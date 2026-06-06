MotoGP Hungaria 2026: Marc Marquez Pole Meski Sempat Jatuh
Hasil lengkap kualifikasi untuk MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park, putaran 8 dari 22.
Ducati menghadapi momen menegangkan saat kedua pembalap tumpuan mereka, Marc Marquez dan Fabio di Giannantonio, terjatuh di awal babak kedua kualifikasi MotoGP Hungaria 2026.
Namun, itu tidak cukup untuk menghentikan Marquez meraih pole position untuk Sprint Race dan Grand Prix hari Minggu di Balaton Park.
Marc Marquez mengatasi kecelakaan awal untuk meraih pole position pada kualifikasi MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park.
Pedro Acosta Membangun keunggulan 0,354 detik pada menit-menit terakhir, namun itu tidak cukup untuk mencegah Marquez meraih pole dengan laptime 1 menit 36,785 detik, yang lebih cepat 0,035 detik dari patokan sebelumnya.
Fermin Aldeguer dari Gresini Ducati melengkapi baris depan.
Francesco Bagnaia menjadi lolosan Q1 terbaik di posisi kelima, menengahi Fabio di Giannantonio, yang juga terjatuh tak lama setelah Marquez, dan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi.
Raul Fernandez memimpin baris ketiga, dengan Jorge Martin dan Luca Marini berbaris di sebelahnya. Ai Ogura melengkapi 10 besar untuk Trackhouse Aprilia.
Sprint 13-lap dimulai pada pukul 3 sore waktu setempat (2 siang Inggris).
MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'36.785s
|8/8
|298k
|2
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.053s
|7/8
|300k
|3
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.340s
|7/8
|295k
|4
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.447s
|7/9
|298k
|5
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.532s
|7/8
|298k
|6
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.643s
|7/8
|301k
|7
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.763s
|4/9
|297k
|8
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.789s
|6/8
|300k
|9
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.820s
|7/8
|300k
|10
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.844s
|7/8
|300k
|11
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.065s
|7/8
|298k
|12
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.456s
|6/8
|294k
|Qualifying 1:
|13
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'37.756s
|6/8
|298k
|14
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'37.815s
|3/8
|301k
|15
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'37.965s
|8/8
|292k
|16
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1'38.024s
|3/8
|298k
|17
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'38.068s
|6/6
|300k
|18
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1'38.074s
|2/8
|291k
|19
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|1'38.234s
|7/7
|298k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'38.469s
|8/8
|293k
|21
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'38.469s
|3/7
|295k
|22
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1'39.284s
|6/8
|298k
* Rookie
Rekor MotoGP Balaton Park:
- Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 36.518s (2025)
- Lap balapan tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 37.699s (2025)
Final Practice:
Marc Marquez mengawali hari Sabtu sebagai pembalap tercepat selama latihan terakhir MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park.
Marquez, Pemenang Balaton Park tahun lalu, adalah yang tercepat untuk sebagian besar sesi setengah jam, bereaksi setelah waktu patokannya dikalahkan sesama pembalap Ducati Fabio di Giannantonio.
Seperti kebanyakan pembalap, Marquez menggunakan ban belakang yang lembut, sebagai persiapan untuk Sprint sore ini.
Namun, Aprilias dari Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, Jorge Martin dan Ai Ogura memulai di tengah - jelas menimbang pengulangan pilihan Fernandez/Martin Mugello, yang berakhir dengan satu-dua selesai - sebelum kemudian mencoba yang lembut.
MotoGP Hungaria 2026 - Balaton Park - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'37.436s
|2
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.136s
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.202s
|4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.277s
|5
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP25)
|+0.380s
|6
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.485s
|7
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.508s
|8
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.584s
|9
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.716s
|10
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.834s
|11
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+0.875s
|12
|Iker Lecuona
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.924s
|13
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.930s
|14
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.013s
|15
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.099s
|16
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.107s
|17
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.181s
|18
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.271s
|19
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.337s
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.573s
|21
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.575s
|22
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.891s
* Rookie
Alex Marquez dan Johann Zarco tetap absen karena cedera yang diderita di Catalunya bulan lalu.
Meskipun mundur di pertengahan Grand Prix Italia dengan robekan otot di Mugello, Cal Crutchlow kembali menggantikan Zarco di LCR Honda, sementara Gresini memanggil pembalap WorldSBK Iker Lecuona untuk debut MotoGP Ducati.
Lecuona sebelumnya merupakan pembalap MotoGP full-time dengan Tech3 KTM pada tahun 2020 dan 2021, mengambil hasil terbaik keenam, tetapi tidak mencetak gol selama tujuh penampilan pengganti MotoGP untuk Honda.
Tidak seperti Crutchlow, Lecuona mengetahui sirkuit Balaton Park dari WorldSBK, di mana dia saat ini berada di urutan kedua setelah rekan setim Ducati Aruba.it Nicolo Bulega.