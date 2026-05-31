WorldSBK Aragon 2026: Bulega Raih Sapu Bersih Keenamnya Musim ini

Nicolo Bulega mengatasi perlawanan Iker Lecuona untuk memastikan rekor tak terkalahkannya berlanjut di Race 2 WorldSBK Aragon 2026, putaran keenam musim.

Setelah meraih kemenangan di Superpole Race beberapa jam sebelumnya, Bulega membangun keunggulan 1,5 detik atas Lecuona di pertengahan balapan.

Kemenangan ke-18 Bulega musim ini tak terbantahkan, dengan jarak 0,7 detik ke Lecuona.

Sam Lowes mengamankan podium bagi Ducati, di depan tiga motor bertenaga Kawasaki: Alex Lowes, Axel Bassani, dan Garrett Gerloff.

Alvaro Bautista, Alberto Surra, Tommy Bridewell, dan Michael van der Mark melengkapi posisi 10 besar.

WorldSBK Aragon 2026 - MotorLand Aragon - Hasil Race 2 Pos Pembalap NAT Tim Motor Lap/Gap 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 19 Laps 2 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 0.786 3 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 6.506 4 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 12.413 5 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 14.351 6 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 16.317 7 Alvaro Bautista ESP Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 18.023 8 Alberto Surra ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 18.530 9 Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R 18.974 10 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 19.824 11 Tarran Mackenzie GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4 R 24.639 12 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 25.864 13 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 25.919 14 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 27.035 15 Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 31.608 16 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 43.539 17 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 46.789 18 Hannes Soomer EST ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR >1min DNF Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R DNF DNF Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 DNF DNF Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R DNF