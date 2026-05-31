WorldSBK Aragon 2026: Nicolo Bulega Perpanjang Rekor Kemenangan

Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand Aragon, putaran 6 dari 12.

Nicolo Bulega, 2026 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega mencatat kemenangan beruntun ke-20 pada Race 1 WorldSBK Aragon, memimpin setiap lap dan mengalahkan Iker Lecuona, yang masih mencari kemenangan pertamanya, dengan selisih 1,274 detik.

Sam Lowes melengkapi podium setelah diuntungkan oleh penalti grid Alberto Surra untuk memulai dari barisan depan, dan Alex Lowes menjadi pembalap non-Ducati terbaik di posisi keempat untuk Bimota.

Tommy Bridewell mencetak hasil terbaik dalam kariernya di posisi kelima, sementara Lorenzo Baldassarri melengkapi enam besar. Yari Montella, Axel Bassani, Garrett Gerloff, dan Tarran Mackenzie melengkapi sepuluh besar.

Somkiat Chantra dikenai penalti pasca balapan sebanyak dua posisi sehingga turun ke posisi ke-15.

WorldSBK Aragon 2026 - MotorLand Aragon - Hasil Race 1

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R18 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1.274
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R8.078
4Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99816.177
5Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R18.619
6Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R18.684
7Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R21.548
8Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99821.873
9Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR22.187
10Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R30.792
11Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR34.069
12Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R135.601
13Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R138.080
14Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R38.105
15Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-RPEN
16Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R40.618
17Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R143.702
18Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R159.522
19Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R159.693
DNFAndrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1DNF
DNFAlvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFHannes SoomerESTROKiT BMW MotorradBMW M1000 RRDNF

