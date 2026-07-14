Lanskap Pertarungan MotoGP 2026 setelah Grand Prix Jerman

Rasanya seperti lelucon kejam bahwa sejak Marc Marquez memenangkan Grand Prix pertamanya di musim MotoGP 2026, semuanya berjalan salah untuk Marco Bezzecchi. Di awal musim, kebalikannya yang terjadi.

Bezzecchi, yang memang terhambat oleh tingkat akurasi Sprint Race yang buruk, tampaknya tidak pernah melakukan kesalahan pada hari Minggu setelah tiga putaran pertama. Akhir pekan yang buruk di Grand Prix Spanyol dan Grand Prix Prancis menghasilkan finis di posisi kedua.

Grand Prix Italia tampaknya benar-benar menandai fase baru kampanye 2026 ketika Aprilia meraih posisi 1-2 di kandang Ducati, dengan Bezzecchi memegang kendali penuh. Sulit untuk membayangkan ia tidak melanjutkan momentum tersebut dan memperkuat keunggulan poin di klasemen jelang jeda musim panas.

Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Pada saat yang sama, Marquez memiliki beberapa kemenangan sprint, tetapi tidak ada podium pada hari Minggu. Selain itu, ada banyak keraguan yang menghantui pikirannya tentang kondisi fisiknya. Kecelakaan pada hari Sabtu di Grand Prix Prancis, yang membuatnya mengalami patah kaki, dalam beberapa hal merupakan berkah. Kecelakaan itu mengungkap kebenaran tentang masalah saraf di lengan kanannya dan mendorongnya untuk mempercepat operasinya.

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Meskipun demikian, kembalinya dia di Mugello adalah akhir pekan yang penuh perjuangan, dan dia mengakhirinya dengan selisih 102 poin di belakang Bezzecchi. Seperti yang telah dia ulangi beberapa kali sejak itu, dia benar-benar tersingkir dari persaingan pada saat itu.

Setelah Grand Prix Jerman, Marquez sekarang hanya terpaut 18 poin dari pemimpin klasemen di posisi ketiga, sementara Bezzecchi telah tertinggal di belakangnya ke posisi keempat. Meskipun balapan Sachsenring mungkin tidak banyak mendukung hal ini, MotoGP di tahun 2026 lebih tidak terduga daripada yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir.

Tentu saja, memprediksi empat putaran terakhir Bezzecchi akan dianggap kejam: DNF di Hungaria setelah disingkirkan oleh rekan setim Anda, kecelakaan di Sprint Race Brno dan dikeluarkan dari Grand Prix setelah menampar marshal, kecelakaan berat di Grand Prix Belanda, diikuti dengan patah tulang selangka pada kecelakaan Q2 di Jerman.

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Dari memenangkan lima Grand Prix berturut-turut antara Portugal tahun lalu dan putaran AS musim ini, ia hanya mencetak 13 poin antara Hungaria dan Jerman.

Dalam rentang waktu yang sama, Marquez telah mencetak 119 poin. Setelah Mugello, Bezzecchi telah mengumpulkan 173 poin, sementara Marquez hanya 71 poin.

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“Saya tidak mengerti apa pun. Saya sudah mengatakannya di balapan terakhir,” komentar Marquez setelah GP Jerman. “Tapi kami mencoba menyerang di tempat yang saya rasa nyaman dan mencoba bertahan ketika kami menghadapi trek yang sulit. Memang benar bahwa jika kami ingin bertarung untuk kejuaraan, saya perlu meningkatkan beberapa poin - lengan kanan. Itu satu-satunya poin yang perlu saya tingkatkan.

“Jadi, selama liburan musim panas ini, saya tentu saja akan beristirahat, karena dari sisi mental saya membutuhkannya. Tapi saya perlu bekerja sangat keras pada lengan kanan, terutama pada titik-titik lemahnya, karena ada beberapa titik di mana saya hanya mengendarai motor; saya berada di atas motor, tetapi saya tidak bisa bermain dengan tubuh saya. Jadi, di situlah saya ingin bekerja.”

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP © Gold and Goose

"Pertarungan bertahan hidup"

Pole position dan dua kemenangan di Sachsenring bukanlah hasil yang revolusioner bagi Marquez. Itu adalah kemenangan Grand Prix Jerman ke-10-nya di kelas utama dan ke-13 di semua kategori. Saat dalam kondisi prima, ia tak terkalahkan.

Masih berjuang dengan bahu kanannya yang cedera Oktober lalu, ini adalah salah satu dari sedikit sirkuit yang mengurangi tekanan pada sisi tubuhnya itu.

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Ia bersikeras tidak ada batasan dari segi fisik akhir pekan ini. Tetapi bahkan saat itu, kekalahan bukanlah suatu aib mengingat kondisi kebugaran dibandingkan rival. Fakta bahwa ia mampu menang, dan melakukannya dengan meyakinkan, sementara sekali lagi para pesaing terdekatnya tersandung, hanya menambah sedikit rasa sakit.

Kegagalan Bezzecchi telah menjadi dorongan besar bagi harapan Marquez untuk meraih gelar juara. Sebagian dari itu datang melalui kesialan, seperti DNF di Hungaria dan cedera tulang selangkanya di Jerman. Tetapi kecelakaannya di sprint Brno, dan insiden marshal berikutnya, serta jatuhnya di Assen, sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Dan itu terjadi ketika Marquez semakin menekan persaingan perebutan gelar juara.

Jadi, dalam banyak hal, penurunan performa Bezzecchi bukanlah suatu kebetulan semata.

Namun, dalam persaingan kejuaraan yang ketat saat ini, dengan selisih 65 poin antara delapan pembalap teratas, tidak satu pun dari para pesaing yang diharapkan benar-benar bersinar. Posisi ketiga Pecco Bagnaia di Hungaria, kemenangan Sprint, dan posisi ketiga di Brno diikuti oleh penampilan yang biasa-biasa saja di Assen dan Sachsenring.

Kemenangan Pedro Acosta di Hungaria menjadi satu-satunya momen dalam empat putaran terakhir di mana podium tampak realistis bagi pembalap KTM tersebut, yang tampil luar biasa dengan RC16-nya.

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Masalah Bezzecchi sudah terdokumentasi dengan baik, sementara rekan setimnya di Aprilia, Jorge Martin, hampir tidak menunjukkan peningkatan untuk mengambil alih posisinya sebagai pembalap nomor satu merek tersebut.

Jorge Martin, Pecco Bagnaia, 2026 Germany MotoGP © Gold and Goose

Sebelum akhir pekan yang sulit di Barcelona, Martin mengancam akan menimbulkan masalah serius bagi Bezzecchi. Namun sejak saat itu, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Selain dua podium di Mugello, Martin sama sekali tidak mendekati podium di Brno karena double long-lap penalty, sementara di Assen ia dengan mudah dikalahkan oleh duo Trackhouse.

Martin, yang telah berjuang dengan masalah bagian depan motor yang terus-menerus selama beberapa waktu, percaya bahwa ia telah terlalu jauh menyimpang dari pengaturan yang berhasil baginya di awal musim. Bahkan, di Sachsenring, ia membuang semua pekerjaan yang dilakukannya pada hari Jumat untuk menggunakan pengaturan yang sama dengan duo Trackhouse untuk balapan.

“Saya pikir sekarang kita sudah cukup jauh dari motor yang kita gunakan di bagian pertama musim ini di Austin, di Brasil, di Le Mans,” katanya. “Saya melihat bahwa pembalap lain lebih stabil dengan motor mereka. Mereka tahu apa yang mereka miliki, dan mereka langsung melaju.

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"Dari sisi saya, kami selalu mencoba menyesuaikan motor dengan trek yang berbeda untuk membantu saya, tetapi mungkin ini bukan cara yang tepat untuk Aprilia, jadi kita perlu memahaminya.”

Secara operasional dan hasil, Trackhouse telah mengungguli tim pabrikan Aprilia dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu kembali terjadi di Jerman, dengan Ai Ogura berada di posisi kedua dalam Grand Prix di belakang Raul Fernandez. Kecepatan rata-rata Martin adalah 1 menit 22,104 detik dibandingkan dengan 1 menit 21,804 detik untuk pembalap Aprilia terdepan, Ogura.

Fernandez hampir sepenuhnya mengesampingkan dirinya sebagai penantang gelar sejati pada hari Minggu, karena percaya bahwa ia masih perlu banyak belajar, meskipun masih dalam jangkauan dengan selisih 49 poin. Namun, saat ini, sulit untuk mengabaikan Ogura sebagai pembalap terkuat Aprilia - bahkan dengan Martin yang memimpin dengan selisih 14 poin atas bintang Jepang tersebut di posisi kedua.

Fabio Di Giannantonio dari VR46 seharusnya bisa meninggalkan Jerman dengan memimpin klasemen kejuaraan, menandai pertama kalinya tahun ini seorang pembalap Ducati melakukannya. Namun, ia malah mencatatkan hasil tanpa poin pertamanya di hari Minggu musim ini dengan kecelakaan saat berada di posisi kelima di Sachsenring.

Kecelakaan itu membingungkannya, karena – seperti yang dijelaskannya – data menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak melakukan hal yang berbeda di Tikungan 10 dibandingkan dengan lap sebelumnya. Meskipun ia tidak berpikir demikian, sulit untuk mengabaikan korelasi antara ia menggunakan aerodinamika Ducati 2026 untuk pertama kalinya pada hari Minggu dan serangkaian kecelakaan yang dialaminya di sesi pemanasan dan balapan.

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Terlepas apakah itu penyebab sebenarnya atau tidak, keputusan untuk menguji sesuatu yang radikal seperti paket aerodinamika baru pada hari Minggu adalah keputusan yang mengejutkan.

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Yang semakin jelas tentang persaingan gelar juara 2026 adalah belum ada satu pun pembalap yang menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan dominasi yang konsisten. Bezzecchi berhasil meraih tiga kemenangan Grand Prix berturut-turut, yang belum terulang hingga saat ini.

Namun, kemenangan tersebut juga diraih dalam tiga putaran pembuka musim. Dan sejauh ini, ia belum berhasil memenangkan balapan sprint.

Marquez kini menjadi satu-satunya pembalap lain yang telah memenangkan tiga atau lebih balapan Minggu di tahun 2026 serta empat balapan sprint. Hanya dia dan Martin yang mampu mencetak kemenangan sprint dan kemenangan grand prix dalam satu akhir pekan.

Sedangkan untuk kemenangan grand prix, Alex Marquez, Ai Ogura, Martin, dan Di Giannantonio masing-masing memiliki satu kemenangan. Performa Ducati dan Aprilia kini tampaknya telah menyatu, tanpa ada yang benar-benar dominan. Assen, misalnya, adalah akhir pekan di mana Aprilia bersinar.

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Sachsenring menyaksikan Ducati melangkah maju, dengan kecelakaan yang dialami Di Giannantonio dan Alex Marquez memberi Aprilia kesempatan untuk meraih beberapa podium.

“Kami selalu kompetitif,” kata Davide Tardozzi dari Ducati kepada Sky Italy di Jerman. “Ada beberapa kejadian yang kurang beruntung di awal musim, seperti halnya para rival kami. Saya pikir motor-motor kami sama kompetitifnya, dan saya pikir itu akan terus berlanjut hingga akhir musim.

"Di beberapa sirkuit, seperti Silverstone tentu saja, Aprilia akan menjadi favorit; di sirkuit lain, kami mungkin menjadi favorit, tetapi yang membuat perbedaan saat ini adalah para pembalapnya.”

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP © Gold and Goose

Tekanan Marquez hal baru untuk Aprilia

Dalam hal itu, pembalap yang paling berpengaruh adalah Marc Marquez. Secara taktik, ini adalah pertarungan kejuaraan yang berbeda dari yang pernah dihadapinya sebelumnya. Sampai bahu kanannya pulih sepenuhnya, ia harus memaksimalkan akhir pekan di mana ia tahu akan kompetitif dan bertahan di akhir pekan yang kurang kompetitif.

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Marc datang ke putaran Assen dengan selisih 40 poin dari pemimpin klasemen dan meninggalkannya dengan posisi yang sama. Itu melindungi kerja kerasnya di Hungaria dan Brno untuk menang, dan memungkinkannya untuk sampai ke Jerman - wilayah kekuasaannya - tanpa cedera untuk kembali meraih kemenangan.

Ketika keadaan berbalik menguntungkan Ducati, Marquez memanfaatkannya. Hal itu tidak terjadi pada Bezzecchi atau Martin ketika keadaan berbalik menguntungkan Aprilia.

Tanpa mengetahui kondisi fisik Marquez setelah jeda musim panas, atau apakah Bezzecchi akan hadir atau tidak, Grand Prix Inggris di Silverstone tampaknya akan menjadi babak penentu bagi sang juara bertahan. Bukan trek terkuatnya, tata letaknya yang cepat dan searah jarum jam akan terbukti sulit baginya.

Secara teori, Aprilia seharusnya bisa menang besar di Silverstone. Tetapi dengan selisih hanya 18 poin, Marquez kini memberikan tekanan yang belum pernah dihadapi Aprilia musim ini…