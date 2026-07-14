Crutchlow Soroti Aturan Tekanan Ban MotoGP atas Minimnya Aksi Balapan

Pembalap LCR Honda MotoGP, Cal Crutchlow, menyebut regulasi tekanan ban saat ini sebagai omong kosong dan menjadi alasan kenapa kita tidak bisa balapan setelah Grand Prix Jerman yang cenderung monoton.

Sprint Race dan Grand Prix akhir pekan lalu di Sachsenring tidak memiliki banyak aksi saling menyalip saat pembalap kesulitan mengatasi suhu ban depan yang melonjak.

Pada tahun 2023, MotoGP memperkenalkan aturan tekanan ban depan minimum atas rekomendasi dari Michelin dengan alasan keselamatan, setelah sebelumnya ditemukan beberapa tim telah memanfaatkan celah dalam peraturan.

Cal Crutchlow, Toprak Razgatlioglu, Maverick Vinales, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Namun, peraturan tersebut mendapat banyak kritikan, terutama karena dampak negatifnya terhadap aksi balapan.

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Cal Crutchlow, yang tidak pernah berkompetisi di bawah peraturan saat ini dalam karier full-timenya, memuji Michelin atas pekerjaan yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun, tetapi mengecam peraturan yang menekan tersebut.

“Tidak, tetapi peraturan ini omong kosong, Anda tahu, untuk hal ini,” katanya memulai. “Biarkan kami melakukan apa yang ingin kami lakukan. Lagipula kami sudah sering balap motor. Saya mengerti soal, katakanlah, masalah keselamatan.”

“Dengar, Michelin melakukan pekerjaan yang hebat. Mereka selalu melakukan pekerjaan yang hebat untuk tetap solid selama bertahun-tahun di kejuaraan ini. Mereka telah melakukan pekerjaan yang baik.

“Tapi aturannya konyol. Dan itulah mengapa kita tidak bisa balapan, dan kita tidak bisa menyalip. Karena aturan itu, Anda harus memperlambat. Anda harus mempercepat. Anda harus… biarkan kami mengatur diri kami sendiri.

“Dan kami akan mengaturnya. Dan jika kami datang, bagi saya juga, saya akan seperti, ‘Oke, atur sangat, sangat rendah. Dan jika saya mendapat penalti, ya sudah’. Itu tidak masalah bagi saya.

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“Tapi juga tidak selalu seperti itu. Anda harus realistis bahwa di lap-lap awal, jika tidak, akan sulit. Dan jika Anda sendirian, motornya juga akan terasa berbeda.

Cal Crutchlow, Toprak Razgatlioglu, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

“Tapi, ya, terutama di sini, satu hal yang perlu diperhatikan adalah, jika Anda memilikinya di sini, Anda akan kesulitan karena tidak ada tempat untuk keluar dari arus udara.

“Tidak ada tempat untuk mendinginkannya. Jadi, balapannya memang seperti ini.

“Saya berharap saya bisa berada, katakanlah, tiga posisi di depan dan bisa menjalani balapan saya sendiri.

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“Tapi aku tidak bisa. Aku harus berusaha keras untuk mengejar pembalap berikutnya, untuk meninggalkan pembalap di belakangku.

“Lalu kau terus mempertahankan momentum. Lalu kau mengejar pembalap berikutnya, dan momentumnya tetap tinggi, atau kau disalip, dan momentumnya tetap tinggi. Begitulah kira-kira situasinya.”

Crutchlow berpeluang meraih poin untuk pertama kalinya dalam kembalinya ke dunia balap hingga ia mengalami kecelakaan saat berada di posisi ke-15.