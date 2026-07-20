Tech3 Menutup Pintunya untuk Brad Binder di Musim 2027

Bos Tech3, Guenther Steiner, telah menepis kemungkinan Brad Binder untuk salah satu kursi MotoGP mereka pada tahun 2027.

Brad Binder, MotoGP 2026.
Brad Binder, MotoGP 2026.
© Gold and Goose

Jika Brad Binder ingin bertahan di MotoGP tahun 2027, tampaknya itu tidak akan bersama KTM setelah bos Tech3, Guenther Steiner, mengindikasikan bahwa ia tidak tertarik untuk merekrut pembalap Afrika Selatan tersebut.

Binder – yang sudah menjadi pembalap KTM di Moto3 pada tahun 2015 - telah dipastikan akan pergi dari tim Red Bull KTM Factory Racing untuk musim depan menyusul pengumuman Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio untuk tahun pertama regulasi MotoGP 850cc.

Kepindahan ke Red Bull KTM Tech3 adalah kemungkinan, karena mantan crew-chief nya, Andres Madrid, pindah ke sana tahun ini untuk bekerja dengan Enea Bastianini, yang bersama rekan setimnya Maverick Vinales tidak memakai opsi dalam kontrak masing-masing dengan KTM.

Brad Binder, 2026 Sachsenring MotoGP.
Brad Binder, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Namun, bagi Steiner, mendatangkan Binder dari tim pabrikan tidak masuk akal, karena ia menginginkan awal yang baru untuk musim depan.

“Ada sejarah panjang di sana [antara KTM dan Binder], dan entah bagaimana, terkadang Anda perlu memulai dari awal, tidak membawa terlalu banyak beban masa lalu,” kata Steiner pada hari Jumat di Grand Prix Jerman.

“Maksud saya, kita semua membicarakan situasi sulit ini, dan pada akhirnya, kita perlu menjadi, saya menyebutnya ‘tim yang bahagia’ ke depannya.

“Kami tidak menginginkan ‘beban masa lalu’. Kami ingin memulai dari awal.

Guenther Steiner, Tech3 KTM.
Guenther Steiner, Tech3 KTM.
© Gold and Goose

“Oleh karena itu, mungkin tidak cocok, orang-orang yang telah lama terkait dengan grup ini – tidak hanya dengan Tech3 dan KTM, tetapi dengan grup secara keseluruhan – karena Anda selalu kembali ke masa lalu, Anda tahu.

“Terkadang Anda membutuhkan awal yang baru.”

Tech3 belum mengkonfirmasi pembalap mana pun untuk tahun 2027, tetapi Luca Marini dan kedua pembalap Intact GP Moto2, pemimpin klasemen Manuel Gonzalez dan pembalap Australia Senna Agius, telah dikaitkan dengan tim satelit KTM tersebut.

Tags:

Red Bull KTM Tech3
Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
Tech3 Menutup Pintunya untuk Brad Binder di Musim 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Acosta Memberi Nilai Tujuh untuk Paruh Pertama Musim yang Rumit
Pedro Acosta, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Binder Mengira Bahan Bakarnya Habis di Akhir MotoGP Jerman
Brad Binder, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
KTM Akui Ada yang Salah dengan Mesin MotoGP-nya
Pedro Acosta, engine issue, 2026 Dutch MotoGP.
MotoGP News
Maverick Vinales Merasa Jadi Orang Asing di dalam Tech3
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 Germany MotoGP
MotoGP News
Acosta Sarankan Penetapan Lap Maksimal untuk Sprint Race MotoGP
Marc Marquez leads Sachsenring MotoGP Sprint.
MotoGP News
Red Bull Tetap Bersama KTM di Era Baru MotoGP 850cc
Pedro Acosta, 2026 Sachsenring MotoGP.

Latest News

MotoGP News
"Kita Lihat di Silverstone" - Moreira Menanti Keputusan Promosi Honda
1m ago
Diogo Moreira.
MotoGP News
Tech3 Menutup Pintunya untuk Brad Binder di Musim 2027
2h ago
Brad Binder, MotoGP 2026.
MotoGP News
Lorenzo Ungkap 'Kartu Truf' yang Dimiliki Marc Marquez untuk Sisa 2026
8h ago
Jorge Lorenzo, trackside at 2026 MotoGP Buriram Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bezzecchi Menjalani "Prosedur Rutin" setelah Kecelakaan MotoGP Jerman
9h ago
Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Ducati dan Aprilia Imbang di MotoGP, Pembalap akan Jadi Pembeda
20h ago
Marc Marquez leads, 2026 Sachsenring MotoGP.

More News

MotoGP News
Quartararo Jadikan Balapan Terakhir Yamaha Persiapan untuk Bab Berikutnya
18/07/26
Fabio Quartararo.
F1 News
Rossi Mendukung Antonelli dalam Pertarungan Gelar F1 2026
18/07/26
Valentino Rossi, 2026 Catalan MotoGP.
MotoGP News
Kurangnya Stabilitas "Bukan Masalah" Bagi KTM di MotoGP Jerman
18/07/26
Enea Bastianini, 2026 MotoGP German Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez Jelaskan Kenapa dia Melambat di MotoGP Jerman
16/07/26
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Proposal Regulasi Satu Motor di MotoGP 2027 Terancam Batal
16/07/26
MotoGP bikes.