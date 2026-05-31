WorldSBK Aragon 2026: Nicolo Bulega Perpanjang Rekor Kemenangan

Nicolo Bulega mencatat kemenangan beruntun ke-20 pada Race 1 WorldSBK Aragon, memimpin setiap lap dan mengalahkan Iker Lecuona, yang masih mencari kemenangan pertamanya, dengan selisih 1,274 detik.

Sam Lowes melengkapi podium setelah diuntungkan oleh penalti grid Alberto Surra untuk memulai dari barisan depan, dan Alex Lowes menjadi pembalap non-Ducati terbaik di posisi keempat untuk Bimota.

Tommy Bridewell mencetak hasil terbaik dalam kariernya di posisi kelima, sementara Lorenzo Baldassarri melengkapi enam besar. Yari Montella, Axel Bassani, Garrett Gerloff, dan Tarran Mackenzie melengkapi sepuluh besar.

Somkiat Chantra dikenai penalti pasca balapan sebanyak dua posisi sehingga turun ke posisi ke-15.

WorldSBK Aragon 2026 - MotorLand Aragon - Hasil Race 1 Pos Pembalap NAT Tim Motor Lap/Gap 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 18 Laps 2 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1.274 3 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 8.078 4 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 16.177 5 Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R 18.619 6 Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 18.684 7 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 21.548 8 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 21.873 9 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 22.187 10 Tarran Mackenzie GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4 R 30.792 11 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 34.069 12 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 35.601 13 Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 38.080 14 Alberto Surra ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 38.105 15 Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R PEN 16 Jake Dixon GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R 40.618 17 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 43.702 18 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 59.522 19 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 59.693 DNF Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 DNF DNF Alvaro Bautista ESP Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R DNF DNF Hannes Soomer EST ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR DNF

