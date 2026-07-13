Francesco Bagnaia Masih Dihantui Masalah Utama Ducati di 2026

Francesco Bagnaia masih bergulat dengan satu masalah utama sepanjang musim MotoGP 2026.

Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia mengaku masih kesulitan dengan kurangnya grip ban belakang yang menjadi kelemahan Ducati setelah Grand Prix Jerman yang sulit.

Juara dunia dua kali itu hanya mampu lolos kualifikasi di posisi ke-11 di Sachsenring dan finis keenam di Grand Prix, 11,495 detik di belakang rekan setimnya di Ducati dan pemenang balapan, Marc Marquez.

Bagnaia memasuki jeda musim panas dengan selisih 65 poin dari puncak klasemen di posisi kedelapan dan belum pernah menang di hari Minggu, hanya dengan satu kemenangan Sprint Race dan empat kali finis di posisi ketiga dalam Grand Prix.

Pecco Bagnaia, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint.
Pecco Bagnaia, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Pembalap Italia itu kesulitan dengan kurangnya grip ban belakang sepanjang musim, yang menurutnya merupakan masalah yang hanya dialami Alex Marquez, tetapi ia yakin “mereka telah menyelesaikannya”.

Ia kini meminta Ducati untuk menggunakan jeda musim panas untuk menemukan solusi baginya.

“Mengingat betapa sulitnya balapan akhir pekan ini, saya benar-benar kesulitan, finis di posisi ke-7 dan ke-6 adalah hasil yang bagus,” katanya tentang Grand Prix Jerman. “Dan kita perlu mengambil sisi positifnya, yang jumlahnya sedikit; tidak banyak, tetapi ada beberapa.

“Dan saya pikir kami sedikit meningkatkan konsumsi ban dibandingkan kemarin.

“Tapi saya masih mengalami masalah yang sama seperti balapan pertama.

“Saya tidak memiliki grip ban belakang. Saya tidak bisa menggunakan ban belakang untuk membelokkan motor dan berakselerasi.

“Satu-satunya pembalap Ducati yang mengalami masalah yang sama dengan saya adalah Alex.

“Dia mengalami masalah yang sama sebelum Jerez, lalu mereka menyelesaikannya.

“Jadi saya sangat berharap jeda musim panas ini akan membantu tim untuk memahami apa yang harus dilakukan.”

Jorge Martin, Pecco Bagnaia, 2026 Germany MotoGP
Jorge Martin, Pecco Bagnaia, 2026 Germany MotoGP
© Gold and Goose

"Menyebabkan kecelakaan bukanlah ide bagus..."

Bagnaia berhasil mendekati Jorge Martin dari Aprilia di tahap akhir balapan hari Minggu di Sachsenring, tetapi gagal melakukan overtake.

Pembalap Ducati itu mengatakan bahwa keduanya "mengkompensasi" kelemahan yang berbeda dan merasa risikonya tidak sepadan.

"Dia kesulitan dengan bagian depan; saya kesulitan dengan bagian belakang," tambahnya. "Jadi kami sedikit mengkompensasi dengan catatan waktu putaran.

“Saya mencoba satu putaran di Tikungan 11. Itu adalah tikungan di mana dia lebih cepat dari saya. Tapi saya tidak cukup dekat, dan itu sulit.

“Saya mungkin perlu mengambil risiko terlalu besar untuk menyalipnya. Menyebabkan kecelakaan bukanlah ide yang bagus.

“Jadi saya tahu dari masa lalu, dan saya belajar bahwa menyelesaikan balapan selalu merupakan ide yang lebih baik. 

"Dan saya mencoba segalanya dalam situasi lain, tetapi saya belum pernah sedekat itu untuk menyalip.”

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Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Francesco Bagnaia Masih Dihantui Masalah Utama Ducati di 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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