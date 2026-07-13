KTM Akui Ada yang Salah dengan Mesin MotoGP-nya

Direktur Motorsport KTM, Pit Beirer, mengonfirmasi bahwa pabrikan Austria itu tengah menghadapi masalah internal dengan mesin MotoGP mereka.

RC16 telah mengalami berbagai masalah teknis musim ini, termasuk kegagalan kopling dan perangkat ride-height, tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah mesin yang mati tanpa peringatan.

Contoh paling terkenal terjadi ketika Pedro Acosta memimpin Grand Prix Catalunya, yang kemudian memicu kecelakaan besar bagi Alex Marquez yang berada tepat di belakangnya.

KTM RC16, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

KTM dikabarkan sampai menurunkan performa mesin mereka, sementara masalah sensor saat motor melaju di atas kerb jadi sorotan ketika RC16 milik Acosta berulang kali mati di Assen.

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Untungnya, akhir pekan Grand Prix Jerman berlalu tanpa masalah teknis yang jelas bagi KTM.

Beirer mengonfirmasi bahwa masalah dasarnya belum terselesaikan, tetapi karena pembekuan pengembangan mesin MotoGP dan aturan homologasi, KTM menumbuhkan persetujuan dari pabrikan rival untuk mengganti komponen.

Aki Ajo, Pit Beirer, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

"Ada sesuatu yang salah di dalam mesin kami"

Pit Beirer mengatakan kepada Sky Italia: "Situasinya tidak mudah, ada sesuatu yang salah di dalam mesin kami.

"Kami tahu masih ada risiko dengan beberapa bagian...

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“Ada masalah, dan kami harus menyelesaikannya; ada mesin yang tidak dapat kami gunakan juga karena alasan keamanan.

“Kita harus menggunakan jeda musim panas untuk ini.”

Beirer kemudian mengindikasikan bahwa Aprilia telah memberikan persetujuannya untuk membuka segel mesin RC16:

“Saya ingin berterima kasih kepada Fabiano Sterlacchini dan Massimo Rivola dari Aprilia yang membantu kami.”

Dengan diperkenalkannya mesin 850cc baru pada tahun 2027, spesifikasi mesin 1000cc saat ini telah dibekukan untuk Aprilia, Ducati, dan KTM sejak awal musim 2025.

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Mengingat masalah mesin KTM baru muncul musim ini, hal itu mungkin mengindikasikan masalah manufaktur.

Honda kini bergabung ke dalam engine freeze setelah naik peringkat konsesi untuk tahun 2026, sementara Yamaha, yang tetap berada di peringkat konsesi D, masih bebas mengembangkan mesinnya.

Setelah memenangkan Buriram Sprint yang membuka musim, pembalap utama KTM, Acosta, kini turun ke peringkat ketujuh dalam klasemen kejuaraan dunia.