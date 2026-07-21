Honda Umumkan Promosi David Alonso ke MotoGP, Tim Belum Ditentukan

Honda mengonfirmasi promosi David Alonso ke MotoGP untuk musim 2027, tetapi belum menentukan tim mana yang akan dibelanya.

Juara dunia Moto3 2024 ini telah lama dirumorkan akan pindah ke MotoGP tahun depan bersama Honda, dengan semua laporan awalnya mengklaim bahwa ia akan bergabung dengan tim pabrikan bersama Fabio Quartararo.

Namun dalam beberapa bulan terakhir, laporan tersebut telah berkurang, dan muncul anggapan bahwa Honda sedang bimbang antara mempromosikan Diogo Moreira dari LCR dan menggantikannya dengan Alonso.

David Alonso, Aspar, 2026 Brazil MotoGP © Gold and Goose

Honda tampaknya belum membuat keputusan pasti mengenai hal ini, menyusul pengumuman pada Selasa pagi bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan Alonso, tetapi belum menyebutkan di mana ia akan balapan.

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Pernyataan lengkapnya berbunyi: “Honda Racing Corporation (HRC) dengan senang hati mengkonfirmasi penandatanganan kontrak multi-tahun dengan David Alonso untuk Kejuaraan Dunia MotoGP.

“Pembalap Kolombia berusia 20 tahun ini telah mencatatkan salah satu penampilan paling mengesankan di kelas ringan dalam beberapa waktu terakhir, finis ketiga sebagai pembalap pendatang baru Moto3 pada tahun 2023 sebelum mendominasi kelas tersebut pada tahun berikutnya.

“Saat ini di musim keduanya di Kejuaraan Dunia Moto2, Alonso meraih kemenangan pertamanya di kelas menengah pada Grand Prix Hungaria 2025 dan saat ini berada di posisi keempat secara keseluruhan dalam perburuan gelar 2026.

“Dengan total 20 kemenangan, 30 podium, dan sembilan pole position di Moto3 dan Moto2, Alonso terus melampaui ekspektasi.

“Ia akan melakukan debutnya dengan motor Honda 2027 pada Tes Valencia pasca balapan.”

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Rekan setim Alonso di Moto2, Dani Holgado, juga akan naik ke MotoGP bersama Gresini Ducati musim depan, sementara Maximo Quiles akan mengisi salah satu kursi kosong di Aspar Moto2 tahun depan.