Honda Umumkan Promosi David Alonso ke MotoGP, Tim Belum Ditentukan

Honda mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengontrak David Alonso untuk musim MotoGP 2027.

David Alonso
David Alonso
© Gold and Goose

Honda mengonfirmasi promosi David Alonso ke MotoGP untuk musim 2027, tetapi belum menentukan tim mana yang akan dibelanya.

Juara dunia Moto3 2024 ini telah lama dirumorkan akan pindah ke MotoGP tahun depan bersama Honda, dengan semua laporan awalnya mengklaim bahwa ia akan bergabung dengan tim pabrikan bersama Fabio Quartararo.

Namun dalam beberapa bulan terakhir, laporan tersebut telah berkurang, dan muncul anggapan bahwa Honda sedang bimbang antara mempromosikan Diogo Moreira  dari LCR dan menggantikannya dengan Alonso.

David Alonso, Aspar, 2026 Brazil MotoGP
David Alonso, Aspar, 2026 Brazil MotoGP
© Gold and Goose

Honda tampaknya belum membuat keputusan pasti mengenai hal ini, menyusul pengumuman pada Selasa pagi bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan Alonso, tetapi belum menyebutkan di mana ia akan balapan.

Pernyataan lengkapnya berbunyi: “Honda Racing Corporation (HRC) dengan senang hati mengkonfirmasi penandatanganan kontrak multi-tahun dengan David Alonso untuk Kejuaraan Dunia MotoGP.

“Pembalap Kolombia berusia 20 tahun ini telah mencatatkan salah satu penampilan paling mengesankan di kelas ringan dalam beberapa waktu terakhir, finis ketiga sebagai pembalap pendatang baru Moto3 pada tahun 2023 sebelum mendominasi kelas tersebut pada tahun berikutnya.

“Saat ini di musim keduanya di Kejuaraan Dunia Moto2, Alonso meraih kemenangan pertamanya di kelas menengah pada Grand Prix Hungaria 2025 dan saat ini berada di posisi keempat secara keseluruhan dalam perburuan gelar 2026.

“Dengan total 20 kemenangan, 30 podium, dan sembilan pole position di Moto3 dan Moto2, Alonso terus melampaui ekspektasi.

“Ia akan melakukan debutnya dengan motor Honda 2027 pada Tes Valencia pasca balapan.”

Rekan setim Alonso di Moto2, Dani Holgado, juga akan naik ke MotoGP bersama Gresini Ducati musim depan, sementara Maximo Quiles akan mengisi salah satu kursi kosong di Aspar Moto2 tahun depan.

Tags:

Honda HRC (MotoGP)
Fabio Quartararo
Honda Umumkan Promosi David Alonso ke MotoGP, Tim Belum Ditentukan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
"Kita Lihat di Silverstone" - Moreira Menanti Keputusan Promosi Honda
Diogo Moreira.
MotoGP News
Quartararo Jadikan Balapan Terakhir Yamaha Persiapan untuk Bab Berikutnya
Fabio Quartararo.
MotoGP News
Proposal Regulasi Satu Motor di MotoGP 2027 Terancam Batal
MotoGP bikes.
MotoGP Feature
Ducati, Aprilia, dan Honda Mendapat Perubahan Status Konsesi MotoGP
Marco Bezzecchi, Marc Marquez, 2026 Thai MotoGP.
MotoGP News
Quartararo Jadikan Hasil Sachsenring Motivasi Jelang Kepergian dari Yamaha
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2026 German MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Jerman 2026: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Sachsenring
Marc Marquez, Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Rossi Mengunkap Kepuasan Terbesar dari Kariernya di MotoGP
50m ago
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, 2020 Andalucian MotoGP
MotoGP News
Konflik Vinales-KTM: "Orang akan Melupakan Anda dalam Sehari"
1h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Quartararo akan Memiliki Crew Chief Baru saat Pindah ke Honda
3h ago
Fabio Quartararo, Diego Gubellini, Yamaha Factory Racing
MotoGP News
Marc Marquez "Tidak 100% Senang" dengan Dominasi MotoGP Jerman
5h ago
Marc Marquez leads Alex Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Honda Umumkan Promosi David Alonso ke MotoGP, Tim Belum Ditentukan
8h ago
David Alonso

More News

MotoGP News
RESMI: Fabio Quartararo Gabung Honda untuk Musim MotoGP 2027
9h ago
Cal Crutchlow with Fabio Quartararo at 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
"Kita Lihat di Silverstone" - Moreira Menanti Keputusan Promosi Honda
20/07/26
Diogo Moreira.
MotoGP News
Tech3 Menutup Pintunya untuk Brad Binder di Musim 2027
20/07/26
Brad Binder, MotoGP 2026.
MotoGP News
Lorenzo Ungkap 'Kartu Truf' yang Dimiliki Marc Marquez untuk Sisa 2026
20/07/26
Jorge Lorenzo, trackside at 2026 MotoGP Buriram Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Bezzecchi Menjalani "Prosedur Rutin" setelah Kecelakaan MotoGP Jerman
20/07/26
Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP.