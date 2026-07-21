Quartararo akan Memiliki Crew Chief Baru saat Pindah ke Honda

Fabio Quartararo diberitakan akan memiliki Crew Chief baru untuk musim MotoGP 2027 saat ia memulai perjalanannya bersama Honda.

Kontrak dua tahun juara dunia 2021 untuk bergabung dengan tim pabrikan Honda musim depan dikonfirmasi pada hari Selasa, 21 Juli oleh HRC.

Pengumuman ini mengakhiri penantian akan terungkapnya salah satu rahasia umum di paddock MotoGP, di mana Fabio Quartararo dilaporkan telah meneken kontrak dengan Honda pada bulan Januari.

Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Quartararo telah menjadi pembalap Yamaha sejak memulai karier MotoGP-nya pada tahun 2019.

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Selama waktu itu, ia bekerja secara eksklusif dengan Diego Gubellini sebagai Crew Chiefnya-nya, keduanya memenangkan gelar juara dunia bersama pada tahun 2021.

Quartararo akan didampingi Crew Chief Marini

Meskipun belum ada pernyataan resmi, Motorsport melaporkan bahwa Quartararo dan Gubellini akan berpisah di akhir musim ini,

Sebagai gantinya, pembalap Prancis itu akan dipasangkan dengan Christian Pupulin.

Pupulin saat ini merupakan Crew Chief Luca Marini di tim pabrikan Honda, setelah sebelumnya memegang peran tersebut di Ducati dan KTM bersama Jack Miller.

Ia juga pernah bekerja dengan pembalap seperti Nicky Hayden dan Andrea Dovizioso selama masa baktinya di Ducati.

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Dan menurut laporan yang sama, Quartararo akan membawa insinyur ban Ignacio Madurga dari Yamaha ke Honda.

Siapa rekan satu tim Quartararo belum dapat dikonfirmasi, dengan Honda harus memutuskan antara mempromosikan Diogo Moreira dari LCR atau menempatkan rookie David Alonso langsung ke tim pabrikan.

Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Motorsport juga mengklaim Moreira akan mengganti Klaus Nohles dan mantan kepala kru Brad Binder dan Enea Bastianini saat ini, Andres Madrid.

Santi Hernandez, kepala kru Joan Mir dan mantan kepala kru Marc Marquez, tampaknya akan mengambil peran tersebut bersama David Alonso.

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Namun, belum jelas apakah hal itu akan tetap berlaku jika Alonso tidak dipromosikan ke tim pabrikan.

Dengan Mir pindah ke Gresini Ducati musim depan, ia akan bertemu kembali dengan Frankie Carchedi, yang pernah bekerja dengannya di Suzuki dan memenangkan gelar juara dunia 2020.