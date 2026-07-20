Tech3 Menutup Pintunya untuk Brad Binder di Musim 2027

Jika Brad Binder ingin bertahan di MotoGP tahun 2027, tampaknya itu tidak akan bersama KTM setelah bos Tech3, Guenther Steiner, mengindikasikan bahwa ia tidak tertarik untuk merekrut pembalap Afrika Selatan tersebut.

Binder – yang sudah menjadi pembalap KTM di Moto3 pada tahun 2015 - telah dipastikan akan pergi dari tim Red Bull KTM Factory Racing untuk musim depan menyusul pengumuman Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio untuk tahun pertama regulasi MotoGP 850cc.

Kepindahan ke Red Bull KTM Tech3 adalah kemungkinan, karena mantan crew-chief nya, Andres Madrid, pindah ke sana tahun ini untuk bekerja dengan Enea Bastianini, yang bersama rekan setimnya Maverick Vinales tidak memakai opsi dalam kontrak masing-masing dengan KTM.

Brad Binder, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Namun, bagi Steiner, mendatangkan Binder dari tim pabrikan tidak masuk akal, karena ia menginginkan awal yang baru untuk musim depan.

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“Ada sejarah panjang di sana [antara KTM dan Binder], dan entah bagaimana, terkadang Anda perlu memulai dari awal, tidak membawa terlalu banyak beban masa lalu,” kata Steiner pada hari Jumat di Grand Prix Jerman.

“Maksud saya, kita semua membicarakan situasi sulit ini, dan pada akhirnya, kita perlu menjadi, saya menyebutnya ‘tim yang bahagia’ ke depannya.

“Kami tidak menginginkan ‘beban masa lalu’. Kami ingin memulai dari awal.

Guenther Steiner, Tech3 KTM. © Gold and Goose

“Oleh karena itu, mungkin tidak cocok, orang-orang yang telah lama terkait dengan grup ini – tidak hanya dengan Tech3 dan KTM, tetapi dengan grup secara keseluruhan – karena Anda selalu kembali ke masa lalu, Anda tahu.

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“Terkadang Anda membutuhkan awal yang baru.”

Tech3 belum mengkonfirmasi pembalap mana pun untuk tahun 2027, tetapi Luca Marini dan kedua pembalap Intact GP Moto2, pemimpin klasemen Manuel Gonzalez dan pembalap Australia Senna Agius, telah dikaitkan dengan tim satelit KTM tersebut.