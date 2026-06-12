WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano

Hasil lengkap latihan Jumat untuk putaran WorldSBK Emilia-Romagna di Misano World Circuit, putran ketujuh musim 2026.

Nicolo Bulega, 2026 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose
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Nicolo Bulega menjadi yang tercepat di sesi latihan pembuka WorldSBK Emilia-Romagna di Misano.

Pembalap Italia itu secara bergantian memimpin tabel FP1 dengan Sam Lowes di awal sesi, sebelum akhirnnya benar-benar menguasai timesheets setelah 10 menit.

Bulega akhirnya menutup sesi dengan laptime 1 menit 32,733 menit, dan rekan satu timnya di Aruba.it Ducati, Iker Lecuona, melompati Lowes untuk berada di posisi kedua, hanya terpaut 0,059 detik.

Sam Lowes melengkapi tiga besar, dan enam besar yang semuanya diisi oleh pembalap Ducati adalah Yari Montella, Alberto Surra, dan Lorenzo Baldassarri.

Xavi Vierge dari Yamaha menjadi pembalap non-Ducati terdepan, 0,7 detik lebih lambat dari Bulega. Di belakang pembalap Spanyol itu, Axel Bassani, Garrett Gerloff, dan Remy Gardner melengkapi posisi 10 besar.

Miguel Oliveira kembali setelah cedera akhir pekan ini, dan pembalap Portugal itu mengakhiri FP1 di posisi ke-17.

WorldSBK Emilia-Romagna 2026 - Misano - Hasil FP1

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:32.733
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:32.792
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:33.039
4Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:33.115
5Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:33.135
6Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:33.334
7Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:33.446
8Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:33.637
9Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:33.640
10Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:33.679
11Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:33.687
12Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:33.792
13Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:33.919
14Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:34.051
15Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:34.092
16Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:34.106
17Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:34.125
18Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:34.196
19Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:34.356
20Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:34.549
21Ryan VickersGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:35.362
22Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:35.543

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WorldSBK Emilia-Romagna 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

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