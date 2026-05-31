Klasemen WorldSBK 2026 setelah Race 2 Putaran Aragon

Nicolo Bulega celebrates after winning Race 1 at the 2026 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Sapu bersih kemenangan lainnya di MotorLand membuat posisi Nicolo Bulega di puncak klasemen WorldSBK 2026 semakin kokoh.

Bulega meraih kemenangan ke-18 musim ini di Race 2, dengan Iker Lecuona untuk kali ke-15 secara beruntun finis kedua, dan kini tertinggal 108 poin dari puncak klasemen.

Sam Lowes kembali naik ke posisi ketiga di klasemen kejuaraan setelah meraih tiga podium berturut-turut di Aragon, dan setelah Yari Montella mengalami kecelakaan di Race 2. Pembalap Inggris itu kini unggul 10 poin dari saudaranya, Alex Lowes, di posisi ketiga, sementara Montella turun ke posisi kelima.

Dua kali gagal finis (DNF) bagi Lorenzo Baldassarri membuatnya berada di posisi keenam.

Klasemen WorldSBK 2026 - Aragon - Race 2

PosPembalapNATTimMotorPoin
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R372
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R264
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R142
4Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998132
5Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R131
6Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R117
7Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998109
8Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R92
9Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR85
10Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR85
11Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R72
12Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R171
13Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R64
14Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R156
15Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR46
16Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R40
17Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R130
18Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R128
19Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR16
20Tetsuta NagashimaJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R7
21Jonathan ReaGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R4
22Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R14
23Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R4
24Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R12
25Ryan VickersGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1
26Twan SmitsNEDTeam AprecoYamaha R10
27Yuki KuniiJPNHonda HRCHonda CBR1000RR-R0
28Hannes SoomerESTROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR0

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.