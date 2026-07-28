Pembalap VR46 Trackday di Misano Jelang Balapan Malam CIV

Sejumlah pembalap MotoGP Italia – dan mantan pembalap seperti Valentino Rossi – turun ke lintasan di Misano akhir pekan lalu selama putaran CIV di sana menjelang dimulainya kembali musim Grand Prix pada bulan Agustus.

MotoGP telah menjalani jeda musim panas sejak Grand Prix Jerman berakhir di Sachserning pada 12 Juli, tetapi masih kurang dari dua minggu lagi sebelum kembali beraksi di Silverstone pada 7–9 Agustus.

Sementara itu, kejuaraan CIV Italia telah menggelar akhir pekan balapan malam tahunannya di Misano, memanfaatkan lampu sorot di trek.

Balapan tersebut dimenangkan oleh Alessandro Delbianco di Race 1 dan pembalap wildcard Lukas Tulovic di podium teratas di Race 2 setelah Delbianco tidak menyelesaikan lap pertama.

Show Instagram Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Namun, pada hari Kamis sebelum balapan, sejumlah pembalap Grand Prix turun ke lintasan, semuanya dari VR46 Riders Academy, yang menjadikan Misano sebagai pusat utama pelatihan mereka. Baik untuk menggunakan sirkuit utamanya untuk motor berukuran penuh seperti Yamaha R1 atau Ducati Panigale V4, maupun sirkuit Misanino untuk latihan minibike dan gokart.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tentu saja, daftar peserta termasuk juara sembilan kali Valentino Rossi, juara dunia tiga kali Francesco Bagnaia, juara dunia Moto2 2017 Franco Morbidelli, dan pemenang Moto2 beberapa kali Luca Marini dan Celestino Vietti.

Marco Bezzecchi. © Gold and Goose

Pemenang empat balapan MotoGP tahun 2026, Marco Bezzecchi, tidak hadir di lintasan Misano karena pemulihan cedera, termasuk patah tulang selangka, yang dideritanya dalam kecelakaan Q2 di Sachsenring yang membuatnya absen dari balapan di putaran ke-11.

Bezzecchi telah menyatakan niatnya untuk kembali ke grid MotoGP di Silverstone untuk Grand Prix Inggris pada awal Agustus.

Ia akan menuju Inggris bulan depan dengan selisih 22 poin di belakang rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, yang telah memimpin sejak Assen, ketika Bezzecchi mengalami kecelakaan saat mengejar Marc Marquez di lap kedua.

Article continues below ADVERTISEMENT