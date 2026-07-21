Marc Marquez "Tidak 100% Senang" dengan Dominasi MotoGP Jerman

Marc Marquez meraih kemenangan MotoGP ke-10 di Sachsenring, tapi ada satu hal yang mempengaruhi kebahagiaanya.

Marc Marquez leads Alex Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez leads Alex Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Kemenangan ke-10 Marc Marquez di Sachsenring membuat Marc Marquez jadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di satu trek, keberuntungan Alex Marquez sedikit mengurangi kemeriahan akhir pekan bagi sang juara bertahan.

Rekor 10 kemenangan kelas utama Giacomo Agostini di Imatra bertahan sejak 1975, dan butuh 51 tahun untuk Marc Marquez menyamai rekornya dengan 'La Decima' di Sachsenring, 51 tahun dipecahkan.

Marquez mungkin bisa mencapainya lebih cepat jika tidak mengalami cedera parah sejak 2020, tetapi pembalap Spanyol itu jarang memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti.

Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Selama bertahun-tahun, Marquez yang berusia 33 tahun juga telah menjadi ahli dalam mengelola tekanan mental musim Grand Prix, terutama musim di mana hasil apa pun selain gelar juara dunia akan menjadi hasil yang mengecewakan.

Bagian dari manajemen itu adalah hanya memikirkan hal-hal yang dapat Anda kendalikan sendiri: bagaimana Anda berkendara, bagaimana Anda bekerja dengan tim, bagaimana Anda memperlakukan ban pada lap ketiga sehingga ban tersebut akan memberikan hasil yang baik pada lap ke-23.

Tapi, ada sedikit rasa getir dari kemenangan tersebut karena kecelakaan yang dialami adiknya, Alex Marquez, khususnya karena pembalap Gresini Racing itu belum pulih sepenuhnya dari cedera yang dideritanya di Catalunya dua bulan sebelumnya.

Marc Marquez leads Alex Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez leads Alex Marquez, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“10 kemenangan di satu sirkuit di kelas MotoGP adalah sesuatu yang luar biasa,” kata Marc Marquez, berbicara di acara After the Flag MotoGP.com setelah Grand Prix Jerman.

“Jujur saja, saya tidak 100 persen senang karena saya juga ingin melihat Alex [Marquez] di sini, di podium, karena saya melihat cara dia bekerja setelah balapan Montmelo dan itu luar biasa, saya tidak menyangka itu darinya.

“Saya tahu dia pekerja keras, tapi hasilnya lebih dari yang saya harapkan dan dia mengendarai motor dengan sangat baik.

“Tapi oke, dari sisi tim kami di garasi, kami bekerja sangat baik dan kami menemukan cara terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal akhir pekan ini.”

Marc Marquez leads, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marc Marquez leads, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Marquez menambahkan bahwa rencana untuk tancap gas sejak awal sempat membuatnya kesulitan dengan ban depan, tetapi begitu ia memahami bagaimana ban tersebut berperilaku, ia dapat mengendalikan kecepatannya.

“Awalnya saya memacu motor, tetapi kemudian saya melihat ban depan sudah mencapai batasnya, rasanya aneh, dan kemudian saya tidak mengerti apakah ban depan saya mengalami selip atau apa yang terjadi,” kata pembalap Ducati Lenovo Team itu.

“Kemudian saya sedikit memperlambat laju, saat itulah rombongan pembalap lain menyusul saya, dan kemudian ketika saya menyadari ‘Oke, saya mengerti kondisi ban depan’, saya kembali menyerang.

“Lalu, serangan kedua itulah yang membuat saya membuka celah.

“Kemudian saya tahu bahwa di sirkuit ini, jika Anda unggul satu setengah detik, dua detik, sangat sulit untuk mengejar kembali.”

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Marc Marquez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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