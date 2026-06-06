MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Pole Meski Sempat Jatuh

Ducati menghadapi momen menegangkan saat kedua pembalap tumpuan mereka, Marc Marquez dan Fabio di Giannantonio, terjatuh di awal babak kedua kualifikasi MotoGP Hungaria 2026.

Namun, itu tidak cukup untuk menghentikan Marquez meraih pole position untuk Sprint Race dan Grand Prix hari Minggu di Balaton Park.

Marc Marquez mengatasi kecelakaan awal untuk meraih pole position pada kualifikasi MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park.

Pedro Acosta Membangun keunggulan 0,354 detik pada menit-menit terakhir, namun itu tidak cukup untuk mencegah Marquez meraih pole dengan laptime 1 menit 36,785 detik, yang lebih cepat 0,035 detik dari patokan sebelumnya.

Fermin Aldeguer dari Gresini Ducati melengkapi baris depan.

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Pedro Acosta, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Francesco Bagnaia menjadi lolosan Q1 terbaik di posisi kelima, menengahi Fabio di Giannantonio, yang juga terjatuh tak lama setelah Marquez, dan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi.

Raul Fernandez memimpin baris ketiga, dengan Jorge Martin dan Luca Marini berbaris di sebelahnya. Ai Ogura melengkapi 10 besar untuk Trackhouse Aprilia.

Sprint 13-lap dimulai pada pukul 3 sore waktu setempat (2 siang Inggris).

MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'36.785s 8/8 298k 2 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.053s 7/8 300k 3 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.340s 7/8 295k 4 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.447s 7/9 298k 5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.532s 7/8 298k 6 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.643s 7/8 301k 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.763s 4/9 297k 8 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.789s 6/8 300k 9 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.820s 7/8 300k 10 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.844s 7/8 300k 11 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.065s 7/8 298k 12 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.456s 6/8 294k Qualifying 1: 13 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'37.756s 6/8 298k 14 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'37.815s 3/8 301k 15 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'37.965s 8/8 292k 16 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'38.024s 3/8 298k 17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'38.068s 6/6 300k 18 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1'38.074s 2/8 291k 19 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1'38.234s 7/7 298k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'38.469s 8/8 293k 21 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'38.469s 3/7 295k 22 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) 1'39.284s 6/8 298k

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* Rookie

Rekor MotoGP Balaton Park:

Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025)

Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025) Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 37.699s (2025)

Final Practice:

Marc Marquez, 2026 Hungarian MotoGP. © Gold and Goose

Marc Marquez mengawali hari Sabtu sebagai pembalap tercepat selama latihan terakhir MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park.

Marquez, Pemenang Balaton Park tahun lalu, adalah yang tercepat untuk sebagian besar sesi setengah jam, bereaksi setelah waktu patokannya dikalahkan sesama pembalap Ducati Fabio di Giannantonio.

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Seperti kebanyakan pembalap, Marquez menggunakan ban belakang yang lembut, sebagai persiapan untuk Sprint sore ini.

Namun, Aprilias dari Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, Jorge Martin dan Ai Ogura memulai di tengah - jelas menimbang pengulangan pilihan Fernandez/Martin Mugello, yang berakhir dengan satu-dua selesai - sebelum kemudian mencoba yang lembut.

MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'37.436s 2 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.136s 3 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.202s 4 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.277s 5 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP25) +0.380s 6 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.485s 7 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.508s 8 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.584s 9 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.716s 10 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.834s 11 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +0.875s 12 Iker Lecuona SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.924s 13 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.930s 14 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.013s 15 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.099s 16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.107s 17 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.181s 18 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.271s 19 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.337s 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.573s 21 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.575s 22 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.891s

* Rookie

Alex Marquez dan Johann Zarco tetap absen karena cedera yang diderita di Catalunya bulan lalu.

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Meskipun mundur di pertengahan Grand Prix Italia dengan robekan otot di Mugello, Cal Crutchlow kembali menggantikan Zarco di LCR Honda, sementara Gresini memanggil pembalap WorldSBK Iker Lecuona untuk debut MotoGP Ducati.

Lecuona sebelumnya merupakan pembalap MotoGP full-time dengan Tech3 KTM pada tahun 2020 dan 2021, mengambil hasil terbaik keenam, tetapi tidak mencetak gol selama tujuh penampilan pengganti MotoGP untuk Honda.

Tidak seperti Crutchlow, Lecuona mengetahui sirkuit Balaton Park dari WorldSBK, di mana dia saat ini berada di urutan kedua setelah rekan setim Ducati Aruba.it Nicolo Bulega.