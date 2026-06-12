WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano
Hasil lengkap latihan Jumat untuk putaran WorldSBK Emilia-Romagna di Misano World Circuit, putran ketujuh musim 2026.
Nicolo Bulega menjadi yang tercepat di sesi latihan pembuka WorldSBK Emilia-Romagna di Misano.
Pembalap Italia itu secara bergantian memimpin tabel FP1 dengan Sam Lowes di awal sesi, sebelum akhirnnya benar-benar menguasai timesheets setelah 10 menit.
Bulega akhirnya menutup sesi dengan laptime 1 menit 32,733 menit, dan rekan satu timnya di Aruba.it Ducati, Iker Lecuona, melompati Lowes untuk berada di posisi kedua, hanya terpaut 0,059 detik.
Sam Lowes melengkapi tiga besar, dan enam besar yang semuanya diisi oleh pembalap Ducati adalah Yari Montella, Alberto Surra, dan Lorenzo Baldassarri.
Xavi Vierge dari Yamaha menjadi pembalap non-Ducati terdepan, 0,7 detik lebih lambat dari Bulega. Di belakang pembalap Spanyol itu, Axel Bassani, Garrett Gerloff, dan Remy Gardner melengkapi posisi 10 besar.
Miguel Oliveira kembali setelah cedera akhir pekan ini, dan pembalap Portugal itu mengakhiri FP1 di posisi ke-17.
WorldSBK Emilia-Romagna 2026 - Misano - Hasil FP1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.733
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:32.792
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:33.039
|4
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:33.115
|5
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:33.135
|6
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:33.334
|7
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:33.446
|8
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:33.637
|9
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:33.640
|10
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:33.679
|11
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:33.687
|12
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:33.792
|13
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:33.919
|14
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:34.051
|15
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:34.092
|16
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:34.106
|17
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:34.125
|18
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:34.196
|19
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:34.356
|20
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:34.549
|21
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:35.362
|22
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:35.543