WorldSBK Aragon 2026: Nicolo Bulega Perpanjang Rekor Kemenangan
Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Aragon 2026 di Sirkuit MotorLand Aragon, putaran 6 dari 12.
Nicolo Bulega mencatat kemenangan beruntun ke-20 pada Race 1 WorldSBK Aragon, memimpin setiap lap dan mengalahkan Iker Lecuona, yang masih mencari kemenangan pertamanya, dengan selisih 1,274 detik.
Sam Lowes melengkapi podium setelah diuntungkan oleh penalti grid Alberto Surra untuk memulai dari barisan depan, dan Alex Lowes menjadi pembalap non-Ducati terbaik di posisi keempat untuk Bimota.
Tommy Bridewell mencetak hasil terbaik dalam kariernya di posisi kelima, sementara Lorenzo Baldassarri melengkapi enam besar. Yari Montella, Axel Bassani, Garrett Gerloff, dan Tarran Mackenzie melengkapi sepuluh besar.
Somkiat Chantra dikenai penalti pasca balapan sebanyak dua posisi sehingga turun ke posisi ke-15.
WorldSBK Aragon 2026 - MotorLand Aragon - Hasil Race 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Lap/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|18 Laps
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1.274
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|8.078
|4
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|16.177
|5
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|18.619
|6
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|18.684
|7
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|21.548
|8
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|21.873
|9
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|22.187
|10
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|30.792
|11
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|34.069
|12
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|35.601
|13
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|38.080
|14
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|38.105
|15
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|PEN
|16
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|40.618
|17
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|43.702
|18
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|59.522
|19
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|59.693
|DNF
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|DNF
|DNF
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Hannes Soomer
|EST
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|DNF