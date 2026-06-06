MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Pole Meski Sempat Jatuh

Hasil lengkap kualifikasi untuk MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park, putaran 8 dari 22.

Marc Marquez, 2026 Hungarian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose
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Ducati menghadapi momen menegangkan saat kedua pembalap tumpuan mereka, Marc Marquez dan Fabio di Giannantonio, terjatuh di awal babak kedua kualifikasi MotoGP Hungaria 2026.

Namun, itu tidak cukup untuk menghentikan Marquez meraih pole position untuk Sprint Race dan Grand Prix hari Minggu di Balaton Park.

Marc Marquez mengatasi kecelakaan awal untuk meraih pole position pada kualifikasi MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park.

Pedro Acosta Membangun keunggulan 0,354 detik pada menit-menit terakhir, namun itu tidak cukup untuk mencegah Marquez meraih pole dengan laptime 1 menit 36,785 detik, yang lebih cepat 0,035 detik dari patokan sebelumnya. 

Fermin Aldeguer dari Gresini Ducati melengkapi baris depan.

Pedro Acosta, 2026 Hungarian MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia menjadi lolosan Q1 terbaik di posisi kelima, menengahi Fabio di Giannantonio, yang juga terjatuh tak lama setelah Marquez, dan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi.

Raul Fernandez memimpin baris ketiga, dengan Jorge Martin dan Luca Marini berbaris di sebelahnya. Ai Ogura melengkapi 10 besar untuk Trackhouse Aprilia.

Sprint 13-lap dimulai pada pukul 3 sore waktu setempat (2 siang Inggris).

MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'36.785s8/8298k
2Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.053s7/8300k
3Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.340s7/8295k
4Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.447s7/9298k
5Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.532s7/8298k
6Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.643s7/8301k
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.763s4/9297k
8Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.789s6/8300k
9Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.820s7/8300k
10Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.844s7/8300k
11Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.065s7/8298k
12Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.456s6/8294k
 Qualifying 1:     
13Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1'37.756s6/8298k
14Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'37.815s3/8301k
15Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)1'37.965s8/8292k
16Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1'38.024s3/8298k
17Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'38.068s6/6300k
18Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1'38.074s2/8291k
19Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)1'38.234s7/7298k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'38.469s8/8293k
21Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'38.469s3/7295k
22Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)1'39.284s6/8298k

* Rookie

Rekor MotoGP Balaton Park:

  • Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025)
  • Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 37.699s (2025)

Final Practice:

Marc Marquez, 2026 Hungarian MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Hungarian MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez mengawali hari Sabtu sebagai pembalap tercepat selama latihan terakhir MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park.

Marquez, Pemenang Balaton Park tahun lalu, adalah yang tercepat untuk sebagian besar sesi setengah jam, bereaksi setelah waktu patokannya dikalahkan sesama pembalap Ducati Fabio di Giannantonio.

Seperti kebanyakan pembalap, Marquez menggunakan ban belakang yang lembut, sebagai persiapan untuk Sprint sore ini.

Namun, Aprilias dari Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, Jorge Martin dan Ai Ogura memulai di tengah - jelas menimbang pengulangan pilihan Fernandez/Martin Mugello, yang berakhir dengan satu-dua selesai - sebelum kemudian mencoba yang lembut.

MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'37.436s
2Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.136s
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.202s
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.277s
5Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP25)+0.380s
6Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.485s
7Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.508s
8Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.584s
9Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.716s
10Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.834s
11Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+0.875s
12Iker LecuonaSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.924s
13Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.930s
14Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.013s
15Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.099s
16Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.107s
17Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.181s
18Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.271s
19Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.337s
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.573s
21Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.575s
22Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+2.891s

* Rookie

Alex Marquez dan Johann Zarco tetap absen karena cedera yang diderita di Catalunya bulan lalu.

Meskipun mundur di pertengahan Grand Prix Italia dengan robekan otot di Mugello, Cal Crutchlow kembali menggantikan Zarco di LCR Honda, sementara Gresini memanggil pembalap WorldSBK Iker Lecuona untuk debut MotoGP Ducati.

Lecuona sebelumnya merupakan pembalap MotoGP full-time dengan Tech3 KTM pada tahun 2020 dan 2021, mengambil hasil terbaik keenam, tetapi tidak mencetak gol selama tujuh penampilan pengganti MotoGP untuk Honda.

Tidak seperti Crutchlow, Lecuona mengetahui sirkuit Balaton Park dari WorldSBK, di mana dia saat ini berada di urutan kedua setelah rekan setim Ducati Aruba.it Nicolo Bulega.

In this article

Marc Marquez
Pedro Acosta
Francesco Bagnaia
Fabio Quartararo
Fabio di Giannantonio
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Toprak Razgatlioglu
Diogo Moreira
MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Pole Meski Sempat Jatuh
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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