MotoGP Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Balaton Park

Hasil lengkap latihan Jumat untuk MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park, putaran 8 dari 22.

Marc Marquez, 2026 Hungarian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose
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Marc Marquez memulai akhir pekan MotoGP Hungaria 2026 dengan memuncaki timesheets di Free Practice 1 di Balaton Park.

Pedro Acosta, runner-up tahun lalu, memimpin di tahap awal sebelum juara bertahan mengkudeta puncak timesheets di bagian akhir.

Marquez, juara bertahan dari Ducati yang baru saja pulih dari operasi bahu, finis dengan keunggulan 0,169 detik atas Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia, sementara Acosta berada di posisi ketiga untuk KTM.

Marquez mempertahankan ban yang sama sepanjang 45 menit balapan.

Luca Marini menjadi pembalap Honda terbaik di posisi kedelapan, tepat di depan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi di posisi kesembilan. Rekan setimnya di Aprilia dan rival dalam perebutan gelar, Jorge Martin, berada di posisi kedua belas.

Toprak Razgatlioglu menjadi pembalap Yamaha terbaik di posisi ke-10, sempat menyenggol bagian belakang Ai Ogura di menit-menit awal sebelum naik ke posisi empat di sirkuit yang dia sukai.
 

Iker Lecuona, 2026 Hungarian MotoGP.
Iker Lecuona, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Alex Marquez dan Johann Zarco masih absen karena cedera yang diderita di Catalunya bulan lalu.

Meskipun mundur di pertengahan balapan karena robekan otot di Mugello, Cal Crutchlow kembali menggantikan Zarco untuk akhir pekan kedua di LCR Honda, sementara Gresini memanggil pembalap WorldSBK Iker Lecuona untuk debut MotoGP bersama Ducati.

Lecuona adalah pembalap MotoGP penuh waktu bersama Tech3 KTM pada tahun 2020 dan 2021, dengan hasil terbaik keenam, tetapi tidak mencetak poin selama tujuh penampilan pengganti MotoGP untuk Honda.

Tidak seperti Crutchlow, Lecuona mengenal sirkuit Balaton Park dari WorldSBK, di mana ia saat ini berada di posisi kedua setelah rekan setimnya di Aruba.it Ducati, Nicolo Bulega.

Cal Crutchlow, 2026 Hungarian MotoGP.
Cal Crutchlow, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'38.626s12/19297k
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.169s17/19293k
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.298s12/18295k
4Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.472s17/17297k
5Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.532s17/20298k
6Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.615s15/17298k
7Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.639s17/19298k
8Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.726s16/20299k
9Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.742s17/19298k
10Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+0.772s18/19290k
11Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.823s19/19289k
12Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+60.928s19/19298k
13Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.964s18/18295k
14Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.154s20/22295k
15Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.192s15/18297k
16Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.200s17/17293k
17Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.269s14/18298k
18Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.357s17/17298k
19Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.407s16/18292k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.854s12/17291k
21Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+2.036s19/20294k
22Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+3.578s17/18293k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Balaton Park:

  • Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025)
  • Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 37.699s (2025)

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MotoGP Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Balaton Park
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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