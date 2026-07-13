Valentino Rossi Kembali Kendarai Motor MotoGP Yamaha di Goodwood

Valentino Rossi mengendarai motor Yamaha MotoGP untuk pertama kalinya sejak pensiun di Goodwood Festival of Speed.

Valentino Rossi, 2026 Goodwood Festival of Speed.
Valentino Rossi, 2026 Goodwood Festival of Speed.
© Monster Energy Yamaha MotoGP

Valentino Rossi melakukan comeback "emosional" dengan motor Yamaha MotoGP saat tampil di Goodwood Festival of Speed.

Juara dunia sembilan kali itu kembali menunggangi YZR-M1 untuk pertama kalinya sejak pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021.

Ini juga menandai penampilan pertama Rossi di Goodwood dalam lebih dari satu dekade.

Valentino Rossi, Lando Norris, 2026 Goodwood Festival of Speed.
Valentino Rossi, Lando Norris, 2026 Goodwood Festival of Speed.
© Monster Energy Yamaha MotoGP

Kembalinya Valentino Rossi dimulai pada hari Jumat ketika ia muncul di balkon Goodwood House bersama temannya dan juara dunia Formula 1 saat ini, Lando Norris.

Valentino Rossi, Lando Norris, 2026 Goodwood Festival of Speed.
Valentino Rossi, Lando Norris, 2026 Goodwood Festival of Speed.
© Monster Energy Yamaha MotoGP

Pembalap Italia itu kembali menjadi pusat perhatian pada hari Sabtu dengan memimpin demonstrasi khusus yang menampilkan sesama atlet Monster Energy, termasuk Norris, John McGuinness, dan Michael Dunlop, mendaki bukit terkenal dengan menaiki pabrikan Yamaha tahun 2020 miliknya.

Valentino Rossi, 2026 Goodwood Festival of Speed.
Valentino Rossi, 2026 Goodwood Festival of Speed.
© Monster Energy Yamaha MotoGP

“Saya sangat senang dan bangga bisa kembali ke Goodwood, sudah lebih dari sepuluh tahun sejak terakhir kali saya berada di sini. Ini selalu menjadi acara spesial, dan akhir pekan spesial yang sangat unik,” kata Rossi.

“Sungguh mengesankan betapa besarnya acara ini sekarang, jadi senang bisa berada di sini untuk semua penggemar, dan mengendarai M1 saya selalu fantastis, jadi senang bisa kembali balapan lagi.

“Yamaha telah menjadi bagian besar dalam hidup saya, jadi selalu emosional ketika kami bertemu kembali, dan melakukannya dengan YZR-M1 2020 saya membuat momen ini semakin bermakna.”

Rossi memenangkan empat dari tujuh gelar kelas utama terakhirnya bersama Yamaha.

Meskipun tim VR46 MotoGP Rossi didukung oleh Ducati, The Doctor tetap menjadi Duta Merek Resmi Yamaha.

Pembalap berusia 47 tahun itu telah menyatakan bahwa ia tidak tertarik untuk menguji coba motor MotoGP modern.

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Valentino Rossi
Monster Energy Yamaha MotoGP
Yamaha
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Valentino Rossi Kembali Kendarai Motor MotoGP Yamaha di Goodwood
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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