WorldSBK Aragon 2026: Bulega Raih Sapu Bersih Keenamnya Musim ini

Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Aragon di Sirkuit Motorland, putaran 6 musim 2026.

Nicolo Bulega, 2026 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega mengatasi perlawanan Iker Lecuona untuk memastikan rekor tak terkalahkannya berlanjut di Race 2 WorldSBK Aragon 2026, putaran keenam musim.

Setelah meraih kemenangan di Superpole Race beberapa jam sebelumnya, Bulega membangun keunggulan 1,5 detik atas Lecuona di pertengahan balapan. 

Kemenangan ke-18 Bulega musim ini tak terbantahkan, dengan jarak 0,7 detik ke Lecuona.

Sam Lowes mengamankan podium bagi Ducati, di depan tiga motor bertenaga Kawasaki: Alex Lowes, Axel Bassani, dan Garrett Gerloff.

Alvaro Bautista, Alberto Surra, Tommy Bridewell, dan Michael van der Mark melengkapi posisi 10 besar.

WorldSBK Aragon 2026 - MotorLand Aragon - Hasil Race 2

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R19 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R0.786
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R6.506
4Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99812.413
5Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99814.351
6Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR16.317
7Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R18.023
8Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R18.530
9Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R18.974
10Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR19.824
11Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R24.639
12Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R125.864
13Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R125.919
14Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R127.035
15Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R31.608
16Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R143.539
17Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R146.789
18Hannes SoomerESTROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR>1min
DNFYari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFXavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R1DNF
DNFLorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 RDNF

