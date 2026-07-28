Bezzecchi Ungkap Proses Pemulihannya saat Silverstone Makin Dekat

Jeda musim panas MotoGP akan segera berakhir, dan Marco Bezzecchi menghadapi perlombaan melawan waktu untuk sepenuhnya bugar saat kejuaraan kembali di Silverstone awal bulan Agustus.

Bezzecchi mundur dari putaran terakhir MotoGP sebelum jeda musim panas, Grand Prix Jerman, akibat cedera yang dideritanya dalam kecelakaan Q2 di Sachsenring tergelincir saat memasuki Tikungan 7.

Pembalap Aprilia Racing itu menjalani operasi tulang selangka segera setelah kecelakaan, dan kemudian menjalani prosedur lain pada lututnya untuk membersihkan luka.

Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Bezzecchi sebelumnya mengatakan bahwa targetnya adalah comeback Silverstone, tetapi ia memberikan kabar terbaru lagi pada balapan malam CIV Misano baru-baru ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya lebih baik, pemulihan berjalan sesuai rencana,” kata Marco Bezzecchi, seperti yang dilaporkan oleh Motosprint dalam pembaruan singkat tentang kondisinya.

Rekan sejawat Bezzecchi di VR46 Academy, Francesco Bagnaia, Celestino Vietti, Luca Marini, dan Franco Morbidelli, semuanya turun ke trek pada hari Kamis di Misano, begitu pula Valentino Rossi, tetapi Bezzecchi yang cedera hanya hadir sebagai penonton.

“Saya selalu senang kembali ke CIV di mana saya selalu bertemu banyak teman dan rekan satu tim, ini indah,” katanya.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, 2026 German MotoGP © Gold and Goose

Kembalinya MotoGP di Grand Prix Inggris tidak akan mengembalikan kelas utama ke susunan pembalap resminya secara penuh, karena Johann Zarco dipastikan absen lagi karena cedera lutut yang dialaminya di Barcelona.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

LCR Honda mengkonfirmasi tak lama setelah balapan di Jerman bahwa Cal Crutchlow akan kembali menggantikan Zarco di Silverstone.