WorldSBK Aragon 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand

Hasil dari sesi latihan bebas pertama di putaran WorldSBK Aragon 2026 dari MotorLand, putaran keenam tahun 2026.

Sesi latihan bebas pertama di Aragon dihentikan sementara setelah 12 menit pertama ketika Jake Dixon, yang melakukan penampilan pertamanya musim ini akhir pekan ini, mengalami kecelakaan di tikungan 12.

Ia baik-baik saja setelah kecelakaan dan mengakhiri sesi di posisi ke-17, tetapi motornya terbalik dari trotoar luar dan roda depannya terlepas.

Penghentian tersebut menjadi semacam penangguhan bagi Sam Lowes, yang mengalami kecelakaan pada lap cepat pertamanya. Ia akhirnya finis di posisi kelima, tetapi mengalami lebih banyak masalah di akhir sesi.

Di posisi teratas adalah Nicolo Bulega, mengalahkan Iker Lecuona di akhir sesi setelah pembalap Spanyol itu menghabiskan sebagian besar sesi di posisi pertama.

Lecuona finis kedua dan dua pembalap pabrikan Ducati adalah satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu putaran di bawah 1 menit 48 detik.

Alex Lowes melengkapi tiga besar di depan Axel Bassani, Sam Lowes yang disebutkan sebelumnya, dan Yari Montella yang melengkapi enam besar.

Di belakang mereka, Lorenzo Baldassarri, Tarran Mackenzie, Tommy Bridewell, dan Alberto Surra berada di sepuluh besar.