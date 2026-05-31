WorldSBK Aragon 2026: Bulega Menangi Pertarungan Ducati di Superpole Race

Hasil lengkap Superpole Race untuk WorldSBK Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand Aragon.

Nicolo Bulega, 2026 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Hasil dari Superpole Race WorldSBK Aragon 2026, balapan pertama dari double-header Minggu di putaran keenam musim ini.

Nicolo Bulega memenangkan balapan Superpole WorldSBK di Aragon, mengalahkan Iker Lecuona dengan selisih 0,594 detik.

Di atas kertas, ini seperti kemenangan rutin Bulega lainnya, hasil 1-2 rutin bagi Aruba.it Racing Ducati, dan podium rutin lainnya bagi Ducati dengan Sam Lowes di posisi ketiga.

Tapi, bisa dibilang ini adalah balapan WorldSBK terbaik musim ini.

Bulega sempat turun ke posisi kelima di lap-lap awal karena menggunakan pilihan ban alternatif. Saat sebagian besar pembalap memakai ban SCX, Bulega memilih SC0 yang lebih keras.

Keputusan ini membuahkan hasil, dengan Bulega memiliki cukup cengkeraman untuk sedikit menjauh dari Lecuona di lap terakhir setelah ia memimpin.

Namun, dengan Lecuona mengejar kemenangan pertamanya, Lowes yang ikut bersaing, serta Alberto Surra yang agresif, jalan menuju depan tidak bisa dibilang mudah bagi pemimpin klasemen kejuaraan dan ia baru berhasil mengamankan posisinya di depan pada lap kesembilan dari 10.

Dari situ, kemenangan sudah hampir pasti - keunggulan gripnya jelas dan ia memiliki posisi trek. Bulega mengamankan kemenangan balapan ke-21 musim ini dan menambahkan tiga poin lagi ke keunggulan poinnya di klasemen kejuaraan, yang kini 103 poin di atas Lecuona.

Di belakang dominasi empat pembalap Ducati di posisi teratas, Alex Lowes berada di posisi kelima dengan Bimota, dan Axel Bassani melengkapi enam besar. Tommy Bridewell, Alvaro Bautista, dan Yari Montella meraih poin terakhir, dan Xavi Vierge melengkapi sepuluh besar.

WorldSBK Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Superpole Race

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R10 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R0.594
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1.240
4Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R2.640
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9983.219
6Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9983.747
7Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R4.219
8Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R4.621
9Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R4.895
10Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R16.009
11Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR6.936
12Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR7.371
13Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R111.891
14Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R111.977
15Hannes SoomerESTROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR17.296
16Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R120.208
17Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R121.691
18Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R22.072
DNFLorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 RDNF
DNFTarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFAndrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1DNF

Derry Munikartono
Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.