WorldSBK Aragon 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand
Berikut hasil lengkap latihan Jumat WorldSBK Aragon 2026 di Sirkuit Motorland.
Hasil dari sesi latihan bebas pertama di putaran WorldSBK Aragon 2026 dari MotorLand, putaran keenam tahun 2026.
Sesi latihan bebas pertama di Aragon dihentikan sementara setelah 12 menit pertama ketika Jake Dixon, yang melakukan penampilan pertamanya musim ini akhir pekan ini, mengalami kecelakaan di tikungan 12.
Ia baik-baik saja setelah kecelakaan dan mengakhiri sesi di posisi ke-17, tetapi motornya terbalik dari trotoar luar dan roda depannya terlepas.
Penghentian tersebut menjadi semacam penangguhan bagi Sam Lowes, yang mengalami kecelakaan pada lap cepat pertamanya. Ia akhirnya finis di posisi kelima, tetapi mengalami lebih banyak masalah di akhir sesi.
Di posisi teratas adalah Nicolo Bulega, mengalahkan Iker Lecuona di akhir sesi setelah pembalap Spanyol itu menghabiskan sebagian besar sesi di posisi pertama.
Lecuona finis kedua dan dua pembalap pabrikan Ducati adalah satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu putaran di bawah 1 menit 48 detik.
Alex Lowes melengkapi tiga besar di depan Axel Bassani, Sam Lowes yang disebutkan sebelumnya, dan Yari Montella yang melengkapi enam besar.
Di belakang mereka, Lorenzo Baldassarri, Tarran Mackenzie, Tommy Bridewell, dan Alberto Surra berada di sepuluh besar.
WorldSBK Aragon 2026 - MotorLand Aragon - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:48.916
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:48.938
|3
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:49.442
|4
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:49.495
|5
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:49.551
|6
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:49.609
|7
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:49.695
|8
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:49.769
|9
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:49.782
|10
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:49.786
|11
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:49.916
|12
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:50.077
|13
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:50.096
|14
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:50.355
|15
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:50.398
|16
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:50.400
|17
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:50.486
|18
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:50.641
|19
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:50.664
|20
|Hannes Soomer
|EST
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:50.709
|21
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:51.776
|22
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:52.062