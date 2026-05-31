Klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 2 Putaran Aragon
Pembaruan klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 2 Aragon, putaran keenam musim.
Sapu bersih kemenangan lainnya di MotorLand membuat posisi Nicolo Bulega di puncak klasemen WorldSBK 2026 semakin kokoh.
Bulega meraih kemenangan ke-18 musim ini di Race 2, dengan Iker Lecuona untuk kali ke-15 secara beruntun finis kedua, dan kini tertinggal 108 poin dari puncak klasemen.
Sam Lowes kembali naik ke posisi ketiga di klasemen kejuaraan setelah meraih tiga podium berturut-turut di Aragon, dan setelah Yari Montella mengalami kecelakaan di Race 2. Pembalap Inggris itu kini unggul 10 poin dari saudaranya, Alex Lowes, di posisi ketiga, sementara Montella turun ke posisi kelima.
Dua kali gagal finis (DNF) bagi Lorenzo Baldassarri membuatnya berada di posisi keenam.
Klasemen WorldSBK 2026 - Aragon - Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Poin
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|372
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|264
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|142
|4
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|132
|5
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|131
|6
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|117
|7
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|109
|8
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|92
|9
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|85
|10
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|85
|11
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|72
|12
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|71
|13
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|64
|14
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|56
|15
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|46
|16
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|40
|17
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|30
|18
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|28
|19
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|16
|20
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|7
|21
|Jonathan Rea
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|4
|22
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|4
|23
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|4
|24
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|2
|25
|Ryan Vickers
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1
|26
|Twan Smits
|NED
|Team Apreco
|Yamaha R1
|0
|27
|Yuki Kunii
|JPN
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|0
|28
|Hannes Soomer
|EST
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|0