MotoGP Hungaria 2026: Hasil Latihan Jumat di Sirkuit Balaton Park

Marc Marquez memulai akhir pekan MotoGP Hungaria 2026 dengan memuncaki timesheets di Free Practice 1 di Balaton Park.

Pedro Acosta, runner-up tahun lalu, memimpin di tahap awal sebelum juara bertahan mengkudeta puncak timesheets di bagian akhir.

Marquez, juara bertahan dari Ducati yang baru saja pulih dari operasi bahu, finis dengan keunggulan 0,169 detik atas Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia, sementara Acosta berada di posisi ketiga untuk KTM.

Marquez mempertahankan ban yang sama sepanjang 45 menit balapan.

Luca Marini menjadi pembalap Honda terbaik di posisi kedelapan, tepat di depan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi di posisi kesembilan. Rekan setimnya di Aprilia dan rival dalam perebutan gelar, Jorge Martin, berada di posisi kedua belas.

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Toprak Razgatlioglu menjadi pembalap Yamaha terbaik di posisi ke-10, sempat menyenggol bagian belakang Ai Ogura di menit-menit awal sebelum naik ke posisi empat di sirkuit yang dia sukai.



Iker Lecuona, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Alex Marquez dan Johann Zarco masih absen karena cedera yang diderita di Catalunya bulan lalu.

Meskipun mundur di pertengahan balapan karena robekan otot di Mugello, Cal Crutchlow kembali menggantikan Zarco untuk akhir pekan kedua di LCR Honda, sementara Gresini memanggil pembalap WorldSBK Iker Lecuona untuk debut MotoGP bersama Ducati.

Lecuona adalah pembalap MotoGP penuh waktu bersama Tech3 KTM pada tahun 2020 dan 2021, dengan hasil terbaik keenam, tetapi tidak mencetak poin selama tujuh penampilan pengganti MotoGP untuk Honda.

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Tidak seperti Crutchlow, Lecuona mengenal sirkuit Balaton Park dari WorldSBK, di mana ia saat ini berada di posisi kedua setelah rekan setimnya di Aruba.it Ducati, Nicolo Bulega.

Cal Crutchlow, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'38.626s 12/19 297k 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.169s 17/19 293k 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.298s 12/18 295k 4 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.472s 17/17 297k 5 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.532s 17/20 298k 6 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.615s 15/17 298k 7 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.639s 17/19 298k 8 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.726s 16/20 299k 9 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.742s 17/19 298k 10 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +0.772s 18/19 290k 11 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.823s 19/19 289k 12 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +60.928s 19/19 298k 13 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.964s 18/18 295k 14 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.154s 20/22 295k 15 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.192s 15/18 297k 16 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.200s 17/17 293k 17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.269s 14/18 298k 18 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.357s 17/17 298k 19 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.407s 16/18 292k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.854s 12/17 291k 21 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +2.036s 19/20 294k 22 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +3.578s 17/18 293k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Balaton Park:

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