WorldSBK Inggris 2026: Bulega Samai Rekor dengan Pole Donnington

Nicolo Bulega meraih pole position di Donington, tetapi ia butuh lap terakhirnya untuk mengungguli Iker Lecuona pada kualifikasi Superpole WorldSBK Inggris 2026.

Lap pertama Bulega dibatalkan karena bendera kuning akibat kecelakaan Remy Gardner, yang akibatnya tidak mencatatkan waktu di sesi tersebut dan akan memulai balapan dari posisi terakhir. Kemudian Bulega mencatatkan laptime pertamanya, yang menempatkannya setengah detik di belakang Lecuona.

Baru pada upaya keduanya Bulega mencatatkan laptime 1 menit 24,410 detik, unggul 0,052 detik dari rekan satu timnya untuk pole.

Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

Pole position di Donington ini adalah yang kedelapan bagi Bulega musim ini dari delapan balapan. Satu-satunya pembalap lain yang pernah meraih pole position kedelapan di musim WorldSBK adalah Jonathan Rea pada tahun 2021.

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Lap Lecuona cukup bagus untuk menempati posisi kedua di depan Yari Montella. Sam Lowes gagal meraih posisi terdepan dengan selisih 0,100 detik dan akan start di posisi ketiga di depan Xavi Vierge, pembalap Yamaha yang lolos kualifikasi sebagai pembalap non-Ducati terbaik di posisi kelima.

Lorenzo Baldassarri berada di urutan keenam tercepat dan melengkapi baris kedua, di depan Alex Lowes, Axel Bassani, dan Tommy Bridewell di baris ketiga.

Jonathan Rea melengkapi 10 besar kualifikasi di depan Garrett Gerloff dan Miguel Oliveira di baris keempat.

Tarran Mackenzie tidak ikut serta dalam sesi Superpole setelah kecelakaan yang dialaminya di FP2 kemarin. Alberto Surra juga absen setelah mengalami masalah bahu setelah FP3.

WorldSBK Inggris 2026 - Donington Park - Hasil Kualifikasi Superpole Pos Pembalap NAT Tim Motor Laptime 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:24.410 2 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:24.462 3 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:24.608 4 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 1:24.708 5 Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:25.240 6 Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 1:25.314 7 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:25.373 8 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:25.395 9 Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R 1:25.396 10 Jonathan Rea GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:25.429 11 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1:25.468 12 Miguel Oliveira POR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:25.480 13 Danilo Petrucci ITA ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:25.552 14 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:25.663 15 Alvaro Bautista ESP Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:25.735 16 Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:25.747 17 Jake Dixon GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R 1:25.817 18 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:25.921 19 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 1:26.374 20 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:26.403 21 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 No Time Set

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