WorldSBK Aragon 2026: Bulega Lanjutkan Rentetan Pole di MotorLand

Hasil kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Aragon 2026 dari Sirkuit MotorLand, putaran 6 dari 12.

Nicolo Bulega, 2026 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega melanjutkan rekor tidak terkalahkan di kualifikasi musim ini dengan meraih pole pada kualifikasi Superpole WorldSBK Aragon, putaran keenam musim di Sirkuit MotorLand.

Itu juga kualifikasi yang kuat secara keseluruhan bagi Ducati dengan menempatkan ketiga motornya di tiga besar dengan Iker Lecuona dan Alberto Surra mendampingi Bulega di baris depan.

Sam Lowes melengkapi empat besar dengan pembalap Ducati, sementara Alex Lowes menjadi pembalap non-Ducati terbaik di posisi kelima dengan Bimota. Lorenzo Baldassarri melengkapi enam besar.

Michael van der Mark tampil menonjol di posisi ketujuh untuk BMW, di depan Tommy Bridewell dan Yari Montella yang akan bergabung dengannya di baris ketiga. 

Axel Bassani melengkapi 10 besar Superpole, di depan Andrea Locatelli dan Garrett Gerloff yang akan melengkapi baris keempat.

WorldSBK Aragon 2026 - MotorLand - Hasil Kualifikasi Superpole

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:46.836
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:47.312
3Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:47.349
4Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:47.405
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:47.775
6Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:47.829
7Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:47.834
8Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:47.942
9Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:47.984
10Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:48.112
11Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:48.205
12Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:48.216
13Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:48.262
14Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:48.322
15Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:48.334
16Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:48.383
17Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:48.391
18Hannes SoomerESTROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:48.494
19Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:48.979
20Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:49.133
21Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:49.311
22Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:49.584

