
|9
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:25.396
|10
|Jonathan Rea
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:25.429
|11
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:25.468
|12
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:25.480
|13
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:25.552
|14
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:25.663
|15
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:25.735
|16
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:25.747
|17
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:25.817
|18
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:25.921
|19
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:26.374
|20
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:26.403
|21
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|No Time Set