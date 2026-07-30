Marc Marquez Anggap Bagnaia "Rekan Satu Tim yang Bahkan Lebih Baik"

Video baru dari Ducati telah mengungkap momen mengharukan antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia di World Ducati Week.

Pecco Bagnaia, Marc Marquez, 2026 Germany MotoGP
Pecco Bagnaia, Marc Marquez, 2026 Germany MotoGP
© Gold and Goose

Marc Marquez mengatakan bahwa di Ducati ia menemukan "motor yang sangat bagus, tetapi rekan satu tim yang bahkan lebih baik", sambil memberikan penghormatan kepada Francesco Bagnaia.

Keduanya menjadi rekan satu tim tahun lalu di tim pabrikan Ducati, setelah Marc Marquez naik dari tim Gresini pada tahun 2024.

Setelah beberapa insiden antara Marquez dan  Francesco Bagnaia pada tahun 2024, terutama insiden tabrakan di Portugal, dinamika antara keduanya di tim pabrikan diperkirakan akan sangat sengit.

Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Namun Bagnaia kesulitan dengan Ducati spesifikasi 2025, sementara itu Marquez meraih 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan Sprint Race dalam perjalanannya menuju gelar juara dunia ketujuh.

Tapi keduanya akan berpisah jalan, karena Bagnaia akan pindah ke Aprilia tahun depan, sedangkan Marquez tetap bersama Ducati setidaknya sampai akhir 2028.

“Pecco menunjukkan jalannya kepadaku”

Perayaan World Ducati Week baru-baru ini di Misano menjadi penampilan terakhir Bagnaia di acara tersebut sebagai pembalap Ducati.

Selama presentasi di atas panggung, juara dunia MotoGP dua kali, Bagnaia, menerima tepuk tangan meriah dari penonton.

“Kemarin saya datang ke sini dengan Scrambler saya dan berkeliling,” katanya, seperti yang diungkapkan dalam video Inside terbaru Ducati.

“Ketika saya tiba, saya melihat plat nomor dari Jerman, beberapa dari Inggris, dan banyak penggemar Italia.

“Saya sangat senang melihat begitu banyak antusiasme datang dari mana-mana; sungguh fantastis.

“Sungguh fantastis bisa berbagi momen-momen seperti ini dengan semua orang.

“Membentuk [menyatukan] kelompok seperti ini adalah hal yang luar biasa, dan Ducati adalah satu-satunya yang mampu mencapai level seperti ini. Jadi, terima kasih banyak.”

Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Marquez kemudian mengambil alih mikrofon dan memberikan penghormatan kepada Bagnaia, mencatat bagaimana ia membantunya beradaptasi dengan kehidupan di garasi pabrik Ducati.

“Tentu saja, Pecco menunjukkan kepada saya cara berurusan dengan Ducati,” kata Marquez. “Maksud saya, ketika saya masuk ke pit, saya menemukan tim yang sangat bagus, motor yang sangat bagus.

“Tetapi rekan satu tim yang lebih baik lagi. Apa yang dimiliki Ducati adalah persatuan, dibandingkan dengan merek-merek besar lainnya. Persatuan adalah kekuatan, dan dengan persatuan Anda dapat melakukan apa saja.”

Sementara Pecco pindah ke Aprilia, posisinya akan digantikan oleh bintang KTM saat ini, Pedro Acosta.

Hingga jeda musim panas, Marquez berada di posisi ketiga klasemen, tertinggal 18 poin dari pemimpin klasemen, setelah membalikkan defisit 102 poin sejak Grand Prix Italia.

Bagnaia tetap berada dalam persaingan perebutan gelar, tertinggal 65 poin di posisi kedelapan.

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Marc Marquez
Francesco Bagnaia
Marc Marquez Anggap Bagnaia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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