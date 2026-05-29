WorldSBK Aragon 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand

Berikut hasil lengkap latihan Jumat WorldSBK Aragon 2026 di Sirkuit Motorland.

Nicolo Bulega, 2026 Czech WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Hasil dari sesi latihan bebas pertama di putaran WorldSBK Aragon 2026 dari MotorLand, putaran keenam tahun 2026.

Sesi latihan bebas pertama di Aragon dihentikan sementara setelah 12 menit pertama ketika Jake Dixon, yang melakukan penampilan pertamanya musim ini akhir pekan ini, mengalami kecelakaan di tikungan 12. 

Ia baik-baik saja setelah kecelakaan dan mengakhiri sesi di posisi ke-17, tetapi motornya terbalik dari trotoar luar dan roda depannya terlepas.

Penghentian tersebut menjadi semacam penangguhan bagi Sam Lowes, yang mengalami kecelakaan pada lap cepat pertamanya. Ia akhirnya finis di posisi kelima, tetapi mengalami lebih banyak masalah di akhir sesi.

Di posisi teratas adalah Nicolo Bulega, mengalahkan Iker Lecuona di akhir sesi setelah pembalap Spanyol itu menghabiskan sebagian besar sesi di posisi pertama. 

Lecuona finis kedua dan dua pembalap pabrikan Ducati adalah satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu putaran di bawah 1 menit 48 detik.

Alex Lowes melengkapi tiga besar di depan Axel Bassani, Sam Lowes yang disebutkan sebelumnya, dan Yari Montella yang melengkapi enam besar.

Di belakang mereka, Lorenzo Baldassarri, Tarran Mackenzie, Tommy Bridewell, dan Alberto Surra berada di sepuluh besar.

WorldSBK Aragon 2026 - MotorLand Aragon - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:48.916
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:48.938
3Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:49.442
4Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:49.495
5Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:49.551
6Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:49.609
7Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:49.695
8Tarran MackenzieGBRMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:49.769
9Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:49.782
10Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:49.786
11Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:49.916
12Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:50.077
13Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:50.096
14Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:50.355
15Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:50.398
16Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:50.400
17Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:50.486
18Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:50.641
19Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:50.664
20Hannes SoomerESTROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:50.709
21Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:51.776
22Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:52.062

