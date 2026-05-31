WorldSBK Aragon 2026: Bulega Menangi Pertarungan Ducati di Superpole Race

Hasil dari Superpole Race WorldSBK Aragon 2026, balapan pertama dari double-header Minggu di putaran keenam musim ini.

Nicolo Bulega memenangkan balapan Superpole WorldSBK di Aragon, mengalahkan Iker Lecuona dengan selisih 0,594 detik.

Di atas kertas, ini seperti kemenangan rutin Bulega lainnya, hasil 1-2 rutin bagi Aruba.it Racing Ducati, dan podium rutin lainnya bagi Ducati dengan Sam Lowes di posisi ketiga.

Tapi, bisa dibilang ini adalah balapan WorldSBK terbaik musim ini.

Bulega sempat turun ke posisi kelima di lap-lap awal karena menggunakan pilihan ban alternatif. Saat sebagian besar pembalap memakai ban SCX, Bulega memilih SC0 yang lebih keras.

Keputusan ini membuahkan hasil, dengan Bulega memiliki cukup cengkeraman untuk sedikit menjauh dari Lecuona di lap terakhir setelah ia memimpin.

Namun, dengan Lecuona mengejar kemenangan pertamanya, Lowes yang ikut bersaing, serta Alberto Surra yang agresif, jalan menuju depan tidak bisa dibilang mudah bagi pemimpin klasemen kejuaraan dan ia baru berhasil mengamankan posisinya di depan pada lap kesembilan dari 10.

Dari situ, kemenangan sudah hampir pasti - keunggulan gripnya jelas dan ia memiliki posisi trek. Bulega mengamankan kemenangan balapan ke-21 musim ini dan menambahkan tiga poin lagi ke keunggulan poinnya di klasemen kejuaraan, yang kini 103 poin di atas Lecuona.

Di belakang dominasi empat pembalap Ducati di posisi teratas, Alex Lowes berada di posisi kelima dengan Bimota, dan Axel Bassani melengkapi enam besar. Tommy Bridewell, Alvaro Bautista, dan Yari Montella meraih poin terakhir, dan Xavi Vierge melengkapi sepuluh besar.

WorldSBK Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Superpole Race Pos Pembalap NAT Tim Motor Lap/Gap 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 10 Laps 2 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 0.594 3 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 1.240 4 Alberto Surra ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 2.640 5 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 3.219 6 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 3.747 7 Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R 4.219 8 Alvaro Bautista ESP Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 4.621 9 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 4.895 10 Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 6.009 11 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 6.936 12 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 7.371 13 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 11.891 14 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 11.977 15 Hannes Soomer EST ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 17.296 16 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 20.208 17 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 21.691 18 Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 22.072 DNF Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R DNF DNF Tarran Mackenzie GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4 R DNF DNF Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 DNF

