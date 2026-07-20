Bezzecchi Menjalani "Prosedur Rutin" setelah Kecelakaan MotoGP Jerman

Marco Bezzecchi menjalani prosedur pembersihan lutut setelah mengalami kecelakaan di MotoGP Jerman.

Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Menyusul kecelakaan yang memaksanya mundur dari MotoGP Jerman akhir pekan lalu (10–12 Juli), Marco Bezzecchi telah menjalani prosedur pembersihan lutut.

Bezzecchi mengalami beberapa cedera saat terjatuh di sesi Q2 di Sachsenring, termasuk patah tulang selangka yang menyebabkan pembalap Italia itu menjalani operasi keesokan harinya.

Terdapat juga luka di lutut Bezzecchi, yang menjadi fokus prosedur terbarunya.

Marco Bezzecchi.
Marco Bezzecchi.
© Gold and Goose

 

Aprilia menyatakan bahwa pembalap Italia itu telah dapat kembali ke rumah setelah prosedur tersebut dan fokus untuk kembali balapan di MotoGP Inggris pada 7-9 Agustus.

“[Marco Bezzecchi] menjalani prosedur rutin pagi ini untuk membersihkan luka di lutut kirinya, cedera yang diderita saat kecelakaan di Sachsenring,” demikian pernyataan dari Aprilia Racing.

“Bezzecchi telah kembali ke rumah dan akan melanjutkan rehabilitasinya menjelang GP Silverstone.”

Kecelakaan Bezzecchi di Sachsenring berarti dia belum menyelesaikan balapan hari Minggu sejak menang di Mugello pada bulan Mei. 

Poin yang dia raih dalam empat Grand Prix terakhir berasal dari balapan Sprint, yang hanya dua di antaranya berhasil dia selesaikan, mengumpulkan 13 poin dalam empat balapan hari Sabtu terakhir.

Marco Bezzecchi.
Marco Bezzecchi.
© Gold and Goose

Kemerosotan performa Bezzecchi telah membuatnya turun dari puncak klasemen kejuaraan ke posisi keempat dan tertinggal 22 poin dari rekan setimnya, Jorge Martin.

Pembalap Italia itu kini juga tertinggal empat poin dari Marc Marquez, yang sebelumnya tertinggal 102 poin setelah Grand Prix Italia.

Grand Prix Inggris 2025 menjadi momen kemenangan pertama Bezzecchi bersama Aprilia, yang pertama dari tiga kemenangan yang diraihnya musim lalu.

Dua kemenangan terakhir Bezzecchi di tahun 2025 menjadi awal dari lima kemenangan beruntun yang berakhir di Grand Prix Spanyol 2026 di mana Alex Marquez menang.

Tags:

Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
Bezzecchi Menjalani
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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