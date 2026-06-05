MotoGP Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Balaton Park
Hasil lengkap latihan Jumat untuk MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park, putaran 8 dari 22.
Marc Marquez memulai akhir pekan MotoGP Hungaria 2026 dengan memuncaki timesheets di Free Practice 1 di Balaton Park.
Pedro Acosta, runner-up tahun lalu, memimpin di tahap awal sebelum juara bertahan mengkudeta puncak timesheets di bagian akhir.
Marquez, juara bertahan dari Ducati yang baru saja pulih dari operasi bahu, finis dengan keunggulan 0,169 detik atas Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia, sementara Acosta berada di posisi ketiga untuk KTM.
Marquez mempertahankan ban yang sama sepanjang 45 menit balapan.
Luca Marini menjadi pembalap Honda terbaik di posisi kedelapan, tepat di depan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi di posisi kesembilan. Rekan setimnya di Aprilia dan rival dalam perebutan gelar, Jorge Martin, berada di posisi kedua belas.
Toprak Razgatlioglu menjadi pembalap Yamaha terbaik di posisi ke-10, sempat menyenggol bagian belakang Ai Ogura di menit-menit awal sebelum naik ke posisi empat di sirkuit yang dia sukai.
Alex Marquez dan Johann Zarco masih absen karena cedera yang diderita di Catalunya bulan lalu.
Meskipun mundur di pertengahan balapan karena robekan otot di Mugello, Cal Crutchlow kembali menggantikan Zarco untuk akhir pekan kedua di LCR Honda, sementara Gresini memanggil pembalap WorldSBK Iker Lecuona untuk debut MotoGP bersama Ducati.
Lecuona adalah pembalap MotoGP penuh waktu bersama Tech3 KTM pada tahun 2020 dan 2021, dengan hasil terbaik keenam, tetapi tidak mencetak poin selama tujuh penampilan pengganti MotoGP untuk Honda.
Tidak seperti Crutchlow, Lecuona mengenal sirkuit Balaton Park dari WorldSBK, di mana ia saat ini berada di posisi kedua setelah rekan setimnya di Aruba.it Ducati, Nicolo Bulega.
MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'38.626s
|12/19
|297k
|2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.169s
|17/19
|293k
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.298s
|12/18
|295k
|4
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.472s
|17/17
|297k
|5
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.532s
|17/20
|298k
|6
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.615s
|15/17
|298k
|7
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.639s
|17/19
|298k
|8
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.726s
|16/20
|299k
|9
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.742s
|17/19
|298k
|10
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+0.772s
|18/19
|290k
|11
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.823s
|19/19
|289k
|12
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+60.928s
|19/19
|298k
|13
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.964s
|18/18
|295k
|14
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.154s
|20/22
|295k
|15
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.192s
|15/18
|297k
|16
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.200s
|17/17
|293k
|17
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.269s
|14/18
|298k
|18
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.357s
|17/17
|298k
|19
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.407s
|16/18
|292k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.854s
|12/17
|291k
|21
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+2.036s
|19/20
|294k
|22
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+3.578s
|17/18
|293k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Balaton Park:
- Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025)
- Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 37.699s (2025)