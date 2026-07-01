Agusto Fernandez Hadapi Kesulitan sebagai Pembalap Tes Tunggal

Penampilan wildcard Augusto Fernandez di Assen menyoroti kerumitan sebagai satu-satunya pembalap tes Yamaha pada tahun 2026

Augusto Fernandez, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Augusto Fernandez, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose
Add as a preferred source

Augusto Fernandez menjadi satu-satunya pembalap tes full-time Yamaha sejak akhir tahun 2024, dan kerumitan pekerjaannya disorot ketika ia menjadi pembalap wildcard di Assen.

Sebagai satu-satunya pembalap uji Yamaha, pembalap Spanyol ini mencoba berkontribusi pada pengembangan tidak hanya YZR-M1 1000cc yang sedang kesulitan tahun ini, tetapi juga motor 850cc yang akan memulai debutnya di bawah peraturan baru MotoGP yang mulai berlaku pada tahun 2027.

Datang ke Assen sebagai pembalap wildcard, Fernandez belum balapan selama sebulan, tetapi empat minggu itu diisi dengan uji coba motor 850cc, termasuk satu uji coba pada hari Senin sebelumnya di Brno. Akibatnya, kembali mengendarai motor 1.000cc merupakan sesuatu yang mengejutkan.

Augusto Fernandez, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Augusto Fernandez, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

“Terutama ban dan perangkatnya,” kata Augusto Fernandez mengenai perbedaan antara motor MotoGP 850cc dan 1.000cc.

“Saya tiba di sini, balapan terakhir saya adalah Barcelona, ​​belum lama ini.

“Tapi saya telah banyak melakukan uji coba selama bulan ini dan ketika saya tiba di sini, semuanya terasa baru: ban, perangkat, semuanya.

“Memang sulit, tapi begitulah adanya.

“Saya senang balapan di sini, jadi saya tetap menikmatinya.”

Jadwal Fernandez di bulan Juli akan kembali diisi dengan uji coba 850cc lainnya di Jerez sebelum kemungkinan mendapatkan wildcard di Silverstone.

“Saya akan ke Jerez di bulan Juli,” katanya sebelum menambahkan dengan bercanda: “Hanya untuk menjaga suhu tetap panas. Jika saya melakukan substitusi di Sepang atau Indonesia, saya harus siap. Itu akan menjadi latihan yang bagus.

Ia melanjutkan: “Beberapa uji coba selama musim panas, dan mungkin wildcard di Silverstone. Kita belum tahu. Itu tergantung pada semuanya: bagaimana uji coba akan berjalan sekarang, dengan motor baru dan semuanya.”

Augusto Fernandez, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Augusto Fernandez, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Fernandez menambahkan bahwa rencana untuk uji coba di Jerez belum final.

“Kami belum memiliki program,” katanya. “Tentu saja, dengan motor 850cc, kami perlu mulai bekerja dengan benar pada motor tersebut, karena kami perlu banyak menguji motor tersebut. Tetapi pada saat yang sama, kami perlu meningkatkan [motor 1.000cc].”

Motor 1.000cc juga tetap menjadi prioritas bagi Yamaha karena, seperti yang dikatakan Fernandez, motor ini adalah "basis" untuk tahun 2027, terlepas dari semua perubahan yang terjadi.

“Kita perlu terus bekerja dan melihat apakah kita dapat meningkatkan sesuatu untuk sisa tahun ini karena motor ini juga akan menjadi basis untuk tahun depan, jadi kita perlu terus bekerja untuk mencoba meningkatkan paketnya,” katanya.

Hal itu membuat akhir pekan di Assen menjadi perhatian khusus.

“Sejujurnya, ini akhir pekan yang sulit secara keseluruhan,” kata Fernandez.

“Kami tidak menemukan solusi dalam pengaturan, saya kesulitan sepanjang balapan. Hanya mencoba mendapatkan pengalaman balapan, jarak balapan penuh lagi, tentang cara berkendara dan segalanya, untuk siap menghadapi apa yang akan datang.

“Ini akhir pekan yang sulit. Kita perlu menganalisis semuanya. Ini akhir pekan yang sulit bagi semua orang.”

In this article

Agusto Fernandez Hadapi Kesulitan sebagai Pembalap Tes Tunggal
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Proposal Start Baru MotoGP Mendapat penolakan Para Pembalap
20/06/26
Pedro Acosta, 2026 MotoGP Czech Grand Prix, practice start. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Quartararo Paham Kenapa Yamaha Tidak Menurunkannya di Tes Brno
18/06/26
Fabio Quartararo, 2026 Brno MotoGP.
MotoGP News
Yamaha Tidak Menurunkan Quartararo dalam Line-Up Tes 850cc Brno
18/06/26
Toprak Razgatlioglu, MotoGP 2026.
MotoGP News
Quartararo Tetap Bersyukur saat Bab Yamaha akan Berakhir
10/06/26
Fabio Quartararo, 2026 Hungarian MotoGP.
MotoGP News
Quartararo Jelaskan Apa yang Salah saat Mundur dari MotoGP Hungaria
08/06/26
Fabio Quartararo, long lap penalty, 2026 Hungarian MotoGP.
MotoGP News
Quartararo Sebut Yamaha V4 Tidak Berubah Sejak September 2025
04/06/26
Fabio Quartararo, 2026 Hungarian MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Agusto Fernandez Hadapi Kesulitan sebagai Pembalap Tes Tunggal
57s ago
Augusto Fernandez, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Pembicaraan dengan Honda untuk 2027
4h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
LCR Kembali Turunkan Cal Crutchlow untuk MotoGP Jerman
8h ago
Cal Crutchlow, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Sepang akan Tetap Menggelar MotoGP Malaysia Sampai 2031
8h ago
2025 Malaysian MotoGP.
MotoGP News
RESMI: Yamaha Umumkan Martin dan Ogura untuk Musim MotoGP 2027
8h ago
Fabio Quartararo, Jorge Martin, Alex Rins, MotoGP 2026.

More News

MotoGP News
Alex Marquez Sempat Berpikir untuk Berhenti GP Belanda
30/06/26
Alex Marquez, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-race. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
RESMI: Quartararo dan Rins akan Tinggalkan Yamaha di Akhir 2026
30/06/26
Fabio Quartararo, Jorge Martin, Alex Rins, MotoGP 2026.
MotoGP News
Reaksi Pertama Marco Bezzecchi setelah Insiden MotoGP Belanda
29/06/26
Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Razgatlioglu Tidak Bisa Bertahan dengan Chattering Yamaha di Assen
29/06/26
Toprak Razgatlioglu, 2026 MotoGP Dutch Grand Prix, pre-race ceremony. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Masalah Rem Paksa Bagnaia Mundur dari MotoGP Belanda
29/06/26
Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.