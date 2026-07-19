Ducati dan Aprilia Imbang di MotoGP, Pembalap akan Jadi Pembeda

Davide Tardozzi yakin Ducati dan Aprilia kini "sama-sama kompetitif" dan memprediksi para pembalap akan menjadi penentu dalam pertarungan gelar MotoGP terakhir di era 1000cc.

Aprilia mengejutkan juara bertahan Ducati dengan memenangkan ketiga grand prix pembuka musim.

Ducati baru meraih kemenangan lewat Alex Marquez Jerez, dan sejak saat itu keseimbangan kekuatan berayun bolak-balik antara kedua pabrikan Italia.

Marquez, Tardozzi, Bagnaia, video call with Dall’Igna, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Aprilia finis 1-2 di Le Mans diikuti oleh hasil serupa untuk Ducati di Catalunya, sebelum Aprilia menyelesaikan sapu bersih podium di Mugello.

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Juara bertahan Marc Marquez kemudian memberikan empat kemenangan beruntun di Balaton Park dan Brno, sebelum Aprilia membalas dengan akhir pekan dominan di Assen.

Paruh pertama musim berakhir dengan Ducati dan Marc Marquez kembali berada di puncak dalam kedua balapan Sachsenring.

Namun, pebalap Aprilia Jorge Martin dan Ai Ogura (-14) memimpin perburuan gelar dari Marc Marquez (-18) dan Marco Bezzecchi (-22) yang cedera.

Pembalap VR46 Ducati, Fabio di Giannantonio, tertinggal 24 poin dari Martin, juga berada dalam satu kemenangan grand prix untuk memimpin kejuaraan.

Marc Marquez, Tardozzi. 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

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“Kami selalu kompetitif,” kata Tardozzi kepada Sky Italia. “Ada beberapa kejadian yang kurang beruntung di awal musim, seperti halnya bagi para rival kami.

“Saya pikir motor-motor kami sama kompetitifnya, dan saya pikir itu akan terus berlanjut hingga akhir musim.

“Di beberapa trek, seperti Silverstone tentu saja, Aprilia akan menjadi favorit.

“Di trek lain, kami mungkin menjadi favorit. Tetapi para pembalaplah yang membuat perbedaan saat ini.”

Paruh kedua musim MotoGP dimulai dengan Grand Prix Inggris di Silverstone pada 7-9 Agustus.

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