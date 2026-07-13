Di Giannantonio Bingung dengan Kecelakaanya di MotoGP Jerman

Fabio di Giannantonio mengatakan kecelakaan langka di MotoGP Jerman masih menjadi misteri.

Fabio di Giannantonio, 2026 Sachsenring MotoGP.
Fabio di Giannantonio, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Rentetan 17 Grand Prix finis milik Fabio di Giannantonio, yang berlangsung sejak Catalunya tahun lalu, berakhir di MotoGP Jerman.

Pembalap VR46 Ducati, yang finis ketiga di Sprint di belakang Marquez bersaudara, terjatuh saat berada di posisi kelima di awal Grand Prix.

“Kami masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi karena apa yang kami lihat pada data persis sama dengan lap sebelumnya,” kata Di Giannantonio.

Fabio di Giannantonio, 2026 Sachsenring MotoGP.
Fabio di Giannantonio, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

“Semuanya: suspensi, kecepatan, sudut, sentuhan pedal gas. Jadi, agak aneh tapi itu juga bagian dari permainan - terkadang Anda jatuh dan Anda tidak benar-benar tahu mengapa. Itu campuran dari berbagai hal.

“Kesalahan pertama tahun ini, sayang sekali tapi secara statistik memang harus terjadi.

“Tapi saya pikir ada banyak hal positif dari paruh pertama ini, kami selalu menunjukkan kecepatan yang luar biasa, bahkan hari ini saya pikir kami cukup cepat dan kami harus membawa hal-hal positif ini untuk liburan musim panas.”

Kecelakaan ini terjadi hanya beberapa jam setelah kecelakaan hebat lainnya selama pemanasan pagi.

“Tentu saja leher saya agak kaku, tetapi saya tidak ingin menangis. Itu bagian dari permainan,” katanya. 

“Saya mencoba jalur yang lebih baik, dan sebenarnya selama pemanasan semuanya berjalan sangat baik.

“Pada lap itu saya bahkan lebih baik, tetapi dengan pengaturan yang kami miliki, kami menemukan satu hal yang belum kami ketahui sebelumnya dan karena alasan itu, saya terlalu memaksakan diri pada ban belakang dan saya kehilangan kendali.”

Fabio di Giannantonio, 2026 Sachsenring MotoGP.
Fabio di Giannantonio, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Aero baru

Pembalap Italia itu mengejutkan para pengamat dengan beralih ke paket aerodinamis terbaru Ducati untuk pertama kalinya selama sesi warm-up, sebelum akhirnya mempertahankannya untuk Grand Prix.

“Saya melihat Marc dan Alex menggunakannya dan saya ingin mencoba memahaminya, dan sebenarnya sedikit lebih baik di sini pagi ini, jadi karena itu kami memutuskan untuk terus menggunakannya,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah balapan dengan aerodinamika yang relatif belum teruji merupakan risiko, Diggia menjawab: “Kami memiliki motor yang sangat bagus dari kemarin, jadi kami pikir mungkin bukan hal yang berisiko untuk mencobanya di sesi pemanasan.

"Kemudian, jika itu bukan hal yang tepat untuk dilakukan, kami bisa kembali [ke aerodinamika yang lama] dan tetap memiliki motor yang berpotensi meraih podium, jadi kami tidak terlalu khawatir.”

Meski gagal finis, Di Giannantonio memasuki jeda musim panas MotoGP di posisi kelima dalam kejuaraan dunia, hanya terpaut 24 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin.

Tags:

Fabio di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing
Ducati
Di Giannantonio Bingung dengan Kecelakaanya di MotoGP Jerman
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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