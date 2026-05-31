WorldSBK Aragon 2026: Bulega Raih Sapu Bersih Keenamnya Musim ini
Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Aragon di Sirkuit Motorland, putaran 6 musim 2026.
Nicolo Bulega mengatasi perlawanan Iker Lecuona untuk memastikan rekor tak terkalahkannya berlanjut di Race 2 WorldSBK Aragon 2026, putaran keenam musim.
Setelah meraih kemenangan di Superpole Race beberapa jam sebelumnya, Bulega membangun keunggulan 1,5 detik atas Lecuona di pertengahan balapan.
Kemenangan ke-18 Bulega musim ini tak terbantahkan, dengan jarak 0,7 detik ke Lecuona.
Sam Lowes mengamankan podium bagi Ducati, di depan tiga motor bertenaga Kawasaki: Alex Lowes, Axel Bassani, dan Garrett Gerloff.
Alvaro Bautista, Alberto Surra, Tommy Bridewell, dan Michael van der Mark melengkapi posisi 10 besar.
WorldSBK Aragon 2026 - MotorLand Aragon - Hasil Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Lap/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|19 Laps
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|0.786
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|6.506
|4
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|12.413
|5
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|14.351
|6
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|16.317
|7
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|18.023
|8
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|18.530
|9
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|18.974
|10
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|19.824
|11
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|24.639
|12
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|25.864
|13
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|25.919
|14
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|27.035
|15
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|31.608
|16
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|43.539
|17
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|46.789
|18
|Hannes Soomer
|EST
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|>1min
|DNF
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|DNF
|DNF
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|DNF