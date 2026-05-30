WorldSBK Aragon 2026: Bulega Lanjutkan Rentetan Pole di MotorLand
Hasil kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Aragon 2026 dari Sirkuit MotorLand, putaran 6 dari 12.
Nicolo Bulega melanjutkan rekor tidak terkalahkan di kualifikasi musim ini dengan meraih pole pada kualifikasi Superpole WorldSBK Aragon, putaran keenam musim di Sirkuit MotorLand.
Itu juga kualifikasi yang kuat secara keseluruhan bagi Ducati dengan menempatkan ketiga motornya di tiga besar dengan Iker Lecuona dan Alberto Surra mendampingi Bulega di baris depan.
Sam Lowes melengkapi empat besar dengan pembalap Ducati, sementara Alex Lowes menjadi pembalap non-Ducati terbaik di posisi kelima dengan Bimota. Lorenzo Baldassarri melengkapi enam besar.
Michael van der Mark tampil menonjol di posisi ketujuh untuk BMW, di depan Tommy Bridewell dan Yari Montella yang akan bergabung dengannya di baris ketiga.
Axel Bassani melengkapi 10 besar Superpole, di depan Andrea Locatelli dan Garrett Gerloff yang akan melengkapi baris keempat.
WorldSBK Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Kualifikasi Superpole
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:46.836
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:47.312
|3
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:47.349
|4
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:47.405
|5
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:47.775
|6
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:47.829
|7
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:47.834
|8
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:47.942
|9
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:47.984
|10
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:48.112
|11
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:48.205
|12
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:48.216
|13
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:48.262
|14
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:48.322
|15
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:48.334
|16
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:48.383
|17
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:48.391
|18
|Hannes Soomer
|EST
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:48.494
|19
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:48.979
|20
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:49.133
|21
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:49.311
|22
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:49.584